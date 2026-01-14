La marque Mini enregistre 288 290 ventes dans le monde en 2025

La marque britannique Mini
a réalisé 288 290 ventes en 2025
au niveau mondial.
Par rapport à 2024 (244 915 ventes mondiales), la marque anglaise voit son volume de ventes annuelles progresser de 17,7%
.
Par rapport à 2019 (346 639 ventes mondiales), la marque anglaise voit son volume de ventes annuelles diminuer de 16,76%.
La Mini Cooper
3 portes, la Mini Cooper 5 portes (47 850 unités) et la Mini Cabriolet
(22 491 unités) enregistrent 162 789 ventes (soit une hausse de 10,3% par rapport à 2024).
Le Mini Countryman
(93 305 unités vendues, en hausse de 15,2%) représente 32,4 % des ventes annuelles de la marque.
Les modèles John Cooper Works (JCW) représentent 25 630 ventes en 2025,soit 8,9% du volume annuel Mini.
Plus de 105 000 véhicules électriques
(105 535 unités) ont été livré en 2025, soit une hausse de 87,9% (56 181 unités en 2024).
Une Mini sur trois vendue dans le monde en 2025 est électrique.
Aux Pays-Bas, en Turquie, en Suède et en Chine, la part de l'électrique dans les ventes de Mini est supérieure à 50%.