Les livraisons mondiales de véhicules électriques Tesla atteignent 1 789 226 unités en 2024 Les livraisons mondiales de véhicules électriques Tesla atteignent 1 789 226 unités en 2024 ×

Les livraisons mondiales de véhicules électriques Tesla ont atteint 1 789 226 unités sur l'année 2024.



Les livraisons de véhicules Tesla ont diminué de 1% en 2024 par rapport à 2023 (1 808 581 unités sur l'année 2023).



Les ventes mondiales de véhicules électriques Tesla reposent en 2024 sur le Model 3 et le Model Y.



Les Model 3 et Model Y représentent 95% (1 704 093 véhicules) des ventes de Tesla en 2024.



Les Model S, Model X et Cybertruck ne représentent que 85 133 véhicules sur l'année 2024.



Historique des livraisons annuelles mondiales de véhicules électriques Tesla:



2024: 1 789 226 véhicules

2023: 1 808 581 véhicules

2022: 1 313 851 véhicules

2021: 936 172 véhicules

2020: 499 550 véhicules

2019: 367 500 véhicules

2018: 245 200 véhicules

2017: 103 100 véhicules

2016: 76 200 véhicules

2015: 50 000 véhicules

2014: 32 000 véhicules

Eric Houguet, écrit le 03/01/2025