Le SUV compact Skoda Karoq adopte un langage stylistique plus raffiné

Quatre ans après son lancement, lefait peau neuve.Outre unet un, le restylage permet au Karoq d'intégrer deet desLaSkoda est devenue plus large, les phares et les feux arrière sont plus minces.Le Karoq est équipé dede série. Ces derniers se trouvent dans la partie supérieure des projecteurs, alors que les feux antibrouillard sont positionnés dans le boîtier inférieur des phares.Les phares s'étendent jusqu'à la calandre du véhicule.Les feux de jour sont scindés en deux.Le pare-chocs est de la même couleur que la carrosserie.La grille de ventilation inférieure est dotée d'un motif maillé et cristallin.Les finitions en forme de L sur les côtés accentuent les volets d'air, alors qu'une lame noire complète la section avant.Le, le pare chocs avant incluant des prises d'air redessinées, des soubassement optimisés sur le plan aérodynamique, les becquets redessinés et les jantes en alliage d'un diamètre compris entre 17 et 19 pouces avec une garniture Aero en plastique noir, contribuent à réduire la traînée de la voiture pour atteindre un coefficient (Cx) de 0,30 et à en réduire les émissions de CO2 Pour réduire la traînée sous la carrosserie, le Karoq à traction intégrale est équipé desur le plan aérodynamique qui recouvrent également l'essieu arrière.La Skoda Karoq actualisée propose neuf couleurs différentes.L'intérieur dispose d'une sellerie qui peut être fabriquée à partir de matériaux durables.Les occupants du Karoq disposent de six à neuf airbags.Les airbags conducteur et passager avant sont de série, tout comme les airbags latéraux avant, les airbags rideaux et l'airbag à hauteur des genoux pour le conducteur.Des airbags latéraux situés derrière les sièges de la deuxième rangée sont également proposés, de même que le Crew Protect Assist. Si les capteurs du véhicule détectent un risque de collision imminente ou enregistrent un freinage brusque, le système ferme automatiquement les vitres ouvertes, si nécessaire, et le toit ouvrant panoramique. Il active également les feux de détresse et « prétend » les ceintures de sécurité avant. Après une collision, le frein multicollision empêche le véhicule de continuer à rouler de manière incontrôlable.Defont leur apparition.On retrouve notamment leset une multitude de systèmes d'assistance.Les équipements de série comprennent l'assistance frontale avec protection anticipée des piétons et le freinage d'urgence en ville.Leintègre cinq à huit systèmes d'assistance, dont un régulateur de vitesse adaptatif, une aide au maintien dans la voie et la reconnaissance des panneaux de signalisation.Leréagit aux risques de collisions imminentes, afin d'éviter un accident ou d'en minimiser la gravité.La technologie Full Matrix LED repose sur deux modules LED disposés l'un au-dessus de l'autre. Ils permettent le fonctionnement des feux de croisement et de route, et forment un faisceau distinct de quatre lumières dans l'obscuritéLe Karoq restylé dispose deissus de la génération Evo de Volkswagen: deux essence et deux diesel, offrant des puissances allant de 110 ch à 150 ch.Le 2.0 TDI 150 ch Diesel est accompagné, au choix, d'une traction avant ou intégrale.Lesde la génération Evo bénéficient d'une pression d'injection retravaillée qui permet de réduire les pertes hydrauliques et le débit de carburant.Sur les moteurs 1.0 TSI et 1.5 TSI, une couche de peinture par pulvérisation, mesurant 150 μm (0,15 mm), remplace les revêtements de cylindre en fonte. Cela permet de réduire la friction interne, ce qui diminue la consommation de carburant et les émissions. Grâce à une meilleure répartition et dissipation de la chaleur dans la chambre de combustion, elle réduit également la charge thermique du moteur.