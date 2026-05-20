Le coupé 4 portes Mercedes-AMG GT délivre jusqu'à 1 169 ch de puissance maximale

La Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes
revendique une puissance extrême, des performances continues énormes, une dynamique de conduite précise et une expérience de conduite intensive.
Le coupé 4 portes est basé sur l'architecture haute performance AMG.EA
.
L'architecture AMG.EA d'Affalterbach comprend un concept de transmission nouvellement développé, conçu pour les hautes performances
, qui est utilisé pour la première fois dans un véhicule électrique
de production en série. Il utilise une nouvelle technologie de moteur électrique, appelée « moteurs à flux axial »
, combinée à une batterie haute performance. Le résultat est une unité de propulsion qui non seulement délivre de manière impressionnante la puissance, mais peut aussi l'utiliser de manière répétée et continue, modifiant ainsi la référence dans le segment haute performance. Mercedes-AMG a démontré les capacités de cette technologie avec le record de conduite du concept AMG GT XX à Nardò en 2025. Le démonstrateur technologique a parcouru plus de 40 000 kilomètres en sept jours et 13 heures, en faisant le tour du monde « en huit jours », et a pulvérisé au passage un total de 25 records de longue distance.
La Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes propose deux groupes motopropulseurs: la Mercedes-AMG GT 63 Coupé 4 portes et la Mercedes-AMG GT 55 Coupé 4 Portes.
La Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes est un chef-d'œuvre d'ingénierie. De nombreuses technologies offrent plus de performance, d'émotion et de plaisir de conduite que jamais auparavant.Un concept de propulsion électrique révolutionnaire
La voiture
de sport Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes utilise des moteurs électriques dits à flux axial, deux sur l'essieu arrière, un à l'avant. Ensemble, ils déploient une puissance allant jusqu'à 1 169 ch (860 kW).
Cela est complété par un concept de batterie qui garantit une puissance énorme et une puissance disponible à plusieurs reprises, associée à une absorption d'énergie impressionnante et une densité de puissance élevée.Des performances impressionnantes
Le sprint de zéro à 100 km/h est réalisé en 2,1 secondes, tandis que le véhicule de sort AMG ne nécessite que 6,4 secondes pour accomplir le zéro à 200 km/h. La vitesse maximale est de 300 km/h (avec la sélection du pack driver's AMG).Une vitesse de charge impressionnante
Le Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes est rapide non seulement sur la route, mais aussi à la station de recharge. Grâce à une capacité de recharge de 600 kW (chargeur Performance AMG disponible en option), plus de 460 kilomètres d'autonomie peuvent être rechargés en 10 minutes.1Pour le cycle de charge typique allant de 10 à 80 % d'état de charge (SoC), 11 minutes sont requises.Une sonorité de conduite V8 AMG authentique
En mode AMGFORCE S plus, la Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes offre une sonorité de conduite V8 AMG authentique, associée à une expérience haptique et immersive incluant des interruptions de traction lors des changements de vitesse simulés.Une dynamique de conduite programmable
L'AMG Race Engineer permet d'adapter la dynamique de la Mercedes-AMG GT 4-portes individuellement à un style de conduite. Grâce à des systèmes et logiciels connectés, la réponse, la traction et le comportement en virage peuvent être contrôlés avec précision. L'AMG Race Engineer affine l'agilité du véhicule de sport AMG et propulse l'expérience de conduite à un niveau supérieur.Une aérodynamique active
Pour transférer de manière optimale la puissance à la route, l'aérodynamique de la voiture s'adapte à une vitesse fulgurante à toutes les situations de conduite pour une dynamique et une efficacité maximale. Le coupé 4 portes AMG propose plusieurs innovations : deux flux venturi Aerokinetics actifs et le diffuseur arrière Aerokinetics actif.
Jörg Burzer, membre du conseil d'administration, Mercedes-Benz Group AG. Directeur Technologique, Développement et Approvisionnement explique: « Avec la nouvelle Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes, nous faisons une nouvelle déclaration forte : c'est la preuve que nous portons la performance et l'endurance à un tout autre niveau et repoussons les limites de la mobilité électrique. Ce véhicule souligne la large gamme de performances de notre stratégie globale de développement et le développement constant du programme technologique Concept AMG GT XX en production en série. Dans la Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes, trois moteurs à flux axial révolutionnaires et la batterie à haute tension garantissent des performances et une endurance à couper le souffle. »
Michael Schiebe, membre du conseil d'administration du groupe Mercedes-Benz AG. Gestion de la production, de la qualité et de la chaîne d'approvisionnement, président du conseil d'administration de Mercedes-AMG ajoute: « La nouvelle Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes inaugure une toute nouvelle ère. C'est une machine haute performance, riche en innovations pionnières qui permettent des performances de conduite jusque-là inimaginables dans ce segment. Il crée une expérience de conduite inégalée : palpitante, intense, irrésistible. La fierté et l'esprit de notre équipe AMG se reflètent dans chaque détail. Je remercie tous les collègues pour leur dévouement, qui fait de ce véhicule un produit révolutionnaire et époustouflant. »
Bastian Baudy, directeur de la conception, Mercedes-Benz Group AG. précise: « La première AMG GT Coupé 4 Portes entièrement électrique porte l'ADN AMG à un tout autre niveau. Un véhicule qui incarne la haute technologie et l'innovation, donne vie à la performance et établira de nouvelles normes grâce à son approche de conception radicale. »