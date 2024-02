La marque automobile chinoise IM se positionne sur la technologie de pointe embarquée

Le groupe automobile chinois SAIC Motor présente la marqueau salon international de l'automobile de Genève (GIMS 2024).IM signifieLa marque chinoise du groupe SAIC Motor se spécialisera sur lesà la pointe de la technologie.La marque proposera deset deCe qui définira avant tout les produits de la marque IM, c'est la, qu'il s'agisse d'aides à la conduite, de services connectés et intelligents, ainsi que de motorisations et trains roulants en provenance de SAIC Motor.La berline électrique IM L6 affiche des performances de premier ordre en accélérant de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes, tout en offrant des autonomies prévisionnelles de plus de 600 km (batterie Lithium-ion) et de plus de 800 km (batterie solide).La marque IM débutera ses activités en Europe en 2025.Copyright photo: Max Earey