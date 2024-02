La marque de luxe Yangwang entend incarner le summum de la technologie automobile

La marque automobile de luxe avant-gardiste, créée par Byd, entend incarner leen matière de sécurité et de haute performance, tout en offrant le summum du luxe et de l'artisanat.La marque automobile de luxe Yangwang, dévoilée en Chine en 2023, estLa marque Yangwang espère faire progresser l'avenir de la technologie automobile.Les modèles de la marque Yangwang intègrent deux technologies de pointe : la plateforme e4 et le système de contrôle intelligent de la carrosserie DiSus.La plateforme e4 de Byd est la première plateforme technologique à quatre moteurs indépendants produite en série au monde. Il s'agit d'une avancée qui établit une nouvelle norme en matière de sécurité et de performance des véhicules. Conçue pour surpasser les véhicules à carburant d'origine fossile, la plate-forme e4 introduit un système sophistiqué de contrôle vectoriel indépendant à quatre moteurs. Cette technologie permet une précision inégalée dans la gestion de chaque roue, offrant des réponses rapides en quelques millisecondes, une reconnaissance exacte et un contrôle supérieur. La précision de la vectorisation du couple sur chaque roue garantit la stabilité, même en cas d'éclatement des pneus, repoussant ainsi les limites de la sécurité automobile active. La technologie peut ajuster avec précision le couple des trois autres roues avec une précision de l'ordre de la milliseconde, ce qui aide le véhicule à s'arrêter de manière stable et réduit le risque d'accidents secondaires.Le système intelligent de contrôle de la carrosserie BYD DiSus améliore l'agilité, la sécurité et la compatibilité du véhicule dans divers scénarios de conduite, grâce à des caractéristiques clés telles que l'auto-préservation intelligente et l'ajustement adaptatif. Le système réduit le risque de retournement, minimise les mouvements des occupants dans les virages à grande vitesse, à l'accélération ou au freinage, grâce à un réglage total de la suspension, et répartit la pression hydraulique sur les quatre roues.La marque chinoise commercialise déjà en Chine le U8, un SUV capable de performances tout-terrain extrêmes.La plateforme e4 du Yangwang U8 peut être configurée pour un véhicule électrique ou un véhicule hybride rechargeable.La marque Yangwang vise des sommets en matière d'innovation dans le domaine des véhicules électriques de luxe futuristes.