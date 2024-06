Le centre de simulation Skoda de Mlada Boleslav permet de mettre à l'épreuve les systèmes de propulsion

Suite à des investissements de près de 22 millions d'euros,dispose d'un nouveaupour mettre à l'épreuve les systèmes de propulsion et la gestion thermique des véhicules à essence, diesel, hybrides et électriques.Le laboratoire renforce les capacités de développement internes du constructeur automobile tchèque.Le centre permet deet ainsi deLe centre de simulation compte parmi les installations les plus modernes d'Europe.Johannes Neft, Membre du Conseil d'Administration de Skoda Auto en charge du Développement Technique, explique : « L'ouverture de ce nouveau centre de simulation est une avancée significative dans le développement automobile et réaffirme la position de leader de Skoda Auto dans les avancées technologiques et les essais des systèmes de transmission et de gestion thermique. L'importance de ce centre de simulation et d'émissions ne cessera de croître, tant pour garantir la qualité de nos véhicules de production que pour créer des groupes motopropulseurs et des systèmes hautement efficaces pour l'avenir. »Le centre de simulationet de, offrant ainsi un degré élevé d'informations dans différents environnements climatiques.L'installation peut supporterLe laboratoire peut simuler des conditions allant de 10 à 95% d'humidité relative (pour des régions comme l'Inde), l'exposition au soleil et la conduite en montagne à des altitudes allant jusqu'à 5 500 mètres au-dessus du niveau de la mer.Le laboratoire dispose également d'un dynamomètre pour les véhicules d'une puissance allant jusqu'à 300 kW, capable de simuler des résistances à la conduite à des vitesses allant jusqu'à 265 km/h.Il est en outre équipé d'un système sophistiqué de canalisation de l'air avec deux ventilateurs pour la simulation des flux d'air, d'un système d'analyse des émissions et d'une station de recharge à grande vitesse pour les véhicules électriques d'une puissance allant jusqu'à 400 kW.La capacité à combiner ces technologies permet de réaliser des essais complexes qui reproduisent les opérations réelles avec une grande exactitude et une grande précision, tandis que l'analyse et l'évaluation des données sont effectuées sur place.Réalisant jusqu'à 850 essais par an, le centre de simulation élargit considérablement les possibilités de développement de nouvelles solutions techniques.La construction comprend également l'agrandissement du centre d'émissions pour répondre aux exigences législatives actuelles et futures, telles que la norme d'émission Euro7. Les cabines de mesure seront principalement utilisées pour s'assurer que les véhicules de pré-production et de production sont conformes aux normes Euro7.Les tests du Centre de simulation sont réalisés conformément aux normes législatives actuelles et futures de l'Union européenne, de la Chine, de l'Inde, du Brésil et d'autres régions du monde.L'ouverture du centre marque une étape importante pour la marque tchèque Skoda, qui assume la responsabilité du développement de la plateforme MQB27 du groupe Volkswagen et supervise le développement global de la série EA211 de moteurs à essence et des systèmes associés tels que l'admission d'air, l'échappement, le refroidissement et la gestion thermique. En outre, le constructeur tchèque s'occupe de toutes les transmissions manuelles et de la transmission automatique DQ200.Surface du bâtiment : 550 m²Câblage : 35 420 mètres de connexion pour les technologies de mesureLiquide de refroidissement : 45 m³ dans les circuits de refroidissementDébit d'air : environ 20 000 m³/h dans les unités de ventilationVitesse maximale simulée : 265 km/hAltitude maximale simulée : 5 500 mètres au-dessus du niveau de la merPlage de températures soutenues : de moins 7 à plus 50 °CPlage d'humidité relative : 10 à 95%Simulation solaire : jusqu'à 1200 W/m²