Les livraisons mondiales de véhicules électriques Tesla atteignent 1 636 129 unités en 2025

Les livraisons mondiales de véhicules électriques Tesla ont atteint 1 636 129 unités sur l'année 2025.

Les livraisons de véhicules Tesla ont diminué de 8,6% en 2025 par rapport à 2024 (1 789 226 unités sur l'année 2024).

La baisse de 8,6% représente un volume de 153 000 unités en moins par rapport à 2024.

Tesla commercialise une gamme de modèles limitée et vieillissante par rapport à ses concurrents chinois de véhicules électriques et principalement Byd et XPeng.

Les ventes mondiales de véhicules électriques Tesla reposent en 2025 sur le Model 3 et le Model Y.

Les Model 3 et Model Y représentent 97% des ventes de Tesla en 2025.

Historique des livraisons annuelles mondiales de véhicules électriques Tesla:

2025: 1 636 129 véhicules
2024: 1 789 226 véhicules
2023: 1 808 581 véhicules
2022: 1 313 851 véhicules
2021: 936 172 véhicules
2020: 499 550 véhicules
2019: 367 500 véhicules
2018: 245 200 véhicules
2017: 103 100 véhicules
2016: 76 200 véhicules
2015: 50 000 véhicules
2014: 32 000 véhicules

Eric Houguet, écrit le 15/01/2026

