La plateforme chinoise CMP (China Main Platform) de Volkswagen devrait permettre une baisse des coûts de 40%

entend(China Main Platform).Développée spécifiquement pour la Chine, la plateforme CMP de Volkswagen constitue la pierre angulaire pour atteindre la parité des coûts avec la concurrence locale sur le segment des véhicules électriques (BEV) compacts à batteries d»entrée de gamme, pour lequel le positionnement prix est un facteur décisif.Ce segment de marché devrait représenter plus de 50 % du marché automobile chinois à l»avenir.Volkswagen se retrouverait à parité de coûts de production avec les constructeurs automobiles chinois.La réduction des coûts de 40 % d»ici 2026 de la plateforme CMP passe par uneet électronique (E/E) développée en collaboration avec XPeng, et unecompétitive.En outre, la(China Electrical Architecture) participera à standardiser l»architecture numérique pour une meilleure maîtrise des coûts. L'architecture CEA (China Electrical Architecture) est élaborée conjointement par VCTC, Cariad Chine et le constructeur de véhicules électriques chinois XPENG.La mise en œuvre de la plateforme CMP (China Main Platform), accélérera les activités de développement de la marque Volkswagen en Chine.Le marché chinois des véhicules particuliers devrait dépasser les 28 millions de véhicules par an à l»horizon 2030, soit six à sept millions d»unités de plus qu»aujourd»hui.La Chine est le deuxième marché de Volkswagen.La nouvelle stratégie de Volkswagen pour la Chine « In China, for China », axée sur le marché local, vise à proposer des modèles basés sur des technologies de pointe.Le Groupe Volkswagen entend renforcer sa position de numéro 1 des constructeurs internationaux en Chine. Il s»est fixé un objectif ambitieux pour 2030 : près de 4 millions de véhicules vendus, ce qui correspond à une part de marché de 15 %. Dans ce même délai, un véhicule vendu sur 2 devrait être doté d'une motorisation électrique.« Ces 40 dernières années, nous avons consolidé nos activités en Chine, avec un franc succès. Ce marché est très important pour nous, et il le restera. Aujourd»hui, près de 50 millions de nos véhicules circulent sur les routes chinoises, et nous réalisons le tiers de nos ventes internationales sur ce territoire. En conséquence, nous sommes fiers de considérer la Chine comme notre second marché de prédilection », a déclaré Oliver Blume, CEO du groupe Volkswagen. « À l»avenir, nous poursuivrons avec détermination le déploiement de notre stratégie "in China, for China". Le cap est fixé, et nous avons la ferme intention de tirer davantage parti de la dynamique de croissance à l'œuvre à compter de 2026. Pour cela, nous nous attacherons à mettre en application cette stratégie de manière cohérente, à renforcer notre orientation client et à accélérer le développement de nouveaux modèles . Avec l»appui de nos partenaires, nous améliorons également notre compétitivité technologique et diminuons considérablement les coûts. »