Rolls-Royce a livré 5 664 véhicules de luxe dans le monde en 2025

La marque Rolls-Royce a livré 5 664 véhicules de luxe (berlines et tout-terrains) dans le monde en 2024 (voitures dont le prix net excède 250 000 euros).

Par rapport au record de ventes de 2024 (5 712 véhicules), la marque anglaise voit ses volumes de ventes diminuer de 0,8%.

La marque Rolls-Royce est distribuée dans près de 50 pays.

Historique des ventes mondiales annuelles de Rolls-Royce:

2003: 300
2004: 792
2005: 796
2006: 805
2007: 1 010
2008: 1 212
2009: 1 002
2010: 2 711
2011: 3 538
2012: 3 575
2013: 3 630
2014: 4 063
2015: 3 785
2016: 4 011
2017: 3 362
2018: 4 107
2019: 5 152
2020: 3 756
2021: 5 586
2022: 6 021
2023: 6 032
2024: 5 712
2025: 5 664

Fl, écrit le 14/01/2026

