La plateforme multi-énergie STLA Frame offre une autonomie électrique de 800 km

Stellantis lance sa troisième: laConçue pour les pick up et les SUV de grande taille, la plateforme STLA Frame est compatible avec les technologies de véhicules àLa plateforme multi-énergie STLA Frame est spécifiquement destinée auxet auxroulant en Amérique du Nord et sur certains marchés mondiaux. Les propriétaires de pick up et de SUV de grande taille exigent une puissance et une longévité sans compromis et privilégient la polyvalence, la praticité et la performance.Dans sa configuration(BEV), elle offre une(1 100 km en thermique).La plateforme STLA Frame affiche uneet uneLa plateforme(610 mm), la rendant prête pour des environnements difficiles et des cas d'utilisation variés.Les pick-up de grande taille, les véhicules utilitaires légers et les SUV de Stellantis reposant sur la plateforme STLA Frame seront initialement proposés avec une gamme de propulsion comprenant un système entièrement électrique (BEV) et une configuration de véhicule électrique à autonomie étendue (REEV).La plateforme STLA Frame pourra également accueillir des systèmes de propulsion à combustion interne, hybrides et à hydrogène (à l'avenir).Le système REEV, qui combine une batterie, des modules d'entraînement électrique (EDM) avant et arrière, un générateur embarqué et un moteur à combustion interne, permet de transporter ou de remorquer des charges lourdes sur de longues distances sans sacrifier l'autonomie. Sans liaison mécanique directe entre le moteur et les roues, le générateur alimente les EDM pour propulser le véhicule et recharge la batterie selon les besoins, garantissant une autonomie accrue en conditions de charge, tout en bénéficiant du couple des moteurs électriques qui portent le dynamisme du véhicule à un niveau inédit.« Comme pour les plateformes STLA Medium et STLA Large, STLA Frame combine une autonomie sans précédent avec de nouveaux niveaux de capacité et de performance pour offrir une autonomie, une charge utile et une capacité de remorquage parmi les meilleures de sa catégorie à nos clients qui ont besoin de pick up et de SUV fiables et puissants, pour transporter leur famille ou faire fonctionner leur entreprise », a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. « Avec l'arrivée prochaine de la technologie 100 % électriques et des véhicules électriques à autonomie étendue, nous proposons des solutions sans compromis aux clients qui pourraient hésiter à essayer leur premier véhicule électrique. Nous sommes fiers de cette merveille d'ingénierie et nous sommes impatients de la voir prendre vie dans notre prochaine présentation produits chez Jeep et Ram. »La plateforme STLA Frame est conçue à partir d'un acier avancé à haute résistance, offrant une durabilité et une rigidité accrues pour un poids réduit. La section centrale élargie abrite le pack de batteries, avec des rails de châssis renforcés qui protègent la batterie en cas de choc latéral. Un carter de protection sur toute la longueur réduit la traînée aérodynamique pour maximiser l'autonomie.La plateforme peut accueillir desallant deElle est également conçue pour accepter lespour les années à venir.Les EDM avant et arrière, conçus et assemblés par Stellantis d'une puissance allant jusqu'à 250 kW, offrent une traction intégrale pouvant propulser un véhicule de 0 à 60 mph en 4,4 secondes.La conception des suspensions, intégrant notamment des suspensions pneumatiques, offre une conduite optimisée quelles que soient les conditions de conduite et scénarios de chargement.• Longueur totale : 5 488-5 941 mm• Largeur totale : 2 062-2 124 mm• Empattement : 3 143-3 690 mm• Garde au sol : 168-262 mm• Diamètre maximal des pneus : 834/838 mmLa plateforme STLA Frame est. Dans les configurations BEV, la charge rapide en courant continu de 800 volts à 350 kW peut augmenter l'autonomie de 100 miles en s10 minutes, tandis que les REEV peuvent atteindre 50 miles en 10 minutes avec une charge rapide en courant continu de 400 volts à 175 kW.Les véhicules conçus sur la plateforme STLA Frame sont dotés d'une, permettant à la batterie du véhicule de charger un autre véhicule électrique, d'alimenter une maison ou de réinjecter de l'électricité dans le réseau.Après le lancement de STLA Medium en juillet 2023 et de STLA Large en janvier 2024, la plateforme STLA Frame est l'une des quatre plateformes électriques (BEV) mondiales de Stellantis.Toutes les plateformes mondiales de Stellantis sont conçues et fabriquées pour des cycles de vie prolongés grâce à l'interchangeabilité de la chimie des cellules de batteries, des EDM, des onduleurs de puissance et du logiciel de contrôle.Les véhicules des marques Ram et Jeep sont les premiers modèles Stellantis à utiliser la plateforme STLA Frame.