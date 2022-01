Le SUV compact Suzuki S Cross affiche une allure robuste

Lese veut un authentiquecaractérisé par unet une excellenteSous une, le S-Cross s'affirme en termes d'efficience, de puissance, de transmission intégrale, de sécurité et de technologies de communication.Le SUV compact japonais affiche une ligne plus racée.L'imposante calandre noir brillant arbore le logo de la marque qui vient s'intégrer dans un jonc chromé.La calandre noir brillant ajoute une touche de dynamisme et de robustesse à la proue et s'harmonise avec les élégants feux avant et arrière à LED.Les passages de roue avant et arrière de forme carrée, associés à des inserts argent à l'avant et à l'arrière, contribuent à exprimer le caractère affirmé des flancs du véhicule, qui se distinguent par leurs lignes athlétiques et dynamiques.Le souci du détail apporté à son design extérieur lui confère un style élégant.Le S‑Cross est disponible en huit coloris. Parmi les coloris métallisés figurent le Titan Dark Gray, le Cosmic Black et le Canyon Brown. Les coloris nacrés incluent le Cool White, l'Energetic Red et le Sphere Blue. Les teintes Silky Silver Metallic et Blanc brillant complètent la palette de coloris.L'habitacle du S-Cross accueille cinq adultes alors que le coffre offre un volume de chargement de 430 litresLe grand pare-brise et le toit ouvrant panoramique contribuent à conférer une impression d' espace et de confort.Les sièges en cuir ergonomiques arborent en leur centre un motif tissé en cuir synthétique.Le poste de conduite se caractérise par un style évolué.Le large combiné d'instrumentation se distingue par un design tridimensionnel qui lui vaut un aspect robuste.L'habitacle procure une impression high‑tech grâce à des équipements tels que le système Audio de 9 pouces, qui permet de connecter un smartphone sans fil et d'afficher les informations du véhicule, et la molette du système Allgrip Select implantée sur la console centrale.Le confort des sièges avant n'a rien à envier à celui des sièges arrière, dont le dossier peut être réglé en inclinaison.L'habitacle offre de nombreux espaces de rangement.Le double panneau vitré coulissant forme un toit ouvrant panoramique de grande ouverture dont tous les occupants peuvent profiter quelle que soit leur place. Lorsque le toit est fermé, la longueur combinée des panneaux vitrés atteint 1 mètre, et lorsqu'il est ouvert, il offre une ouverture de 56 centimètres de long.Le coffre de 430 litres permet de transporter facilement toutes sortes de charges grâce à son plancher multi position et à la banquette arrière fractionnable 60/40.Le SUV Suzuki est animé par un moteur turbo 1.4 Boosterjet à injection directe avec fonction de compensation de couple et système d'hybridation légère SHVS 48 V.Le turbocompresseur avec intercooler force l'air sous pression à pénétrer dans les cylindres et permet de maximiser le couple à faible régime.Le système d'injection directe optimise la quantité, le temps d'injection et la pression du carburant pour des performances et un rendement énergétique accrus. Grâce au calage variable de la distribution électrique (VVT), à la recirculation des gaz d'échappement refroidis (EGR) et à un taux de compression élevé, le moteur offre un rendement supérieur.Le système SHVS est une hybridation légère (ou Smart hybride ). Source d'économie à la pompe, ce procédé est relativement simple et peu onéreux. Le système SHVS 48V est composé d'un alterno-démarreur (ISG) qui recharge une batterie Lithium-ion 48V (placée sous le siège conducteur) lors des phases de freinage et de décélération. La batterie Lithium-ion 48V est liée à un convertisseur CC/CC de 48 à 12V (pour assurer l'alimentation électrique du reste du véhicule).Lors des accélérations, le dispositif hybride SHVS 48V fournit un couple maximal dès le démarrage, et permet également de compenser le décalage entre l'enfoncement de la pédale d'accélérateur et la réaction du moteur thermique. Lorsque le conducteur débraye et que le régime du moteur chute à 1 000 tr/min, le moteur électrique fait tourner le bloc thermique au ralenti, celui-ci ne recevant plus d'injection de carburant. Le ralenti étant conservé, le véhicule peut à nouveau accélérer dès que le conducteur le souhaite.En conditions de conduite normales, le système d'hybridation légère SHVS 48V permet de réduire la consommation de carburant en diminuant le couple moteur