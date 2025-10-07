Les modules de test Mercedes-Benz à Immendingen disposent de « doublures numériques »

Tous les modules de test Mercedes-Benz
à Immendingen disposent d'une « doublure numérique »
. Chaque terrain d'essai est cartographié numériquement jusqu'au niveau submillimétrique, et les véhicules et leurs charges sont mis en miroir numériquement. Les données sont utilisées dans les simulations préliminaires, servent de spectres de charge pour les bancs d'essai et permettent de transmettre rapidement les résultats des tests aux départements de développement. Les essais
numériques sont si précis que plusieurs milliers de kilomètres sont parcourus numériquement avant que le premier kilomètre d'essai réel ne soit parcouru sur le site d'essai.
Cela signifie que plus de 100 variantes différentes sont testées numériquement pour chaque nouvelle série de modèles. Seules les variantes les plus appropriées sont ensuite installées dans un prototype et testées physiquement à Immendingen. L'un des plus grands avantages d'Immendingen est précisément celui-ci : presque toutes les exigences d'essai pour les essais en conditions réelles, à l'exception de la neige, de la glace et de la chaleur extrême, sont regroupées en un seul endroit.
Markus Schäfer, membre du conseil d'administration de Mercedes-Benz Group, directeur de la technologie, du développement et des achats explique : « Le centre d'essai et de technologie d'Immendingen est le premier terrain d'essai numérisé de Mercedes-Benz – ici, les essais de véhicules réels et virtuels fusionnent de manière transparente. En cartographiant numériquement le terrain d'essai, en utilisant des programmes d'essai automatisés et en utilisant une technologie de capteur de pointe, nous rendons le développement de véhicules plus efficace, plus rapide et plus durable que jamais. »