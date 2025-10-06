Le centre d'essai Heide sans conducteur de Mercedes-Benz repose sur l'automatisation

Dans le centre d'essai automatisé Mercedes-Benz de Heide
, des robots dirigent les véhicules d'essai de manière totalement autonome sur une piste accidentée
.
Les nids-de-poule, les bosses et les pavés de la piste d'essai posent un défi particulier au châssis et à la carrosserie.
L'automatisation du processus d'essais
augmente la précision des manœuvres de conduite, réduit la pression sur les pilotes d'essai humains, permet un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et accélère considérablement les essais, tout en maintenant le même niveau de contrainte sur les voitures
.
Selon le type de véhicule, les véhicules d'essai doivent parcourir jusqu'à 6 000 kilomètres sur le circuit, ce qui équivaut à 300 000 kilomètres de conduite par le client. Cela signifie qu'un kilomètre sur le circuit d'essai de Heide équivaut à 150 kilomètres sur une route en très mauvais état, jonchée de nids-de-poule profonds entre autres.
Le module d'essai porte le nom d'une piste très difficile sur route accidentée dans la lande de Lunebourg datant des années 1950.