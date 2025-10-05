Le terrain d'essai Mercedes-Benz d'Immendingen comprend 86 kilomètres de pistes 27 photos Le terrain d'essai Mercedes-Benz d'Immendingen comprend 86 kilomètres de pistes ×

Il y a dix ans, Mercedes-Benz a commencé à construire un environnement de développement à Immendingen, dans le Bade-Wurtemberg , conçu pour être reproductible et durable.



Depuis, environ 30 000 véhicules d'essai ont parcouru plus de 100 millions de kilomètres, soit l'équivalent de 2 500 tours de la Terre.



Sur une superficie de 520 hectares, le terrain d'essai d'Immendingen combine plus de 30 modules d'essai avec un total de 86 kilomètres de pistes simulant la route et 256 carrefours.



Le terrain reproduit l'environnement de circulation réel de nombreuses façons : des intersections urbaines complexes aux cols de montagne avec près de 180 mètres de dénivelé, des routes accidentées et pavées aux autoroutes et aux pistes tout-terrain. Il existe des itinéraires qui reproduisent les conditions routières et les marquages routiers des pays européens, ainsi que des copies de routes et de marquages routiers des États-Unis, de la Chine ou du Japon. Au total, jusqu'à 400 véhicules peuvent circuler en même temps dans les différents programmes d'essais. Il existe également des pistes spéciales avec des pentes allant de 30 à 100 %.



Pour tester le comportement des capteurs du véhicule en cas de faible ensoleillement ou de sources lumineuses particulièrement vives, même par temps couvert ou au crépuscule, Immendingen dispose d'un soleil artificiel. Ces feux mobiles haute performance sont utilisés sur les navires de l'Arctique pour la détection des icebergs. Les fortes pluies et la brume peuvent également être simulés à l'aide de systèmes spéciaux.



Environ 80 % des essais routiers effectués sur la voie publique par Mercedes-Benz ont été déplacés sur le terrain d'essai d'Immendingen. Les essais routiers internationaux ont également été considérablement réduits sans compromettre la qualité des essais pour raccourcir les délais de développement et accélérer la maturité des véhicules.



Pendant les semaines de pointe, 2 100 employés Mercedes-Benz supplémentaires d'autres usines sont sur place pour des tests, en plus des 250 employés permanents.



Le site de tests Mercedes-Benz est implanté sur une ancienne base militaire à 60 minutes de route du siège du groupe à Stuttgart.



Faits marquants : Centre d'essai et de technologie d'Immendingen



Zones d'essai



Superficie du site : 5,8 km²

86 kilomètres de pistes de simulation de route et 256 carrefours

Zone d'essai Bertha : près de 100 000 m²

Module du centre-ville : 1,5 km de routes avec différents scénarios de carrefours pour des tests réalistes des systèmes d'aide à la conduite

Route de dépassement avec une pente allant jusqu'à 16 % et des rayons de courbe sinueux, pistes hors route

Pistes avec des pentes allant de 30 à 100 %.

Circuit ovale à trois voies avec des virages très inclinés



Employés



Plus de 250 collaborateurs sur le site

De l'espace pour 2100 employés supplémentaires d'autres sites pour tester les véhicules

Eric Houguet, écrit le 05/10/2025