Toyota ouvre une méga plateforme de logistique automobile en République tchèque

ouvre unesituée à Kolin, en République tchèque, renforçant ainsi sa présence commerciale en Europe centrale. Cette méga plateforme logistique couvrira l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne, ce qui réduira le délai de livraison des véhicules aux clients Toyota et Lexus . L'installation est reliée par voie ferrée à plusieurs des usines européennes de production automobile de Toyota, permettant une réduction des émissions de CO2 issues de la logistique des véhicules.La méga plateforme de logistique automobile de Toyota située à Kolin est la plus grande installation Toyota de ce type en Europe, avec uneDr Robert Kiml, Président de Toyota Motor Manufacturing République tchèque, explique : « Les 17 millions d'euros investis dans la méga plateforme de Kolin confirment l'engagement de Toyota dans le développement de ses activités en République tchèque. Ce choix stratégique renforce non seulement notre présence en Europe centrale, mais il reflète également notre confiance dans le potentiel que représente cette région du monde. À travers cet investissement majeur, nous entendons favoriser l'innovation et l'efficacité de nos opérations, tout en garantissant à nos clients un très haut niveau de service et en contribuant de manière positive à l'économie locale. »Toyota Motor Europe compte sur la méga plateforme pouret proposer des possibilités de personnalisation étendues.La méga plateforme de logistique automobile de Kolin contribue également aux objectifs de Toyota Motor Europe en matière deet de la logistique des véhicules. Construite sur le site de Toyota Motor Manufacturing République tchèque, elle bénéficie du vaste réseau ferré reliant plusieurs usines européennes de production automobile de Toyota.Pour la logistique de ses véhicules, Toyota passe progressivement du transport routier au transport ferroviaire afin d'éviter l'émission de milliers de tonnes de carbone par an.