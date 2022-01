Près de 6 000 voitures compatibles d’origine avec le Superéthanol-E85 vendues en 2021

Les ventes de véhicules compatibles d’origine avec le Superéthanol-E85 ne décollent pas

Lesrestenten 2021 en France.Les immatriculations de voitures compatibles d'origine avec le Superéthanol-E85 atteignenten 2021 en France.En 2005, Ford a été pionnier en lançant les premiers véhicules Flexifuel , fonctionnant au biocarburant, en France.En 2019, Ford était le seul constructeur automobile à proposer un véhicule compatible d'origine E85 avec le Kuga Flexifuel. Il s'en est vendu 5 919 exemplaires en 2019, soit 65% des ventes du Ford Kuga En 2021,propose(Fiesta, Puma, Focus, Kuga, Fiesta Van et Transit Connect), dont deux véhicules hybrides et Flexifuel (Focus mHEV et Kuga FHEV).propose deux véhicules compatibles E85: le Land Rover Discovery Sport flexfuel et le Range Rover Evoque flexfuel.propose le E-Pace flexfuel.Si le carburant Superéthanol-E85 rencontre un succès d'estime vis-à-vis du grand public, il est confronté depuis de nombreuses années à une diffusion confidentielle et à unet des distributeurs de carburants.Ce carburant est pourtant économique ( prix au litre en moyenne à 0,75 euro alors que le super sans plomb est à 1,70 euro et le diesel à 1,65 euro) et plus vert que les autres carburants (il est produit en partie à partir de betteraves, de céréales et de leurs résidus) et supporte l'hybridation.Le Superéthanol-E85 est un carburant qui contient entre 60% et 85% de bioéthanol d'origine végétale, selon la saison, produit à partir de betteraves, de céréales et de leurs résidus.Le bioéthanol est une énergie renouvelable obtenue par la fermentation qui transforme les sucres en alcool.La technologie Flexifuel de Ford permet, avec un unique réservoir, de fonctionner indistinctement au carburant Superéthanol-E85, au Sans Plomb 95 E5 ou E10 ou à leur mélange dans n'importe quelle proportion.Les émissions de CO2 du Superéthanol-E85, en analyse de cycle de vie, sont réduites de près de 50% par rapport au carburant essence. Le cycle de vie complet comprend les émissions de CO2 résultant de la production des matières premières agricoles, de leur transformation en éthanol , de la combustion dans les véhicules dont on déduit l'absorption de CO2 par la photosynthèse des cultures utilisées.Le carburant Superéthanol-E85 permet• SP95 et SP98 (E5) 68,29 ct €/l• SP95-E10 66,29 ct€/l• Gazole B7 : 59,40 ct€/l• Superéthanol-E85 11,83 ct€/lSi les ventes de véhicules compatibles au carburant Superéthanol-E85 sont marginales à l'échelle du marché (6 000 ventes dans un marché d'1,6 millions de véhicules particuliers), elles peuvent être significatives à l'échelle d'un constructeur.Ainsi le carburant Superéthanol-E85 représenteen France.A l'échelle de l'Europe, on ne peut pas parler d'un marché de véhicules compatible d'origine avec le carburant Superéthanol-E85.Rappelons que Citroën Renault , Volkswagen et Volvo , qui proposaient des véhicules compatibles au carburant Superéthanol-E85 sur le marché Français, ont arrêtés de commercialiser des véhicules compatibles au carburant Superéthanol-E85.Crédit Photo: CGB