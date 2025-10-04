Le centre d'essais d'éclairage de Mercedes-Benz permet de tester les systèmes de phares

Le centre d'essai d'éclairage
ultramoderne, conçu pour une utilisation polyvalente
, Mercedes
-Benz élargit les diverses capacités d'essai du Global Proving Ground Immendingen.
Avec ses 135 mètres de long
et huit mètres de haut
, le centre d'essais
des systèmes d'éclairage Mercedes-Benz est l'un des plus grands du genre dans l'industrie automobile
. Il permet de tester minutieusement les systèmes de phares dans des conditions constantes et reproductibles
, indépendamment de l'heure de la journée, des conditions météorologiques ou des influences environnementales.
Sur 135 mètres, une route de campagne complète est recréée de manière authentique
. L'asphalte a été spécialement développé pour reproduire le plus fidèlement possible les propriétés d'une route vieillissante. Jusqu'à cinq voitures
peuvent être testées en parallèle, y compris la simulation du trafic venant en sens inverse ou des véhicules devant. Les poteaux réflecteurs peuvent être déployés sur les côtés de la route par incréments de 20 mètres et les mannequins pour piétons peuvent également être intégrés de manière flexible.