Équipé de la technologie ACT (Active Cylinder Technology), le 1.5 TSI désactive automatiquement deux cylindres lorsque la charge du moteur est faible, ce qui réduit la consommation de carburant.Lessont équipés d'un système de traitement des gaz d'échappement SCR et de deux convertisseurs catalytiques. Grâce au « Twin Dosing », de l'AdBlue est injecté en amont des deux catalyseurs SCR placés l'un derrière l'autre, ce qui permet de réduire les émissions d'oxyde d'azote (NOx) en dessous des normes requises.Lancé en 2017, le Karoq est disponible sur 60 marchés à travers le monde.Produit en République Tchèque, en Slovaquie, en Russie et en Chine, le Karoq a été le deuxième modèle Skoda le plus livré au monde en 2020, ainsi qu'au cours du premier semestre 2021.Le SUV compact Skoda Karoq est disponible en France à partir deen finition Ambition avec un moteur TSI de 110 ch.Lainclut plusieurs aides à la conduite comme le Front Assist (assistant au freinage d'urgence) et le limiteur de vitesse, un écran central 8 pouces et un ordination de bord maxi dot couleur, des feux avant et arrière à LED avec clignotant à défilement, ou encore la climatisation bi-zone.Lacomprend la caméra de recul, le hayon électrique, et le Pack Travel Assist incluant le Lane Assist Plus (maintien du véhicule au centre de la voie), l'ACC prédictif jusqu'à 210km/h, le rétroviseur intérieur électro chromatique intégrant un port USB-C et la reconnaissance des panneaux de signalisation.Lainclut, entre autres, un volant sport multifonctions chauffant avec palettes, une sellerie sport, des jupes et jantes spécifiques, ou encore le Digital Cockpit.Le système Varioflex fait partie de la dotation de série de la finition Style. Des équipements tels que l'Automatic Light Assist (la gestion intelligente des feux de route), les buses de lave glace chauffantes, le Driving Mode Select, le dispositif phonebox à recharge par induction, le volant cuir multifonctions 2 branches chauffant (avec palettes au volant pour les boites DSG uniquement) et les sièges avant à réglage électrique et à mémoire avec réglage lombaire électrique intègrent cette finition.1.0 TSI 110 Ambition: 29 530 €1.0 TSI 110 Business: 31 900 €1.5 TSI 150 ACT Ambition: 31 540 €1.5 TSI 150 ACT Business: 33 910 €1.5 TSI 150 ACT DSG7 Ambition: 33 320 €1.5 TSI 150 ACT DSG7 Business: 35 690 €1.5 TSI 150 ACT DSG7 Sportline: 38 530 €1.5 TSI 150 ACT DSG7 Style: 39 090 €2.0 TDI 116 Ambition: 32 840 €2.0 TDI 116 Business: 35 210 €2.0 TDI 116 DSG7 Ambition: 34 600 €2.0 TDI 116 DSG7 Business: 36 970 €2.0 TDI 116 DSG7 Sportline: 39 810 €2.0 TDI 116 DSG7 Style: 40 370 €2.0 TDI 150 SCR Ambition: 34 480 €2.0 TDI 150 SCR Business: 36 850 €2.0 TDI 150 SCR Sportline: 39 690 €2.0 TDI 150 SCR Style: 40 250 €2.0 TDI 150 SCR DSG7 4X4 Sportline: 44 250 €2.0 TDI 150 SCR DSG7 4X4 Style: 44 810 €> 2 spots de lecture (conducteur et passager) et 1 lumière à l'arrière> 3 appuie-tête à l'arrière> 7 airbags airbag passager déconnectable> 8 haut-parleurs> Accoudoir central arrière avec porte-gobelets> Accoudoir central avant> Aide au démarrage en côte (HHC)> Arches de roues plastique> Banquette arrière 60/40, rabattable> Climatisation à régulation automatique bi-zone "Climatronic"> Contrôle de la pression des pneus> Détecteur de fatigue> ESC : correcteur électronique de trajectoire (ABS : système antiblocage des roues / EBV : Répartiteur électronique de freinage / MSR : régulateur de couple d'inertie / ASR : anti-patinage électronique / EDS : blocage électronique du différentiel HBA : assistance hydraulique de freinage / DSR : contrebraquage assisté / MKB : freinage anti-multicollisions)> Essuie-glace arrière> Feux arrière full LED et éclairage de la plaque minéralogique à LED (incluant clignotants à défilement et fonction Welcome effect) Affichage 2,5D. Smartlink (Mirrorlink, Android Auto , Carplay, Smartgate)> Feux de jour à LED sans fil pour Apple, et Web Radio> Fixations ''isofix'' aux places arrière pour sièges enfant> Frein à main électrique avec fonction autohold> Front assistant (aide au freinage d'urgence)> Infotainment Online 1 an Care Connect 1 an> Interface multimédia USB-C, Apple connectivity> Jantes alliage 17 pouces "Scutus" avec enjoliveurs Aéro noires mat> Kessy FULL : système d'autorisation d'accès, de démarrage et d'arrêt du moteur main-libre> Ordinateur de bord Maxi-Dot couleur> Pack visibilité (allumage automatique des phares, détecteur de pluie, rétroviseur intérieur électro chromatique)> Petit pack cuir (volant, levier