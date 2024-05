La plateforme Seres MF intègre des technologies de pointe

L'entreprise automobile sino-américaine Seres annonce le lancement de ladestinée aux véhicules de luxe intelligents. La plateforme constitue un élément central de la stratégie d'expansion mondiale de la marque Seres sur les marchés internationaux.Entreprise spécialisée dans le domaine des véhicules de luxe à énergie nouvelle en Chine, Seres opère dans de multiples domaines tels que la chaîne de traction électrique, les technologies d'extension de l'autonomie, les architectures électroniques et électriques et les plateformes technologiques intelligentes « super e-Drive ».Alors que l'industrie automobile entre dans une nouvelle ère de changements, la plateforme Seres MF facilite la transition vers l'avenir.La plateforme intègreLes bénéfices de la plateforme se reflètent dansLa plateforme Seres MF introduit un système de sécurité exhaustif. Prenant en compte plus de 150 scénarios de sécurité, la plateforme Seres MF a développé plus de 200 caractéristiques de sécurité et intègre 40 technologies de sécurité.La plateforme Seres MF offre diverses possibilités d'alimentation. La plateforme est compatible avec des formes d'alimentation à prolongateur d'autonomie, purement électrique et hybride La plateforme Seres MF permet un large niveau d'extensibilité pour différents modèles et types de véhicules, de la classe B à la classe D, de la berline aux SUV , aux monospaces et au-delà.La plateforme Seres MF a atteint une architecture SOA complète à 100 %, a ouvert plus de 1 300 interfaces API et peut intégrer plus de 5 000 applications. Associée à de puissantes capacités de mise à jour OTA, la plateforme Seres MF peut garantir que le véhicule reste hautement fonctionnel dans la durée.« Le développement du Groupe Seres s'enracine dans une approche axée sur l'utilisateur, se concentrant sur des véhicules définis par logiciel » partage Zhang Xinghai, fondateur et président de Seres Auto . « Nous continuerons de parfaire notre leadership technologique et à collaborer avec des partenaires commerciaux internationaux afin d'offrir aux utilisateurs de Seres du monde entier une expérience ultime tout au long du cycle de vie du véhicule ».