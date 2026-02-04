Suzuki a vendu près de 3,3 millions de véhicules dans le monde en 2025

Les ventes cumulées annuelles de Suzuki dans le monde proches des 3,3 millions d'unités
Les ventes automobiles
mondiales de Suzuki
ont augmenté de 1,4% en 2025 pour atteindre près de 3,3 millions d'unités
(3 295 013 véhicules vendus en 2025 pour 3 248 317 véhicules vendus en 2024, 3 072 824 voitures
vendues en 2023, 2 968 494 unités en 2022 et 2 763 846 unités en 2021).
Suzuki a enregistré en 2025 la cinquième année de hausse consécutive de ses ventes mondiales
.
Les ventes sur le marché domestique de Suzuki sont en progression de 1% pour 2025 (728 952 véhicules) grâce à l'augmentation des ventes de véhicules standards et compacts de 21,6 % (160 405 véhicules). Les ventes de véhicules standards et compacts ont battu leur record sur un an. Le segment des kei-cars
(568 547 véhicules en 2025) est en baisse de 3,6 %. Le segment des kei-cars est constitué de véhicules compacts spécifiques au marché japonais, d'une longueur n'excédant pas 3,40 mètres, d'une largeur maximale de 1,48 mètre, d'une hauteur maximale de 2,00 mètres et d'une cylindrée maximale de 660 cm3.
Les ventes de Suzuki hors de son marché domestique (2 566 061 véhicules) sont en progression de 1,5% en raison de l'augmentation des ventes dans les régions de l'Inde, du Pakistan et de l'Afrique. La marque japonaise est très présente en Inde au travers de sa filiale indienne Maruti Suzuki. Sur le seul marché indien, Suzuki progresse de 3,0 % à 1 844 169 véhicules. Le marché indien représente à lui seul 56% des ventes mondiales de Suzuki. Le record de ventes annuelles a été battu en Inde et en Afrique.
L'activité automobile
de Suzuki se concentre autour de kei cars au Japon et de petites voitures polyvalentes
, berlines
et 4x4
.