de vitesse et fourreau de frein à main en cuir)> Phares avant antibrouillard halogène> Phares avant LED (Feux de route, de croisement, de position et clignotant à LED)> Radars de stationnement arrière> Rampes de pavillon noires> Range-parapluie sous le siège passager avant (incluant un parapluie)> Régulateur de vitesse (incluant la fonction limiteur de vitesse)> Rétroviseurs et poignées de porte couleur carrosserie> Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants électro chromatiques rabattables> Sellerie Tissu Ambition> Sièges avant réglables en hauteur> Supports lombaires à réglage manuel pour les sièges avant> Système ''Coming Home'' et ''Leaving Home'' (temporisation de l'éclairage extérieur)> Système de navigation Amundsen 8 pouces couleur tactile avec cartographie Europe de l'Ouest> Système téléphone mobile Bluetooth> Tapis textile avant et arrière> Vitres avant et arrière électriques> Vitres et lunette arrière surteintées> Volant cuir 2 branches Multifonctions réglable en hauteur et en profondeur> 3 sièges arrière rabattables et amovibles avec système ''Varioflex''> Automatic Light Assist: Gestion intelligente des feux de route> Buses de lave-glace chauffantes> Camera de recul> Digital Cockpit> Dispositif phonebox à recharge par induction> Driving Mode Select> Eclairage de l' espace aux pieds avant et arrière> Enjoliveurs de vitres chromés> Hayon électrique avec fonction Virtual Pedal> Jantes alliage 18 pouces "Miran" noires> Phares avant Full Matrix LED avec système d'éclairage auto-adaptatif AFS, lave-phares, feux antibrouillard avec fonction Corner lights, welcome effect> Pack d'ambiance intérieur à LED incluant le logo d'accueil ŠKODA projeté sous les portes avant> Radars de stationnement avant et arrière> Rampes de pavillon argent> Régulateur de vitesse adaptatif (actif jusqu'à 210 km/h - incluant la fonction limiteur)> Rétroviseurs extérieurs électriques à mémoire dégivrants électro chromatiques rabattables, automatiques avec rappel de clignotants et éclairage du sol> Sans rangement sous le siège passager> Sellerie cuir/Alcantara> Seuils de porte avant> Siège conducteur à réglage électrique et à mémoire avec réglage lombaire électrique> Sièges avant chauffants> Traffic Sign Recognition - Système de reconnaissance des panneaux de signalisation> Volant cuir multifonctions (radio/téléphone) 2 branches chauffant avec palettes (Boite DSG uniquement): AMBITION plusCaméra de reculHayon électrique avec fonction Virtual PedalPrise 230 V et port USB-C intégrés au dos de l'accoudoir central avantRadars de stationnement avant et arrièrePack Travel Assist : Lane Assist Plus (maintien du véhicule au centre de la voie) ; ACC 210km/h prédictif ; Rétroviseur intérieur électro chromatique incluant un port USB-C ; Reconnaissance des panneaux: AMBITION plusAutomatic Light Assist: Gestion intelligente des feux de routeBuses de lave-glace chauffantesCamera de recul Pédalier aluminium et seuils de porte avantCiel de pavillon noirDigital CockpitDirection assistée progressiveDispositif phonebox à recharge par inductionDriving Mode SelectGrille de calandre noire avec contour noirInserts décoratifs spécifiques SPORTLINE Rétroviseurs noirs et poignées de porte couleur carrosserieJantes alliage 18 pouces "Procyon" noires avec enjoliveurs Aéro noires mat Sièges avant chauffantsJupes avant et arrière spécifiques Sportline Sièges sport tissu avec surpiqûres argent et support lombaireLogo Sportline spécifique sur les ailes avantPack d'ambiance intérieur à LED incluant le logo d'accueil Skoda projeté sous les portes avantPédalier aluminium et seuils de porte avantPhares avant Full Matrix LED avec système d'éclairage auto-adaptatif AFS, feux antibrouillard avec fonction Corner lights, welcome effect et Lave-pharesRadars de stationnement avant et arrièreRégulateur de vitesse adaptatif (actif jusqu'à 210 km/h - incluant la fonction limiteur)Rétroviseurs noirs et poignées de porte couleur carrosserieSièges avant chauffantsSièges sport tissu avec surpiqûres argent et support lombaireVolant sport 3 branches chauffant multifonction réglable en hauteur avec palettes (DSG)