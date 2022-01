Le SUV électrique VinFast VF 8 vise une autonomie de 500 km

Créée en 2017, lalance leLong de, le VF8 est large de 1 900 millimètres et haut de 1 660 millimètres.Le véhicule électrique bénéficie dedéveloppées par une société de design italienne.Le SUV VinFast VF8 revendique unfait de courbes délicates et tranchées associées à un design élancé.Le groupe propulseur électrique délivre une puissance deet unLe couple est transmis aux roues motrices par uneLe SUV électrique du segment D vise un zéro à 100 km/h accompli enLe SUV électrique VF8 embarque une batterie Samsung SDI d'une capacité depermettant à la fois desL'autonomie visée par le constructeur vietnamien atteintLe VF8 est équipé d'airbags frontaux, conducteur et passager avant , d'airbags rideaux (gauche et droit), d'airbags latéraux pour les sièges avant (gauche et droit), d'airbags latéraux pour les sièges arrière (gauche et droit), d'un airbag avant pour les genoux (gauche et droit) et d'un airbag pour siège avant du milieu. Au total, onze airbags assurent la protection des occupants du véhicule en cas de choc.Le VF8 est équipé de: une assistance au maintien dans la voie, une alerte en cas de collision, la surveillance du conducteur, le stationnement entièrement automatique et la possibilité d'appeler le véhicule.VinFast propose trois technologies innovantes développées par VinAI : Le système de surveillance du conducteur (DMS), le système de surveillance de la vision périphérique (SVM) et l'aide à la conduite de niveau 2 plus.Le(DMS) repose sur la reconnaissance faciale, une caméra infrarouge et des capteurs embarqués qui permettent de vérifier si le conducteur est fatigué ou distrait et de renforcer la sécurité.Le(SVM) permet aux conducteurs de contrôler ce qui se passe à l'extérieur du véhicule et de passer d'une vue à l'autre, voire même d'obtenir une vue en 3D pour éliminer les angles morts et identifier les obstacles.VinAI a développé des modules de détection, de programmation et de contrôle pour leLe VF 8 électrique est équipé depour les versions Eco et Plus, et de niveau 3 à 4 pour la version Premium.Le véhicule vietnamien du segment D vise les cinq étoiles aux crash-test Euro NCAP , ainsi qu'aux crash-tests Asean NCAP et aux crash-tests NHTSA.Le VF8 est doté d'un système d'infodivertissement intelligent qui donne accès à des fonctions de contrôle embarquées telles qu'un assistant vocal, un assistant virtuel et des services de commerce électronique. Des services intelligents, notamment Smart Home, Mobile Office, In-car Shopping et In-car Entertainment, ainsi que d'autres fonctionnalités connectées sont inclus. La technologie de synthèse vocale et de synthèse de la parole au texte permet de lire et d'écrire des e-mails.La VinFast VF 8 électrique est commercialisée à partir deLe prix inclut un programme de location de batteries.Lepropose deux formules d'abonnement : " Flexible " (un abonnement minimum pour 500 kilomètres par mois, avec des coûts supplémentaires à partir du 501ème kilomètres) et " Fixe " (avec un kilométrage illimité).Le coût mensuel total pour conduire un véhicule électrique VinFast est annoncé proche du coût d'un véhicule à essence.Fabriquée au Vietnam, dans une usine automobile dont le taux d'automatisation atteint 90%, la VinFast VF 8 électrique bénéficie d'uneVinFast annonce couvrir tous les frais d'entretien de la batterie au lithium haute tension etVinFast utilise la technologie blockchain pour certifier les réservations, les paiements et éventuellement, la possession du véhicule.Le constructeur vietnamien annonce des livraisons à partir du quatrième trimestre 2022 sur le VF8.