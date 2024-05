La garantie Mitsubishi passe à 8 ans ou 160 000 km

lance en France la, soit 3 ans et 60 000km de plus que la garantie en vigueur actuellement.Cette garantie,, couvre les mêmes éléments que la garantie constructeur actuelle. Cette garantie est égalementlors de la revente du véhicule en occasion Sont ainsi concernés les modèles Mitsubishi Space Star (citadine du segment A), Mitsubishi Colt (citadine du segment B lancée en novembre 2023, disponible avec des motorisations essence et HEV), Mitsubishi ASX (SUV urbain du segment B-SUV lancé en 2023, disponible avec des motorisations essence et HEV), Mitsubishi Eclipse Cross PHEV (SUV compact du segment C-SUV hybride rechargeable 4 roues motrices).Le Mitsubishi Outlander PHEV, dont le lancement est prévu fin 2024, bénéficiera également de cette garantie, tout comme les futurs autres modèles de la marque japonaise.« C'est un moment important pour Mitsubishi Motors en France, qui n'est pas juste un effet d'annonce mais une réalité qui s'inscrit dans la durée. La marque confirme ainsi la confiance qu'elle a dans la qualité de ses véhicules, renforçant son image de fiabilité pour ses clients actuels et futurs. Désormais, les garanties des batteries et du véhicule sont identiques : 8 ans ou 160 000 km, c'est simple et clair pour le client surtout pour une marque pionnière dans l'électrification de la gamme, notamment avec la technologie PHEV pour Eclipse et Outlander ou 100% électrique avec l'i-MiEV en 2009.» commente Pierre Guignot, Président de Mitsubishi Motors dans l'Hexagone.Les propriétaires actuels de véhicules Mitsubishi pourront bénéficier d'une offre dédiée leur permettant de prolonger, s'ils le souhaitent, la garantie jusqu'aux 8 ans de leur véhicule. Cette offre sera proposée par les concessionnaires lors d'un passage en atelier d'ici la fin de l'année 2024 au travers d'un pack service payant.Avec la garantie 8 ans / 160 000 km, Mitsubishi propose une garantie véhicule en cohérence avec la garantie des batteries de traction.