Les ventes mondiales de Suzuki dépassent les trois millions d'unités en 2023

Lesdeont augmenté de 3,5% en 2023 pour atteindre les(3 072 824 voitures vendues en 2023 pour 2 968 494 unités en 2022 et 2 763 846 unités en 2021).Suzuki a enregistré en 2023Les ventes de Suzuki au Japon sont en progression pour 2023, sur tous les segments où opère Suzuki, notamment les kei-cars. Ce segment est constitué de véhicules spécifiques au marché japonais, d'une longueur n'excédant pas 3,40 mètres, d'une largeur maxi de 1,48 mètre, d'une hauteur maxi de 2,00 mètres et d'une cylindrée maximale de 660 cm3.Les ventes de Suzuki dans le monde, en dehors de son marché domestique, sont en progression, notamment en Inde, en Europe et au Moyen-Orient, ou la marque japonaise a établi un record de ventes sur un an en 2023.L'activité automobile de Suzuki se concentre autour de Key cars au Japon et de petites voitures polyvalentes berline et 4x4 La marque Suzuki a réalisé 650 570 ventes au Japon (soit une hausse de 7,9 %). Suzuki enregistre une croissance de ses ventes au Japon pour la première année depuis cinq ans.Les mini -voitures de moins de 3,395 mètres de long Suzuki totalisent 531 710 unités vendues au Japon sur l'année 2023 (soit une hausse de 6,1 %).Les petits véhicules représentent 118 860 unités vendues au Japon en 2023 (soit une hausse de 17,2 %).En dehors du Japon, Suzuki a vendu 2 422 254 véhicules enregistrant une croissance de 2,4 %.La marque japonaise est très présente en Inde au travers de sa filiale indienne Maruti Suzuki.Les ventes Suzuki en Inde totalisent 1 742 680 unités (en hausse de 8,0 %).L'Inde est le premier marché de la marque japonaise et représente 56,7% des ventes mondiales de Suzuki.Sur le reste de la planète, les ventes Suzuki totalisent 679 574 unités (soit une baisse de 9,6 %).