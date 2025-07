La voiture électrique nettement plus silencieuse que son homologue à moteur à combustion au démarrage

La voiture électrique est la reine du silence au feu rouge

Le laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) et le Touring Club Suisse (TCS) ont réalisé une étude détaillée sur lesSiL'augmentation du nombre de véhicules électriques sur les routes a des effets positifs sur le climat et la qualité de l'air, mais également sur le bruit de la circulation automobile Le laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa)et le Touring Club Suisse ont mené un projet de recherche visant à déterminer dans quelle mesure le niveau sonore de voitures comparables, dotées de différents types de motorisation, variait en fonction du style de conduite.Jusqu'à présent, aucune étude systématique n'avait été menée pour déterminer dans quelle mesure le niveau sonore des véhicules électriques diffère de celui des véhicules à combustion.Au Touring Club Suisse (TCS) Centre de conduite de Stockental, l'Empa et le TCS ont comparé neuf paires de voitures de différentes catégories, de la Peugeot (e)-208 à la Volkswagen W ID. Buzz et son homologue à moteur à combustion, le Volkswagen Multivan.Sur la piste d'essai d'environ 100 mètres de long, les experts ont effectué différentes mesures et analysé le niveau sonore à vitesse constante et en phase d'accélération. Pour ce faire, les chercheurs de l'Empa ont développé de nouveaux modules de capteurs qui ont été montés sur les véhicules d'essai et ont permis aux pilotes d'essai de suivre différents profils de conduite de manière précise et reproductible.Il s'est avéré que les voitures électriques étaient nettement plus silencieuses que leurs homologues équipées d'un moteur à combustion, en particulier à l'accélération. C'est notamment, comme lors d'un démarrage à un feu rouge, que le niveau sonore des voitures électriques est en moyenne nettement plus faible. Selon la paire de véhicules testée, la différence peut atteindre plus de trois décibels, ce qui correspond à une réduction de moitié de l'intensité sonore. La différence entre les types de motorisation augmente nettement avec l'accélération : plus l'accélération est forte et plus la vitesse est faible, plus le moteur à combustion est bruyant par rapport à une voiture électrique En revanche, les résultats étaient différents lors d'un passage à vitesse constante entre 30 et 60 km/h. En moyenne, aucune différence significative n'a été constatée entre les voitures électriques et les voitures à combustion. Sur cette plage de vitesse, les bruits de pneus dominent et couvrent celui du moteur.Pour Sascha Grunder, responsable du département Test & Technique au Touring Club Suisse (TCS), l'enquête a mis en évidence d'importantes conclusions : « Cette étude détaillée nous a permis d' explorer un terrain inconnu et de démontrer que les voitures électriques sont plus silencieuses que les moteurs à combustion, en particulier à faible vitesse et lors de fortes accélérations. Pour le TCS, ce fut un privilège de collaborer avec les scientifiques de l'Empa et de fournir pour la première fois des données réelles aux services chargés de la gestion du bruit. »Reto Pieren, chef du groupe Acoustique environnementale à l'Empa, dresse également un bilan positif de l'étude : « Les résultats apportent une contribution importante à la recherche sur le bruit et montrent que l'électromobilité contribue à réduire le bruit en milieu urbain. La collaboration avec le TCS a été enrichissante et je me réjouis de la poursuivre. »: Étude Empa-TCS sur les différences de niveau sonore entre les voitures électriques et les voitures à combustion