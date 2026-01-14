Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
La marque Mini enregistre 288 290 ventes dans le monde en 2025

La marque Mini enregistre 288 290 ventes dans le monde en 2025

La marque Mini enregistre 288 290 ventes dans le monde en 2025

La marque Mini enregistre 288 290 ventes dans le monde en 2025

La marque britannique Mini a réalisé 288 290 ventes en 2025 au niveau mondial.

Par rapport à 2024 (244 915 ventes mondiales), la marque anglaise voit son volume de ventes annuelles progresser de 17,7%.

Par rapport à 2019 (346 639 ventes mondiales), la marque anglaise voit son volume de ventes annuelles diminuer de 16,76%.

La Mini Cooper 3 portes, la Mini Cooper 5 portes (47 850 unités) et la Mini Cabriolet (22 491 unités) enregistrent 162 789 ventes (soit une hausse de 10,3% par rapport à 2024).

Le Mini Countryman (93 305 unités vendues, en hausse de 15,2%) représente 32,4 % des ventes annuelles de la marque.

Les modèles John Cooper Works (JCW) représentent 25 630 ventes en 2025,soit 8,9% du volume annuel Mini.

Plus de 105 000 véhicules électriques (105 535 unités) ont été livré en 2025, soit une hausse de 87,9% (56 181 unités en 2024).

Une Mini sur trois vendue dans le monde en 2025 est électrique.

Aux Pays-Bas, en Turquie, en Suède et en Chine, la part de l'électrique dans les ventes de Mini est supérieure à 50%.

Fl, écrit le 14/01/2026

Rechercher sur le site

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : constructeurs - Tout savoir sur les véhicules électriques DS Automobiles