Le polyAl issu du recyclage des briques alimentaires utilisé dans l’industrie automobile

Une avancée dans l»industrie automobile donne une seconde vie auxLeest, composées en moyenne de 70 % de carton, 25 % de polymères et 5 % d»aluminium. Dans ces emballages aseptiques, les fines couches de polymère et d»aluminium protègent les contenus sans besoin de conservateurs ni de réfrigération, prolongeant ainsi leur durée de conservation.Le carton est généralement recyclé en produits d»hygiène (essuie-tout, serviettes, papier toilette).Tetra Pak explore de nouvelles applications pour le reste des matériaux. En partenariat avec des fabricants de composés et des recycleurs, l»entreprise développe des débouchés pour le polyAl.C»est ainsi que des matériaux recyclés issus des briques alimentaires usagées se retrouvent dans l»habitacle de la Fiat Grande Panda Chaque modèle Grande Panda contient l»équivalent en polymères et aluminium de 140 briques alimentaires recyclées.Le matériau, appelé polyAl, entre dans la fabrication de la console centrale, du tableau de bord, ainsi que des panneaux intérieurs des portes avant et arrière. Il représente 11 % des polymères utilisés dans le véhicule.Les pièces en polyAl de la Fiat Grande Panda sont produites à partir du composé Lapolen Ecotek, conçu par Lapo Compound. Ce dernier a collaboré avec Fiat pour garantir qualité et compétitivité économique.Le choix de ce matériau recyclé pour des éléments visibles du design intérieur, plutôt que pour des parties cachées, met en lumière son esthétique distinctive, notamment son effet brillant dû à l»aluminium recyclé, ainsi que la possibilité d»obtenir exactement la teinte bleue souhaitée.L»adoption du polyAl s»inscrit dans la stratégie durable de Fiat, résumée par le principe « less is more » : réduire les matériaux polluants (comme le chrome ou le cuir) et simplifier la conception pour proposer des voitures plus responsables et accessibles.Cela démontre que le polyAl peut être utilisé à grande échelle dans l»automobile.Cette initiative place Fiat en avance sur la future réglementation européenne concernant la fin de vie des véhicules, qui impose 25 % de plastiques recyclés dans leur composition.Le matériau recyclé Lapolen Ecotek, conçu par Lapo Compound, est conforme aux exigences de qualité de l»industrie automobile, tout en assurant une régularité de production.Au-delà du secteur automobile, Lapo Compound étudie des applications du Lapolen Ecotek dans le mobilier d»extérieur et les revêtements de sol industriels.Giuseppe Crisci, Directeur Général de Lapo Compound, commente : « Nous croyons en la création de produits qui non seulement répondent à des normes de qualité strictes, mais contribuent aussi à une économie circulaire en maintenant l»utilisation de matériaux précieux. Notre innovation produit a relevé avec succès ce défi technique pour Fiat, ce qui témoigne de notre engagement en faveur d»une innovation durable soutenant la transition vers un avenir circulaire et responsable. »« L»utilisation de matériaux recyclés issus de briques alimentaires dans la Fiat Grande Panda constitue une étape importante, démontrant le potentiel considérable de ces matériaux dans de nombreux secteurs. C»est un exemple fort de la manière dont des solutions durables peuvent stimuler l»innovation et transformer les modes de production traditionnels. » ajoute Lars Holmquist, Vice-Président Exécutif de Tetra Pak.« Ce succès est le fruit d»une collaboration remarquable. En travaillant avec des entreprises comme Fiat et Lapo Compound, ainsi qu»en impliquant les gouvernements et les consommateurs, nous pouvons impulser le changement systémique nécessaire pour développer des débouchés pour les matériaux recyclés. Cet effort collectif est essentiel pour bâtir une économie circulaire et assurer un avenir durable pour notre planète. » précise-t-il.Source : Tetra Pak