et en compensant la perte de couple par la sollicitation du moteur électrique. Lorsque le conducteur a besoin d'accélérer rapidement, les fonctions de compensation et de surélévation du couple permettent d'accroître la réactivité, l'homogénéité et la capacité d'accélération du groupe propulseur.Le bloc 1.4 litre essence délivre une puissance de 129 ch et un couple de 235 Nm entre 2 000 et 3 000 tr/mn.Le moteur électrique de 10 kW débite un couple maximum de 53 Nm.Le SUV compact Suzuki est crédité d'une vitesse de pointe de 195 km/h avec une accélération de 0 à 100 km/h en 9,5 secondes en traction avant (10,2 secondes en 4 roues motrices).Une version hybride auto -rechargaeable est annoncée mi-2022. La motorisation hybride Suzuki combine un bloc thermique 1.5 Dualjet de 102 ch avec une machine électrique forte de 33 ch (24 kW) et 56 Nm de couple (puissance cumulée 115 ch). L'ensemble travaille avec une boîte de vitesses automatique robotisée à six rapports. Le moteur électrique, positionné à la sortie de la boîte, entraîne directement l'arbre de transmission et compense les ruptures de couple. Dans le même temps, l'autonomie en tout-électrique est augmentée en coupant le bloc thermique et en le désaccouplant de la boîte de vitesses lors des ralentissements et des freinages.Le moteur 1.5 Dualjet Hybrid auto-rechargeable est entièrement autonome et n'a pas besoin d'être branché pour que sa batterie se recharge. Il permet de rouler soit en mode hybride, soit en 100% électrique. Selon les configurations, le moteur 1.5 Dualjet Hybrid auto-rechargeable officie seul dans les phases de démarrage à faible vitesse et peut se passer de l'aide du moteur thermique à charge et allure modérées, tout comme à vitesse stabilisée et en marche arrière. Lors de plus fortes charges sur l'accélérateur, il assiste le bloc thermique en silence et limite ses besoins en carburant. Il offre également une expérience de conduite exaltante grâce à ses deux modes de conduite. En mode Standard, il combine les deux énergies pour plus de dynamisme, utilisant néanmoins le plus souvent possible l'énergie électrique pour limiter la consommation . Une démarche qui est encore plus prononcée en mode Eco, donnant la priorité à la propulsion électrique pour une évolution plus douce et toujours moins énergivore. Le moteur 1.5 Dualjet auto-rechargeable sera proposé sur le S-Cross au deuxième semestre 2022.Le S-Cross est doté de la technologie 4 roues motrices Allgrip Select.Le système 4x4 à commande électronique ajuste le niveau de couple transmis aux roues arrière et s'appuie sur l'ESP, la puissance du moteur, la direction assistée et d'autres systèmes embarqués pour gérer ces quatre modes de conduite.Les quatre modes de conduite sélectionnables (Auto, Sport, Snow et Lock) permettent au conducteur de choisir la configuration 4x4 la mieux adaptée aux conditions de conduite.Mode Auto : ce mode est celui qu'adopte en priorité le Suzuki S-Cross. Seules les roues avant sont motrices afin de privilégier la consommation de carburant. Le système passe automatiquement en 4 roues motrices, sans aucune intervention du conducteur, si le véhicule détecte une perte d'adhérence.Mode Sport : ce mode est particulièrement adapté à la conduite en montagne ou sur route sinueuse. Le système passe en 4 roues motrices si nécessaire, la répartition du couple est optimisée avec davantage de transfert de couple aux roues arrière pour améliorer les performances en virage et optimiser ainsi la réactivité.Mode Snow : ce mode permet le contrôle permanent de la motricité et de la stabilité du véhicule pour rouler sur des chaussées enneigées ou très glissantes. Il fonctionne majoritairement en 4 roues motrices.Mode Lock : ce mode envoie un couple plus important vers les roues arrière pour permettre au véhicule de s'extirper de la neige, de la boue ou du sable. Le système passe automatiquement en mode Snow à partir de 60 km/h.Le système Audio HD de 9 pouces intègre des fonctions de connectivité évoluées, dont Apple CarPlay et Android Auto, la reconnaissance vocale et les appels mains libres via Bluetooth.Le S‑Cross est doté de série de la radio, de la lecture de musique et de films par USB, et de la lecture de musique via iPod et Bluetooth. Pour rester connecté à son véhicule, le système affiche des informations telles que la consommation de carburant, l'autonomie, le flux d'énergie SHVS, les avertissements, la vue de la caméra de recul et de la caméra à 360°, et les données