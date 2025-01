Les ventes mondiales de Kia atteignent 3,1 millions d'unités en 2024

Lesont atteint(3 089 457 véhicules) en 2024, enregistrant ainsi une hausse de 0.1% en glissement annuel et un nouveau record.Kia avait établi son précédent record de ventes annuelles en 2023, avec un total de 3 085 771 véhicules écoulés, dont 2 516 383 sur les marchés étrangers et 563 660 en Corée du Sud.En Corée du Sud, les ventes de Kia ont atteint 540 010 unités en 2024, soit une baisse de 4.2%.Les ventes de Kia sur les marchés hors Corée du Sud ont progressé de 1% en 2024 par rapport à l'année précédente pour atteindre 2 543 361 unités.Par modèle, lese classe en tête des ventes de la marque coréenne au niveau mondial avec 587 717 unités vendues, suivi duavec 312 246 unités écoulées et leavec 280 705 unités.Le record de ventes annuelles de la marque Kia s'explique par le lancement de nouveaux modèles tels que le, laet leVentes en Corée du Sud: 540 010 (moins 4.2%)Ventes hors Corée du Sud: 2 543 361 (plus 1%)Ventes mondiales: 3 089 457 (plus 0.1 %)Les chiffres de ventes de Kia sont basés sur les ventes aux distributeurs et intègrent les véhicules professionnels SBV (6 086 unités).