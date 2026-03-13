Leapmotor déploie une mise à jour à distance pour le SUV B10 électrique

Leapmotor
déploie une mise à jour à distance
(OTA) pour le SUV B10
: conduite à une pédale
, connectivité améliorée
et interface intelligente
.
La dernière mise à jour logicielle OTA Leapmotor pour le SUV B10 électrique, intègre un ensemble de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir le confort de conduite, la connectivité et la sécurité des conducteurs
:
- Conduite One-Pedal : contrôle simplifié de l'accélération et de la décélération via la pédale unique, avec récupération d'énergie optimisée.
- Connectivité avancée : prise en charge native d'Apple CarPlay et d'Android Auto
.
Interface et personnalisation : boutons du volant personnalisables, raccourcis ADAS et modes de conduite…
- Améliorations de la conduite et du système : démarrage plus rapide grâce au Quick Start, rappel de présence optimisé, et ACC/LCC améliorés pour une décélération plus douce dans les virages.
Cette mise à jour OTA intervient six mois après le lancement du SUV B10 électrique, illustrant l'engagement de l'entreprise chinoise en faveur d'une évolution logicielle rapide. Elle reflète la volonté de la marque Leapmotor d'améliorer en continu l'expérience embarquée, en veillant à ce que chaque véhicule voie ses fonctionnalités s'enrichir au fil du temps, sans nécessiter de passage en concession.
La mise à jour OTA du SUV B10 électrique introduit la fonction de conduite « One-Pedal », la prise en charge native d'Apple CarPlay et d'Android Auto, des commandes vocales étendues ainsi qu'une série d'améliorations qui rendent le véhicule plus intuitif à utiliser.
Avec cette mise à jour, les conducteurs du B10 électrique peuvent profiter de la conduite One-Pedal, qui permet de gérer la majorité des phases d'accélération et de décélération directement via la pédale d'accélérateur. La logique améliorée de la récupération d'énergie contribue à un contrôle plus fluide du véhicule électrique
chinois ainsi qu'à une meilleure efficacité.
La connectivité progresse également avec la prise en charge intégrée d'Apple CarPlay et d'Android Auto, disponibles via connexion filaire ou sans fil.
Leapmotor a également introduit des mises à jour de l'interface visant à améliorer l'accessibilité : les conducteurs peuvent personnaliser les boutons du volant grâce à de nouveaux réglages multifonctions, incluant des raccourcis vers les fonctionnalités ADAS et les différents modes de conduite.
La mise à jour OTA améliore également des éléments clés de l'expérience de conduite et d'info divertissement. La navigation peut être affichée grâce à un nouveau mode écran partagé sur la partie gauche, ce qui améliore la visibilité lorsque plusieurs applications sont utilisées simultanément.
Le système d'info divertissement démarre plus rapidement grâce à une fonction de préchargement “Quick Start”, qui réduit le temps d'attente au démarrage.
Le rappel de détection de présence dans l'habitacle a été optimisé, tandis que des améliorations apportées aux systèmes ACC (Adaptive Cruise Control) et LCC (Lane Centering Control) garantissent une décélération plus fluide à l'approche des virages.
La première mise à jour logicielle OTA de 2026 est en cours de déploiement progressif auprès des clients du B10 depuis le mois de février. Les conducteurs reçoivent une notification à bord lorsque le logiciel est disponible et peuvent l'installer directement via l'interface du véhicule électrique chinois.