des capteurs d'aide au stationnement.Le S‑Cross est équipé des technologies de sécurité Suzuki Safety Support, qui font appel à des caméras et à des capteurs pour aider le conducteur et lui garantir une totale sécurité au volant: Aide au freinage à double capteur (DSBS), régulateur de vitesse adaptatif avec fonction « Stop & Go », Vue à 360°, Alerte de franchissement de ligne, Aide à la correction de trajectoire, Alerte de vigilance du conducteur, Système de reconnaissance de panneaux de signalisation, Détection des véhicules dans les angles morts, Assistance au démarrage en côte et Système de détection de trafic arrièreAide au freinage à double capteur DSBSEn conduite, la caméra monoculaire et le capteur laser permettent de déterminer s'il existe un risque de collision avec un véhicule ou un piéton. Si tel est le cas, le système d'Aide au freinage à double capteur DSBS émet un avertissement ou active le freinage automatique en fonction de la situation.Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction « Stop & Go »Sur les modèles à transmission automatique à 6 rapports, le régulateur de vitesse adaptatif est couplé à une fonction « Stop & Go ». Le système accélère et freine automatiquement le S‑Cross afin de maintenir une distance de sécurité avec le véhicule qui précède. La fonction « Stop & Go » peut conduire le S‑Cross à l'arrêt complet si nécessaire, et le redémarrer si le véhicule qui précède repart dans un délai de 2 secondes dans un embouteillage.Vue à 360°Quatre caméras situées à l'avant, à l'arrière et de chaque côté du véhicule fournissent différentes vues, dont une vue en 3D pour des démarrages plus sûrs, ainsi qu'une vue de dessus pour effectuer les manœuvres de stationnement.Reconnaissance de panneaux de signalisationLe système recourt à une caméra monoculaire pour lire les panneaux de signalisation. Dès qu'il détecte un panneau de limitation de vitesse par exemple, celui-ci s'affiche sur l'écran situé entre les compteurs afin d'alerter le conducteur.Aide à la correction de trajectoireEntre 60 et 160 km/h, la caméra monoculaire analyse les marquages au sol et détecte un franchissement potentiel de ligne. Le véhicule aide le conducteur à se maintenir sur sa voie de circulation en agissant sur le volant via le système de direction assistée.Alerte de franchissement de ligneLe système d'alerte de franchissement de ligne détecte la trajectoire du véhicule et émet un signal visuel et tactile (vibrations dans le volant) dès qu'il détecte un écart involontaire à plus de 60 km/h.Alerte de changement de trajectoireLe système prévient des écarts de trajectoire ou louvoiements à partir de 60 km/h.Détection d'angle mortAu-delà de 15 km/h le Suzuki S-Cross peut détecter les véhicules entrant dans l'angle mort arrière de chaque côté. À l'approche d'un véhicule dans l'angle mort, il est détecté et le rétroviseur extérieur correspondant affiche un témoin LED pour alerter le conducteur.Alerte de trafic en marche arrièreLe S-Cross se sert des deux capteurs radars arrière en marche arrière pour avertir de l'approche de véhicules à gauche comme à droite, notamment à la sortie d'un emplacement de parking.Dès qu'il détecte un autre véhicule, le système affiche un signal visuel et sonore afin d'inciter le conducteur à redoubler de prudence.Le S‑Cross est produit à Magyar Suzuki en Hongrie. Le SUV Suzuki est commercialisé sur le marché européen ainsi qu'en Amérique latine, en Océanie et en Asie.La gamme S-Cross démarre à partir de 27 090 euros (1.4 Boosterjet Hybrid Avantage).Les prix du Suzuki S-Cross 1.4 Boosterjet Hybrid Avantage : 27 090 €1.4 Boosterjet Hybrid Privilège : 28 290 €1.4 Boosterjet Hybrid Style : 30 690 €1.4 Boosterjet Hybrid Privilège AllGrip : 30 290 €1.4 Boosterjet Hybrid Style AllGrip : 32 690 €1.4 Boosterjet Hybrid Privilège Auto : 29 790 €1.4 Boosterjet Hybrid Style Auto AllGrip : 34 190 €Les options du Suzuki S-Cross :Peinture métallisée : 590 €Les principaux équipements de série du Suzuki S-Cross :VERSION AVANTAGEPRÉSENTATION EXTÉRIEUREBoucliers avant, arrière avec inserts gris argentCalandre chroméeExtensions de passage de rouesJantes en alliage léger 17 pouces et pneumatiques 215/55Poignées de portes ton carrosserieVitres teintéesVISIBILITÉCorrecteur de site manuelEssuie-glaces avant 2 vitesses et intermittence réglableEssuie-glace arrière 1 vitesse et intermittenceFeu antibrouillard arrièreFeux de jour à LEDFeux arrière à LEDLunette arrière chauffanteProjecteurs LED (feux