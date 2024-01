Lexus réalise des ventes mondiales record de 824 258 véhicules en 2023

La marque premiuma vendudans le monde en 2023.En 2023, les ventes de Lexus dans le monde ont battu unPar rapport aux 625 365 véhicules vendus en 2022, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes dePar rapport aux 760 012 véhicules vendus en 2021, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 8,4 %.Par rapport aux 718 715 véhicules vendus en 2020, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 14,8%.Par rapport aux 765 330 véhicules vendus en 2019, la marque premium Lexus enregistre une augmentation de ses ventes de 7,7%.Lexus a commercialisé 69 202 véhicules en(en hausse de 46 %), 355 606 en(en hausse de 24 %), 181 411 en(en hausse de 3 %) et 94 647 unités au(en hausse de 129 %).Cette forte croissance est le fruit du, d'une, en particulier en, en Europe et au Japon, ainsi qu'à laLes ventes mondiales de Lexus électrifiées (modèles hybrides auto -rechargeables, hybrides rechargeables et électriques) ont battu un record, représentant 47 % des modèles commercialisés par la marque japonaise, grâce à l'expansion de la gamme Lexus, notamment le RX et le RZ électrique.En Europe, les ventes de modèles clés tels que le NX (41 367 unités), le RX (20 484 unités) et l' UX (11 194 unités) ont contribué à faire de Lexus l'une des marques premium à la croissance la plus rapide.Takashi Watanabe, Président de Lexus International, a déclaré : « Nous exprimons notre sincère gratitude à chacun de nos clients dans le monde pour leur soutien indéfectible aux modèles Lexus. Lexus continuera de prendre des initiatives uniques, en se concentrant sur le développement et la promotion des véhicules 100 % électriques à batterie dans le but de parvenir à une société neutre en carbone. De plus, nous nous engageons à répondre rapidement et précisément aux besoins des clients, à nous adapter aux temps changeants et à nous efforcer continuellement de créer des voitures qui apportent du plaisir à nos clients. »