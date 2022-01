Le SUV compact Volvo XC40 s’offre quelques légères retouches de style

Les'offre un très léger repoudrage.Lesse profilent, à l'image du nouveau visage des derniers modèles Volvo Lessont plus prononcés autour desqui évoluent également et accentuent le caractère dynamique du SUV suédois.Dans l'habitacle, de nouvelles selleries sont disponibles, selon les versions, avec les options Tissu/Microtech et laine mélangée.Le bestseller de la marque suédoise en France dispose, selon les versions, de nouvelles technologies à bord.Les versions micro-hybrides du Volvo XC40 fonctionnent avec l'interface Google avec 4 ans de données illimitées et voit l'introduction de la plateforme ADAS (Advanced Driver Assistance System) incluant la fonction Emergency Stop Assist qui peut faire ralentir la voiture jusqu'à l'arrêt complet en l'absence de réaction du conducteur.Des projecteurs à technologie Pixel seront proposés sur certaines versions micro-hybrides du XC40.Le prix d'entrée de gamme du Volvo XC40, avec un moteur thermique, se situe à(T2 129 Essential).En version hybride rechargeable, le Volvo XC40 est proposé à partir de 49 500 euros (Recharge T4 DCT 7 129 82 Start).T2 129 Essential: 32 050 €T2 129 Start: 35 900 €T2 Geartronic 8 129 Essential: 34 050 €T2 Geartronic 8 129 Start: 37 900 €B3 DCT 7 163 Start: 41 350 €B3 DCT 7 163 Plus: 43 800 €B3 DCT 7 163 Ultimate: 49 250 €B4 DCT 7 197 Start: 46 250 €B4 DCT 7 197 Plus: 51 700 €B4 AWD DCT 7 197 Ultimate: 53 800 €Recharge T4 DCT 7 129 82 Start: 49 500 €Recharge T4 DCT 7 129 82 Plus: 51 600 €Recharge T4 DCT 7 129 82 Ultimate: 55 950 €Recharge T5 DCT 7 180 82 Start: 51 000 €Recharge T5 DCT 7 180 82 Plus: 53 100 €Recharge T5 DCT 7 180 82 Ultimate: 57 450 €SÉCURITÉ ACTIVE• City Safety, système d'anticipation de collision intelligent comprenant :- Détection des véhicules, cyclistes, piétons et grands animaux avec freinage automatique à pleine puissance- Détection des véhicules aux intersections avec freinage automatique à pleine puissance- Avertissement lumineux et sonore- Préparation des freins et ceintures de sécurité avant• Radar de stationnement arrière avec signal sonore et visuel• Assistant d'arrêt d'urgence, qui peut faire ralentir le véhicule jusqu'à l'arrêt en cas d'absence de réaction du conducteur aux signaux d'alerte (Disponible uniquement sur les motorisations Micro-hybrides B3/B4/B4 AWD)• Système de protection anti sortie de route : Détection du risque de sortie de route (avec ou sans marquage au sol, de 65 à 140 km/h) avec action corrective sur la direction et, si nécessaire, sur les freins• Système de protection collision frontale : Détection du risque de collision frontale (de 65 à 140 km/h) avec action corrective sur la direction• Freinage automatique post-collision (réduction du risque de sur accident)• Alerte vigilance conducteur• Alerte franchissement de ligne active• Reconnaissance des panneaux de signalisation• Contrôle de la transmission en descente HDC• Correcteur électronique de trajectoire ESC• Démarrage sans clé Keyless• Assistance au démarrage en côte• Feux de jour à LED• Feu antibrouillard arrière• Limiteur et régulateur de vitesse• Indicateur de perte de pression des pneus• Sécurité enfant à commande électrique• Télécommande de verrouillage centralisé avec clé de contact intégrée, fermeture à distance des vitres et du toit ouvrant et fonction panique (déclenchement du klaxon et des feux de détresse)• Verrouillage automatique des portes à partir de 7 km/h• Bouton de verrouillage centralisé• Système intelligent d'information au conducteur IDIS• Contrôle de la stabilité au roulis RSC• Système de contrôle du freinage du véhicule VDC• Système de contrôle de la stabilité et de la traction STC• Feux de freinage d'urgence• Déclenchement automatique