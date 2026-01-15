La marque Volkswagen a livré 4,73 millions de véhicules particuliers dans le monde en 2025

La marque Volkswagen
a livré près de 4,73 millions de véhicules dans le monde en 2025
, un chiffre en légère baisse par rapport à celui de 2024 (moins 1,4 %), dans des conditions de marché difficiles.
Les livraisons en Europe (plus 5,1 %) et en Amérique du Sud (plus 18,5 %) sont en hausse.
En Chine, la conjoncture sur le marché de l'automobile
reste difficile pour Volkswagen (moins 8,4 %).
Les droits de douane à l'importation aux États-Unis ont eu une incidence notable sur les livraisons en Amérique du Nord (moins 8,2 %).
La demande de véhicules électriques Volkswagen
est restée stable. En 2025, la marque Volkswagen a livré près de 382 000 véhicules électriques
dans le monde (moins 0,2 %). Les modèles électriques représentent 8,1 % du total des livraisons de Volkswagen.
La marque Volkswagen conserve son leadership sur le marché automobile européen, tant pour les modèles électriques que pour les modèles thermiques.
La marque Volkswagen reste également leader du marché en Allemagne. Selon les données de l'Office fédéral allemand de régulation de la mise en circulation des véhicules à moteur (KBA), la marque Volkswagen représente, toutes motorisations confondues, une part de marché de 19,6 % sur son marché domestique (plus 0,5 % en glissement annuel).
Martin Sander, membre du Directoire de Volkswagen en charge des Ventes, du Marketing et de l'Après-vente : « Le nombre de véhicules livrés en 2025 par la marque témoigne de l'engouement des clients pour nos produits et de la pertinence de notre stratégie. Globalement, l'environnement de marché devrait rester difficile en 2026. Dans ce contexte, nous nous attachons à gagner en efficacité et en compétitivité. Forts d'un portefeuille de produits attractif et renouvelé, je suis convaincu que nous sommes parfaitement armés pour relever les défis qui se présentent à nous. Cette année, nous lancerons plus de dix nouveaux modèles électrifiés sur le seul marché chinois. »
Les SUV
occupent une place de choix dans le mix produits de la marque en 2025. Ils représentent 50,2 % du total des livraisons de Volkswagen, un chiffre en hausse de 5,3 % en glissement annuel. Aux États-Unis, plus de 78,5 % des modèles Volkswagen vendus sont des SUV.
Disponible depuis le printemps 2025, le Volkswagen Tayron enregistre 60 700 unités livrées dans le monde à ce jour. Zoom Europe
Le T-Roc
est le SUV Volkswagen le plus vendu en Europe, avec 201 995 unités (plus 3,9 % par rapport à 2024).
En Europe, Volkswagen enregistre une nette hausse de son volume de ventes de véhicules électriques, notamment en Allemagne et en Europe. Les livraisons aux clients passent à 93 800 unités sur le marché historique de la marque (plus 60,7 %), 247 900 unités en Europe (plus 49,1 %).
La Volkswagen ID.7 contribue fortement à cette croissance. Près de 35 000 exemplaires du fleuron de la gamme ID. ont été livrés en Allemagne, un chiffre en hausse de 132,0 %. L'ID.7 remporte également un vif succès auprès des clients en Europe, avec 76 600 exemplaires livrés (plus 133,9 %). Le fleuron de la gamme Volkswagen électrique
est disponible en version berline
(ID.7) et break
(ID.7 Tourer).