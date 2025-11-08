Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

La chambre semi-anéchoïque Hyundai permet de réaliser des essais sur le niveau de bruits et vibrations

Hyundai Motor Group ouvre un centre d'essais européen dédié au développement de technologies de nouvelle génération.

Le Square Campus au centre de R&D de Hyundai Motor Europe (HMETC) à Rüsselsheim-sur-le-Main en Allemagne, inclut l'une des plus grandes chambres semi-anéchoïques au monde, une enceinte d'essais climatiques et un laboratoire spécialisé dans la recharge des véhicules électriques

Le Square Campus renforce sa collaboration avec le centre de R&D principal de Hyundai Motor Group situé à Namyang, en Corée du Sud, sur les modèles Hyundai, Kia et Genesis.

Le site de 25 000 m2 est équipé de la plus grande chambre semi-anéchoïque du Groupe Hyundai Motor, laquelle permet de réaliser, sans aucune contrainte, des essais sur le niveau de bruits et vibrations (NVH) et le bruit au passage des véhicules, indépendamment des conditions météorologiques.

Les bancs dynamométriques hautement sophistiqués du Square Campus jouent un rôle clé dans les phases de développement. Ils permettent de tester les véhicules et leurs différents composants de façon approfondie, et sont compatibles à la fois avec les modèles électriques, hybrides et thermiques.

Le site est également équipé d'un laboratoire spécialisé dans la recharge des véhicules électriques, d'un simulateur de conduite et d'installations dédiées au développement des systèmes électroniques, dont les mises à jour à distance (OTA), les solutions de cybersécurité et les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS).

Si les essais de prototypes en conditions réelles restent un élément clé du processus de développement, le Square Campus permet de s'affranchir des difficultés liées aux essais en extérieur et de compléter les programmes existants.

Tyrone Johnson, Directeur général du centre technique de Hyundai Motor Europe, a déclaré : « Cet investissement dans le Square Campus témoigne clairement de notre engagement sans faille dans la région et de l'importance de l'Europe dans notre stratégie de croissance à long terme. L'extension de nos capacités au sein du HMETC nous garantit plus d'indépendance et de flexibilité, tout en créant de nouvelles opportunités de collaboration entre les marques du Groupe. Autre point essentiel, le Square Campus nous permettra de continuer à accroître notre part de marché en Europe, en développant de nouveaux véhicules et technologies conçus pour répondre aux besoins de nos clients. »

Eric Houguet, écrit le 08/11/2025