des feux de détresse lors d'un freinage d'urgence• Rappel d'oubli de bouclage des ceintures de sécurité avant et arrièreSÉCURITÉ PASSIVE• Airbags conducteur et passager à déclenchement différencié• Airbags latéraux conducteur et passager• Airbags rideaux• Airbag de genoux conducteur• Airbag passager désactivable avec témoin d'indication (on/off)• Système de protection en cas de sortie de route comprenant :- Ceintures de sécurité actives à prétensionneurs- Assise des sièges avant à absorption d'énergie- Pédale de frein rétractable en cas de collision frontale• Radar de stationnement arrière avec signal sonore et visuel• Système de protection contre les chocs latéraux SIPS• Système de protection contre le coup du lapin WHIPS (sièges avant)• Préparation pour le système Isofix (places latérales de la deuxième rangée de sièges)• En cas de collision, envoi automatique d'une alerte au service d'urgence Volvo• Accès au service d'urgence Volvo via bouton SOS dans le plafonnier• Accès au service d'assistance Volvo via bouton dédié dans le plafonnier• En cas de vol du véhicule, pistage du véhicule par le service d'urgence Volvo• Ceintures de sécurité à inertie à 3 points d'ancrage sur les 5 sièges• Réglage en hauteur manuel des ceintures avant• Appuie-tête sur chaque siège, réglables en hauteur• Pare-brise en verre feuilleté et colonne de direction rétractable en cas de choc• Verrouillage de sécurité enfant manuel• Système de réglage en hauteur des phares• Rappels de clignotant à LED intégrés aux rétroviseurs extérieurs• Rétroviseur extérieur conducteur grand angle• Trousse de 1ers secours et triangle de pré signalisation• Kit anti crevaison ENVIRONNEMENT & SANTÉ• Fonction Stop & Start coupe et redémarre automatiquement le moteur lorsque la voiture est à l'arrêt (désactivable)• Fonction ÉCO : optimisation des paramètres véhicule pour une conduite économique et écologique (à la demande)• Filtre à particules sans entretien sur toutes les motorisations (réduction des émissions de particules)• CleanZone : Filtre à charbon de climatisation multi-actif (limite l'entrée de pollen, de particules de pollution et des mauvaises odeurs en fermant automatiquement les arrivées d'air si nécessaire) et fonction pré-ventilation• Matériaux anti-allergènes dans l'habitacle (sellerie tissu, ceintures de sécurité, incrustations)CONFORT• Dossier de la banquette arrière rabattable 60/40• Volant réglable en hauteur et en profondeur• Climatisation automatique 1 zone. Inclus un système de recirculation de l'air et un filtre à pollen• Détecteur de pluie et allumage automatique des feux• Éclairage d'approche et d'accompagnement• Frein de parking électronique automatique avec fonction Auto Hold (désactivable)• Sièges conducteur et passager avec réglages électriques des supports lombaires 4 positions• Direction assistée électrique asservie à la vitesse• Ordinateur de bord• Sièges conducteur et passager avec réglage manuel de la longueur, de l'inclinaison du dossier et de l'assise• Sièges conducteur et passager avec réglage manuel de la hauteur• Vitres avant et arrière électriques à impulsion (montée et descente) avec système anti pincement• Miroirs de courtoisie éclairés, spots de lecture à l'avant et et éclairage dans le coffre• Rétroviseurs extérieur rabattables électriquement• Sonde de température extérieure et horloge• Trappe à carburant intelligente sans bouchon• Pré câblage électrique pour crochet d'attelageLIGNE EXTÉRIEURE• Jantes alliage 17 pouces 5 branches Argent avec pneus 235/60 R17• Rails de toit couleur Noir• Sortie d'échappement non visible• Protection de pare-chocs avant et arrière Noir• Contour de la calandre chromé• Protection de pare-chocs avant et arrière noir• Phares LED avec correcteur dynamique de la portée, feux de route adaptatifs et feux de jour design marteau de Thor• Bas de caisse et passages de