Les ventes mondiales d'Audi atteignent 1 623 551 véhicules en 2025

Les ventes mondiales Audi diminuent de 2,9% en 2025
, par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1 623 551véhicules
(pour 1 671 218 véhicules en 2024, 1 895 240 véhicules en 2023, 1 614 231 véhicules en 2022, 1 680 512 véhicules en 2021, 1 692 773 véhicules en 2020 et 1 845 550 véhicules en 2019).
Les défis géopolitiques et économiques ont continué de peser sur les chiffres de livraisons d'Audi en 2025. Un environnement
concurrentiel intense en Chine et la politique tarifaire américaine ont influencé le comportement des consommateurs à l'échelle mondiale. Les performances
d'Audi en Europe, en Allemagne ainsi que dans les marchés d'outre-mer et émergents n'ont pas suffi à compenser entièrement ces facteurs. Audi a établi des records de livraisons sur des marchés tels que le Canada, la Pologne, la Turquie et le Danemark.
Les livraisons de modèles électriques ont atteint un record de plus de 223 000 unités en 2025, soit une hausse de 36 %. Les deux nouveaux modèles
électriques (EV), l'Audi A6
e-tron (37 000 unités) et l'Audi Q6 e-tron (84 000 unités), ont particulièrement stimulé la demande.
Audi Sport a livré environ 36 000 véhicules haute performance (moins 13 %) en 2025. Cette baisse s'explique par une disponibilité réduite en raison du renouvellement des modèles.
En Europe (hors Allemagne), Audi a livré plus de 464 000 véhicules, un résultat équivalent à celui de l'année précédente. Les livraisons de véhicules électriques
ont augmenté d'environ 40 %, pour atteindre près de 113 000 unités.
Audi a enregistré de solides progrès sur son marché domestique, l'Allemagne: sur plus de 206
000 véhicules livrés (plus 4 %), environ 41 000 étaient électriques (plus 89 %).
En Amérique du Nord, Audi a livré plus de 202 000 véhicules (moins 12 %)â€¯; avec près de 33 000 modèles électriques (plus 15 %). Au Canada, les livraisons ont atteint un niveau de plus de 37 000 unités (plus 11 %).
Audi a livré environ 618 000 véhicules en Chine (moins 5 %) et a obtenu la première place parmi ses concurrents principaux.
Dans les marchés d'outre-mer et émergents, Audi a augmenté ses livraisons d'environ 6 % pour atteindre près de 134 000 unités. Les livraisons de modèles électriques ont progressé jusqu'à 26 % (14 000 unités). Parmi les pays affichant les plus fortes croissances figurent l'Argentine (plus 77 %), la Turquie (plus 28 %) et l'Égypte (plus 21 %).« Notre offensive produit arrive sur les routes, et les livraisons commencent progressivement à le refléter. En 2025, nous avons principalement enregistré des hausses pour les modèles électriques »,
déclare Marco Schubert, Membre du Comité de Direction en charge des Ventes et du Marketing. « Cela démontre que les clients adoptent avec enthousiasme des modèles électriques telles que l'Audi A6 e-tron et l'Audi Q6 e-tron. Nous voulons poursuivre cette trajectoire ascendante en 2026. Grâce à notre nouvelle stratégie d'entreprise, à nos partenaires distributeurs et à nos équipes internationales, nous sommes parfaitement positionnés pour y parvenir. »Chiffres de ventes Audi monde 2025
|Livraisons Audi
|12 mois 2025
|12 mois 2024
|Evolution 2025/2024
|
|
|
|
|Europe (hormis Allemagne)
|464 046
|466 209
|moins 0,5 %
|Allemagne
|206 290
|198 342
|plus 4,0 %
|Amérique du Nord
|202 143
|230 220
|moins 12,2 %
|Chine
|617 514
|649 900
|moins 5,0 %
|Outre-mer et marchés émergents
|133 558
|126 547
|plus 5,5 %
|
|
|
|
|Monde
|1 623 551
|1 671 218
|moins 2,9 %