Les conducteurs de Ford Kuga hybride rechargeable rechargent presque tous les jours

71 épisodes de recharge sur 100 jours de conduite du Ford Kuga hybride rechargeable

Les(PHEV) ont potentiellement économisé chacun, en un an, l'équivalent des émissions de CO2 d'un voyage aller-retour de Londres à Buenos Aires, selon les dernières données de Ford.L'analyse des données anonymes des conducteurs du Ford Kuga Plug-In Hybrid à travers l'Europe a montré queSur la base des chiffres d'émissions globales homologués WLTP, un Ford Kuga Plug-In Hybrid émettrait environ 1 110 kilogrammes de CO2 de moins qu'un Ford Kuga EcoBoost 1.5 litre comparable sur la même distance.Les émissions de CO2 homologuées du Ford Kuga Plug-In Hybrid sont de 21-29 g/km WLTP et la consommation homologuée est de 0,9-1,3 l/100 km WLTP.Les émissions de CO2 homologuées du Ford Kuga 1.5 litre EcoBoost 150 ch sont de 147 -160 g/km WLTP et la consommation de carburant homologuée est de 6,5-7,0 l/100 km WLTP.Les données collectées révèlent que les conducteurs du Ford Kuga Plug-In Hybridfigurent également parmi les usages les plus populaires.Ford prévoit que la fréquence des recharges par les conducteurs de véhicules hybrides rechargeables PHEV augmentera à mesure que les infrastructures de recharge continueront à se développer en Europe.Les données anonymes sur l'utilisation du véhicule recueillies par Ford pour aider à comprendre et à optimiser l'expérience de possession d'un véhicule hybride rechargeable PHEV ont permis de comprendre comment les utilisateurs tirent le meilleur de la polyvalence du Kuga Plug-In Hybrid :- Les conducteursleur Ford Kuga hybride rechargeable : pour 100 jours de conduite, il y a eu 71 épisodes de charge. Le niveau de recharge moyen au moment du branchement était de 30 %, ce qui laisse à penser que les conducteurs conduisent rarement jusqu'à ce que la batterie soit totalement épuisée et qu'ils la maintiennent plutôt à niveau pour maximiser l'autonomie en mode électrique.- L'autonomie du Ford Kuga Plug-In Hybrid a permis aux conducteurs de répondre à leurs besoins :. Ce qui implique que les utilisateurs ont pu optimiser l'autonomie du modèle hybride essence-électricité pour profiter de leurs vacances estivales.- Les utilisateurspour réduire les dépenses de recharge électrique. Sur les 5,7 millions épisodes de recharge du Ford Kuga Plug-In Hybrid enregistrés au cours des 12 derniers mois de données, 46 % se sont produits pendant la nuit, la durée de recharge la plus fréquente étant de 12 heures ou plus. En plus de permettre de bénéficier de tarifs d'électricité plus avantageux, la popularité de la recharge de nuit suggère que ces comportements sont similaires à ceux adoptés pour la recharge des smartphones et d'autres appareils qui se sont rapidement intégrés de manière transparente dans la vie quotidienne.- En France, les chiffres liés à cette analyse sont sensiblement les mêmes qu'à l'échelle européenne : la distance moyenne parcourue en Ford Kuga Plug-In Hybrid est simplement légèrement supérieure chez les Français avec 11 252 km parcourus, le pourcentage restant au moment de la mise en charge était lui légèrement inférieur (28,05%) et 407 000 épisodes de recharge ont été enregistrés dans l'Hexagone, 53% de ces recharges ayant lieu la nuit.La deuxième durée de recharge la plus populaire était d'une à deux heures pendant la journée, ce qui suggère que les conducteurs de Ford Kuga Plug-In Hybrid sont également désireux de faire des recharges rapides pendant la journée lorsque les installations de recharge publiques le permettent.Ford estime que « le Kuga hybride rechargeable offre également un coût total de possession inférieur à celui de ses principaux concurrents du segment, avec une économie potentielle de plus de 1 800 € sur une période type de trois ans/60 000 km, soutenue par une faible consommation de carburant et d'énergie, de faibles coûts d 'entretien et de fortes valeurs résiduelles ».Rappelons que le kilométrage annuel moyen parcouru par les conducteurs de Ford Kuga hybride rechargeable en Europe dans le cadre de cette analyse n'est que de 10 000 km par an et non de 20 000 km par an, ce qui réduit de 50% l'économie de carburant et que le prix d' achat du Ford Kuga hybride rechargeable est supérieur de plusieurs milliers d'euros à celui des versions à motorisations thermiques.