roues Anthracite• Rétroviseurs couleur carrosserie avec partie inférieure NoirLIGNE INTÉRIEURE• Sellerie Tissu• Volant 4 branches gainé de Simili-Cuir• Incrustations Origin• Tunnel de la console centrale Anthracite• Sabots de protection avant et arrière Noir Espace de rangement sous la console centrale• Éclairage d'intérieur : Spots de lecture à l'avant avec éclairage des passagers avant, éclairage dans le coffre• Tapis de sol textile avant et arrière• Porte-ticket de parking et d'autoroute• Porte-cartes bancaires et cartes de services intégré dans la planche de bordMULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉ• Écran tactile multimédia haute résolution 9 pouces, personnalisable• Combiné d'instruments digital 12,3 pouces• Sensus Connect : Applications web, affichage et lecture vocale des SMS (TTS), eManuel utilisateur et service révision connectée (technologie uniquement disponible les motorisations essence et Hybrides rechargeables)• Application Volvo Cars- Application mobile : Localisation de la voiture, Verrouillage / déverrouillage des portes, Ordinateur de bord, Journal et statistiques de conduite, Calendrier lié, Chauffer ou rafraîchir l'habitacle à distance (boîte automatique uniquement). Accès à distance avec une clé numérique- Fonctionnalité du véhicule : Alerte automatique en cas de collision, Service SOS, Assistance, Avertissement de vol, Tracking du véhicule volé, Fonction hotspot WiFi• Système audio Volvo Performance- 80 W, 3 HP, avec technologie air woofer au niveau de la console centrale- Radio numérique terrestre, prise USB et prises 12 V à l'avant et dans le coffre• Connexion Bluetooth• Commandes audio au volant• Commande vocale avancée (climatisation, médias, téléphone, eManuel utilisateur et navigationÉquipements de la finition ESSENTIAL plus :Ouverture des portes sans clé Keyless Entry incluant éclairage du sol dans les poignées de porte avantHayon électrique avec fonction Confort (sans les mains)Hayon électriqueClimatisation automatique bi-zone (incluant ouïes d'aération à l'arrière)Sièges conducteur et passager avec réglages électriques des supports lombairesSellerie tissu City Canvas / AnthraciteFonction climatisation de l'habitacle moteur coupéJantes alliage 18 pouces 5 branches Argent BrillantCaméra de reculRadars de stationnement avant et arrièreIntégration pour smartphoneVolant sport en cuir avec insert AluminiumSystème de recharge sans fil pour smartphone situé dans le compartiment de rangement avant (technologie d'induction éléctromagnétique)Éclairage d'intérieur : Spots de lecture à l'avant avec éclairage des passagers avant, éclairages dans le coffre.Miroirs de courtoisie éclairés avec éclairage d'ambiance au niveau des pieds. Boîte à gants éclairée.Assise des sièges avant extenseible manuellementPack navigation uniquement sur Essence (T2), Hybride rechargeable (Recharge T4/ T5)Infotainment Google Android (uniquement sur les motorisations Micro-hybrides) :- Services Google (comprend Google Maps, Google Assistant, Google Play Store et un volume de données illimité pour les 4 premières années)- Kit mains libres Bluetooth et Streaming Audio, mode d'emploi numérique du véhicule, réception de la radio numérique (DAB plus), mises à jour à distance Over the Air (OTA)Système audio Volvo High Performance avec technologie air woofer au niveau de la console centrale : 250 W, 8 HP, radio RDS, prise 12 V et 3 ports USB (deux à l'avant, un mini à l'arrière)Équipements de la finition START plus :Seuils de portes avant Volvo en AluminiumSiège conducteur à commande électrique avec fonction de mémoire pour la position d'assise et les rétroviseurs extérieursCaméra de reculRadar de stationnement avant et arrière avec signal sonore et visuelSièges avant chauffantsVolant chauffantSystème audio Volvo Premium Sound by Harman/Kardon 600 W avec 13 HP et technologie Subwoofer