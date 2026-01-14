Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Les ventes mondiales Mercedes baissent de 9 pourcent à 1 800 800 véhicules en 2025

Les ventes mondiales Mercedes-Benz atteignent 1 800 800 véhicules en 2025.

Par rapport à 2024 (1 983 400 véhicules), la marque à l'étoile voit ses volumes baisser de 9%.

Les livraisons de modèles électriques (BEV) Mercedes ont atteint 168 800 unités, soit une diminution de 9% en glissement annuel (185 100 véhicules électriques en 2024).

Les véhicules électriques représentent moins de 10% des ventes annuelles de Mercedes.

Les livraisons de modèles électrifiés (électriques BEV et hybrides rechargeables PHEV) Mercedes représentent (368 600 véhicules; pour 367 600 unités en 2024) 20% des ventes annuelles de Mercedes.

La Classe G voit ses volumes de ventes atteindre 49 700 unités, en hausse de 23%.

Les ventes en Asie-Pacifique baissent de 16% à 747 000 véhicules.

La Chine reste le premier marché de Mercedes avec 551 900 véhicules (en baisse de 19%).

En Europe, les ventes Mercedes s'élèvent à 634 600 véhicules (en baisse de 1%), dont 213 200 unités en Allemagne (stable).

Les ventes en Amérique du Nord baissent de 12% à 320 600 unités, dont 284 600 véhicules aux Etats-Unis (en baisse de 12%).

Les ventes dans le reste du monde sont en hausse de 17% (98 700 véhicules).

Ventes Mercedes monde 2025 (en nombre de véhicules):

Asie: 747 000
dont Chine: 551 900

Europe: 634 600
dont Allemagne: 213 200

Amérique du Nord: 320 600
dont Etats-Unis: 284 600

Autres: 98 700

Total: 1 800 800

Fl, écrit le 14/01/2026

