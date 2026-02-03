Le Battery Safety Lab de Stellantis permet de réaliser des tests extrêmes sur les batteries de véhicules électriques

Stellantis
se dote d'un équipement stratégique pour la sécurité de ses véhicules électriques
: le Battery Safety Lab
.
Installé au sein du Centre d'Essai de Belchamp, près de Sochaux, en Franche Comté, le laboratoire Stellantis pour la sécurité des batteries permet de réaliser des tests avancés sur les batteries de véhicules électriques
. Il est conçu pour gérer des situations extrêmes telles que l'emballement thermique et la résistance au feu.
Le laboratoire Stellantis permet de réaliser en interne des tests essentiels pour l'homologation des véhicules électriques et leur conformité réglementaire.
L'installation se concentre sur deux principaux domaines de sécurité :
- Propagation thermique
: la réglementation en européenne impose qu'un pack batterie ne s'enflamme pas dans les 5 minutes qui suivent la détection d'un emballement thermique imprévu. Le test a pour objectif de démontrer la résistance du pack pendant plus de 5 minutes : l'emballement thermique d'une cellule du pack est déclenché volontairement en la chauffant excessivement. Dès que les flammes apparaissent, le pack batterie est immergé dans un bassin de sécurité. Environ 50 tests sont effectués chaque année.
- Résistance au feu
: la réglementation en Europe impose qu'un pack batterie résiste à une exposition directe puis indirecte au feu pendant plus de 2 minutes. Le test reprend les conditions fixées par la réglementation européenne.
Le laboratoire comprend une plateforme de test intégrée de 40 mètres pour les véhicules électriques complets et les batteries et d'un bassin d'immersion dédié de 60 m3 qui arrête les incendies induits et limite la propagation des fumées, ainsi que d'un système d'arrêt d'urgence et de télécommande pour garantir une sécurité maximale de l'opérateur et un système de traitement de l'air.
Alain Guibouret, Responsable Stellantis des centres techniques Europe de L'ouest explique : « Cette installation permettra à Stellantis d'internaliser et de contrôler tous les tests critiques de batteries et véhicules électrifiés, renforçant ainsi son leadership en matière de sécurité des batteries et de mobilité durable ».