croisement/route)Rétroviseurs extérieurs ton carrosserie, dégivrants et réglables électriquementDIRECTION ET INSTRUMENTATIONAffichage multifonctions sur écran LCD couleur 4,2 pouces :- Affichage de l'heure- Indicateur de température extérieure- Consommation de carburant (instantanée/moyenne)- Vitesse moyenne- Autonomie de carburant- Indicateur de changement de rapport- Indicateur de la pression des pneumatiques- Affichage du non bouclage des ceintures de sécurité- Alerte de détection de mauvaise fermeture des portes- Alerte de niveau de carburant bas- Alerte du renouvellement de l'huile moteurAlarme sonore d'oubli d'extinction des feux et/ou retrait de la clé de contactCompte toursDirection assistéeVolant 3 branches, réglable en hauteur et en profondeur avec commandes audio, régulateur/limiteur et téléphonie mains libresCONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITEAir conditionné à régulation manuelle et filtre à pollenFermeture centralisée côté conducteur et télécommandeLimiteur de vitesseLève-vitres électriques avant et arrièreRégulateur de vitesse adaptatifRétroviseur intérieur à réglage jour/nuit manuelSystème multimédia avec écran couleur tactile 7 pouces comprenant la radio DAB, 4 haut-parleurs, Bluetooth, connexion Smartphone compatible Android Auto & Apple Car PlayCaméra de reculPRÉSENTATION INTÉRIEUREAccoudoir central avant avec rangement intégréÉclairage central de l'habitacle (3 positions)Éclairage de la boîte à gantsÉclairage de la console centraleLecteur de carte avant (2 positions)Pare-soleil avant avec miroirs de courtoisie et porte ticket x2 Poignées de maintien côté passager à l'avant et à l'arrièrePorte gobelet avant x2Porte-bouteille avant x2 et arrière x2Prise accessoire 12VPrise USBRepose pied côté conducteurSELLERIEAumônière côté passagerBanquette arrière rabattable 60/40Sellerie tissuSiège conducteur réglable en hauteurCOFFRECache-bagageCrochet pour sac x1 Crochet d'arrimage x2ÉclairageOuverture électromagnétique du hayonPrise accessoire 12VPlancher de coffre modulableSÉCURITÉ, FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIESABS avec EBD (répartiteur électronique de freinage)Aide à la correction de trajectoireAide au démarrage en penteAirbag de genoux côté conducteurAirbags frontaux conducteur et passager avantAirbags latéraux conducteur et passager avantAirbags rideaux passagers avant et arrièreAlarme périmétriqueAlerte de changement de trajectoireAlerte de franchissement de ligneAncrages d'attache pour sièges enfants (x3)Ceintures de sécurité arrière 3 points à enrouleurCeintures de sécurité avant 3 points à enrouleur avec limiteurs d'effort, réglables en hauteurESP (Electronic Stability Program)Filtre à particulesFixations ISOFIX aux places arrière pour sièges enfants (x2)Freinage Actif d'urgence DSBSKit de réparation de pneumatiquesLecture de panneaux de signalisation avec indication sur écran LCDSécurité enfants sur portes arrièreSystème anti-démarrage électroniqueSystème d'appel d'urgence eCallTPMS (Témoin de perte de pression dans les pneumatiques)VERSION PRIVILÈGE (en plus)Accoudoir central arrière et porte gobelet arrière x2Air conditionné à régulation automatique bi-zoneAllumage automatique des projecteurs et correcteur de siteBuse d'aération aux places arrièreCapteur de pluie et essuie-glaces automatiquesDétecteurs d'angles morts et alerte de trafic en marche arrièreDispositif d'ouverture de portes et démarrage moteur «sans clé»Dossiers arrière inclinables en deux positionsÉclairage de plancher aux places avantLécheurs de vitres teinte chroméeLecteur de carte avant (3 positions)Palettes au volant (versions à boîte automatique)Pare-soleil avant avec miroirs de courtoisie éclairés x2Projecteurs antibrouillard avantRadars de stationnement avant et arrièreRails de toit en aluminium anodisésRégulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (versions à boîte automatique)Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteurs de clignotantSièges avant chauffantsTweeter additionnel x2Vitres arrière surteintéesVolant 3 branches gainé cuirSur version AllGripSélecteur du mode de conduite (4 modes)VERSION STYLE (en plus)Caméras de stationnement avec vue 360°Haut-parleur additionnelJantes en alliage léger polies 17 pouces et neumatiques 215/55Sellerie mixte cuir / tissuSystème multimédia avec écran couleur 9 pouces et navigation EuropeToit ouvrant panoramique (double ouverture coulissante)Sur version AllGripSélecteur de mode de conduite (4 modes)