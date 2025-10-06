Le centre d'essai Heide sans conducteur de Mercedes-Benz repose sur l'automatisation

Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
Dans le centre d'essai automatisé Mercedes-Benz de Heide, des robots dirigent les véhicules d'essai de manière totalement autonome sur une piste accidentée.

Les nids-de-poule, les bosses et les pavés de la piste d'essai posent un défi particulier au châssis et à la carrosserie.

L'automatisation du processus d'essais augmente la précision des manœuvres de conduite, réduit la pression sur les pilotes d'essai humains, permet un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et accélère considérablement les essais, tout en maintenant le même niveau de contrainte sur les voitures.

Selon le type de véhicule, les véhicules d'essai doivent parcourir jusqu'à 6 000 kilomètres sur le circuit, ce qui équivaut à 300 000 kilomètres de conduite par le client. Cela signifie qu'un kilomètre sur le circuit d'essai de Heide équivaut à 150 kilomètres sur une route en très mauvais état, jonchée de nids-de-poule profonds entre autres.

Le module d'essai porte le nom d'une piste très difficile sur route accidentée dans la lande de Lunebourg datant des années 1950.

Eric Houguet, écrit le 06/10/2025

