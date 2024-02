La plateforme 3DExperience Dassault Systèmes permet de développer les véhicules plus rapidement

Dans un secteur automobile oùde solutions de mobilité durable dotées d'une technologie avancée constitue un facteur de différenciation concurrentielle, la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes permet aux constructeurs de développer leurs véhicules plus rapidement.Les expériences de jumeaux virtuels de la plateforme 3DExperience rationalisent la collaboration d'un bout à l'autre des constructeurs automobiles et offrent des approches orientées données pour gérer la complexité exponentielle de l'ingénierie des véhicules connectés et autonomes à laquelle sont confrontés les constructeurs automobiles.La future plateforme d'ingénierie de BMW sera construite autour de la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes.Plus de 17 000 collaborateurs représentant de nombreuses disciplines d'ingénierie du constructeur automobile allemand s'appuieront sur la plateforme 3DExperience pour accélérer le développement de tous les véhicules BMW , de la création à la production.« Nous ne pourrons optimiser notre processus d'ingénierie qu'en pensant « numérique », en travaillant de manière connectée et en nous appuyant sur des données intégrées. La plateforme 3DExperience soutiendra cette approche à tous les niveaux du BMW?Group pour nous permettre d'élever le niveau de qualité de nos processus », déclare Julien Hohenstein, vice-président Processes, Digitalization, Governance Idea to Offer (ItO) de BMW?Group.Le déploiement de la plateforme 3DExperience au cœur du futur environnement de développement de produits du groupe BMW (BMW, MINI et Rolls-Royce ) permettra à l'ensemble des disciplines d'ingénierie du constructeur allemand de travailler sur le jumeau virtuel d'un véhicule et de le configurer pour les variantes de chaque modèle en utilisant des données intégrées disponibles en temps réel.Les équipes pourront réutiliser les composants plus facilement tout en maîtrisant la complexité de la variabilité des véhicules et en réduisant la durée du cycle entre ingénierie et production.Les développeurs BMW pourront déplacer en toute transparence les données qui résident actuellement dans ses solutions informatiques et étendre sa plateforme d'ingénierie à d'autres disciplines telles que la modélisation et la simulation.: Dassault Systèmes