La plateforme 3DExperience Dassault Systèmes connecte l'ensemble des parties prenantes de l'ingénierie

Laau sein d'un environnement virtuel collaboratif en s'appuyant sur des innovations technologiques récentes. Jaguar Land Rover (JLR) poursuit le déploiement de la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes partout dans le monde afin d'accompagner le développement de bout en bout de ses différents véhicules.Plus de 18 000 utilisateurs au sein du Groupe Jaguar Land Rover (JLR), tous secteurs d'activité confondus, ainsi que les fournisseurs, utilisent des jumeaux virtuels pour accroître l'efficacité, améliorer la gestion de la production, gagner en rapidité, réduire les déchets et minimiser les coûts.Jaguar Land Rover (JLR) utilise à la fois sur site et sur le cloud l'ensemble du portefeuille d'industry solution experiences dédiées à l'industrie transport et mobilité et basées sur la plateforme 3DExperience de Dassault Systèmes.Les équipes Jaguar Land Rover (JLR) chargées de l'idéation, des cahiers des charges, de l'ingénierie des systèmes basés sur des modèles (MBSE), de la conception et de la fabrication assistées par ordinateur (CFAO), ainsi que de sa chaîne de valeur, sont connectées dans un environnement virtuel collaboratif et peuvent accéder aux connaissances et au savoir-faire disponibles.« JLR utilise la plateforme 3DExperience pour améliorer son expérience de jumeaux virtuels en créant des véhicules définis par logiciel qui intègrent de manière transparente, développement logiciel et matériel. Cette approche de l'ingénierie système relie et intègre différentes disciplines pour permettre à JLR d'accélérer le développement de ses véhicules en garantissant le niveau d'excellence que requièrent les marques de luxe », déclare Laurence Montanari, Vice-présidente Industrie Transport et Mobilité, Dassault Systèmes. « Notre solution SaaS apporte aux équipes de JLR une agilité accrue en accédant à la demande aux technologies les plus récentes. Après cinq années de partenariat, nous ouvrons une nouvelle ère de collaboration au-delà de l'ingénierie et de la fabrication en nous appuyant sur une relation de confiance où les équipes de JLR et de Dassault Systèmes coopèrent étroitement dans le cadre d'itérations courtes, dans l'optique de relever les défis du constructeur et de son écosystème. »Dassault Systèmes