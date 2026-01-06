Leapmotor a livré un total de 596 555 véhicules dans le monde en 2025

La marque chinoise Leapmotor
a livré un total de 596 555 véhicules dans le monde
, incluant les ventes domestiques et à l'international, soit une hausse de 103 % sur un an
.
Cela illustre la croissance rapide de la marque Leapmotor dans le secteur de la mobilité électrique.
Tout au long de l»année 2025, Leapmotor a élargi sa gamme de produits et renforcé son expertise technologique.
Parmi les faits marquants figurent le lancement de la plateforme technologique Leap 3.5, la présentation de modèles tels que le SUV
B10, la berline
B01, ainsi que l'introduction du coupé
sportif Lafa5 (B05 à l'international) et de l»A10 (B03X à l'international) lors des principaux salons automobiles
internationaux. Un aperçu du futur a également été offert avec le D19, SUV phare du segment E.
La marque chinoise a également renforcé sa présence mondiale en entrant sur les marchés sud-américain et africain, portant son nombre de points de vente dans le monde à plus de 1 700.
Un jalon historique a été franchi avec la production du millionième véhicule.
Leapmotor est née en 2015 en tant qu'entreprise de véhicules électriques
intelligents axée sur la technologie. Basée à Hangzhou, dans la province du Zhejiang en Chine, l»entreprise technologique couvre la conception, la R&D et la fabrication de véhicules électriques, la conduite assistée, le contrôle électronique des moteurs, le développement de systèmes de batteries et les solutions cloud pour l'Internet des véhicules. En tant qu»entreprise technologique, Leapmotor développe et fabrique les composants clés du véhicule, notamment trois systèmes électriques. La part de composants développés et fabriqués en interne représente 65% du coût
du véhicule. Leapmotor a lancé la première transmission électrique huit-en-un de l'»industrie, la première technologie d'intégration châssis-batterie CTC produite en série, ainsi que la première architecture électronique et électrique centralisée « quatre-en-un ». Leapmotor commercialise les modèles B01, B10, C16, C10, C11, C01, T03, et offre également des options
à double motorisation: 100% électrique ou électrique à autonomie étendue.