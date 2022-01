Le ludospace électrique Toyota Proace City Verso en approche

Toyota Proace City Verso Electric : un ludospace zéro émission en roulant

Lese décline dans uneLe groupe motopropulseur du Toyota Proace City Verso Electric comprend un(100 kW) entraînant les roues avant, une, un, un, unet unLa batterie lithium-ion est située sous le plancher du compartiment de chargement, évitant ainsi toute réduction du volume utile. Avec 216 cellules organisées en 18 modules, la batterie a uneLe Proace City Verso Electric dispose d'uneE-toggle installée sur la console centrale pour sélectionner les modes Parking, Drive, Neutre et la marche arrière.Unpermet d'augmenter la régénération d'énergie au profit de la batterie chaque fois que le conducteur lève le pied de la pédale d'accélérateur.Lespeuvent être sélectionnés à l'aide d'une commande située à côté du E-toggle en fonction des préférences du conducteur, de la charge transportée et des conditions de circulation.Chaque mode offre un réglage spécifique de la puissance et du couple du moteur. Avec les modes Power et Eco, la cartographie de l'accélérateur est modifiée.La puissance maxi enest deEn, elle atteintEn, la puissance est réduite àLa vitesse maximale du ludospace électrique est limitée àEn mode Power, il fautpour accélérer de 0 à 100 km/h et entre 8,9 et 9,4 secondes pour passer de 80 à 120 km/h (selon les versions).Doté d'une(WLTP), le Proace City Verso Electric vise les particuliers accédant aux zones urbaines à faibles émissions.Le Toyota Proace City Verso Electric est équipé en série d'unDes câbles de type 2 pour le raccordement à une alimentation électrique domestique ou à une wallbox sont également fournis.Une charge complète de la batterie de 0 à 100 % nécessiteAvec le, une charge complète de la batterie de 0 à 100 % peut être réalisée enLorsque le véhicule est connecté à un, uneL'état de charge est indiqué par un système d'éclairage autour de la prise située dans l'aile arrière gauche. Lorsque la trappe est ouverte et le câble branché, une lumière blanche indique que le véhicule est en mode veille, prêt à être chargé. Lorsque la charge est en cours, le voyant clignote en vert, puis se met au vert fixe lorsque la charge est terminée. Si le voyant est rouge, cela signifie qu'il y a un problème, s'il est bleu cela indique qu'une session de charge a été programmée.La batterie lithium-ion du Proace City Verso Electric utilise un système combinant eau et glycol, rafraîchi par un dispositif à boucle froide et chauffé par un radiateur électrique. Cela permet de garantir les performances de la batterie sur un large spectre de températures, de moins 40 à plus 55 ° C.En plus de la commande de boite de vitesses électronique E-toggle et du sélecteur de mode de conduite, tous les modèles permettent d'accéder aux informations spécifiques aux véhicules électriques , comme la charge de la batterie et la via un écran TFT de 3,5 pouces. Les conducteurs peuvent également utiliser l'application MyT pour accéder aux services connectés via leur smartphone. Cette appli permet, à distance, d'actionner la climatisation (pour préchauffer ou refroidir la cabine avant un voyage), de connaître l'état de charge de la batterie, de gérer et programmer la recharge.Le Toyota Proace City Verso Electric est proposé en carrosseries Medium et Longue et en trois finitions : Dynamic, Executive et Design.Le Proace City Verso Electric bénéficie des équipements de sécurité active Toyota Safety Sense. Cela comprend le freinage actif, l'aide au maintien dans la voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation avec assistance à la gestion de la vitesse, « l'alerte de pause » si le conducteur roule depuis longtemps, l'alerte de louvoiement de la remorque, les feux de route automatiques, le moniteur d'angle mort et le contrôle de motricité avec assistance en montée et en descente.D'autres systèmes d'assistance au conducteur sont également disponibles comme des capteurs de stationnement et une caméra de recul.La version Executive reçoit un combiné de bord digital de 10 pouces à effet 3D.La version Design reçoit le système de navigation Toyota Pro-Touch avec connectivité Apple Car Play / Android Auto et des jantes en alliage de 17 pouces.Le Toyota Proace City Verso Electric est commercialisé à partir de 35 820 euros (Proace City Verso Electric Medium 50 kWh Dynamic).La batterie haute tension bénéficie d'uneLe Proace City Verso Electric permet d'accéder sans contrainte aux zones urbaines à faibles émissions.MEDIUM50 kWh Dynamic: 35 820 €50 kWh Executive: 40 310 €50 kWh Design: 41 640 €LONG50 kWh Dynamic: 36 820 €50 kWh Executive: 41 310 €50 kWh Design: 42 640 €DYNAMICDESIGN EXTÉRIEUR2 portes latérales coulissantesBaguettes latérales peintes avec insert chroméHayon de coffre fixe avec vitrage teintéPare-chocs avant et arrière peints couleur carrosseriePoignées de portes extérieures peintes couleur carrosserieRétroviseurs extérieurs peints couleur carrosserieVitres rang 2 teintées à ouverture entrebâillanteVitres rang 3 teintées fixesSÉCURITÉ ET CONDUITEAirbags frontaux et latéraux conducteur et passager avant, rideaux avant et arrière (rang 2 uniquement)Allumage automatique des projecteursEssuie-vitre avant à déclenchement manuelIndicateur de perte de pression des pneusLunette arrière dégivrante avec essuie-vitreProjecteurs antibrouillardSystème d'aide au démarrage en côte (HAC)Système d'appel d'urgence automatique “E-Call”Système de contrôle de la stabilité (ESC)Système de freinage antiblocage (ABS)Système de sécurité précollisionLecture des panneaux de signalisationDétecteur de fatigue du conducteurAlerte active de franchissement de ligneRégulateur de vitesse / limiteur de vitesseCONFORT ET AGRÉMENT4 anneaux d'arrimage sur le plancher du coffre5 placesBac de coffre thermoforméBoîte à gants inférieureCache-bagage rigideCâble de recharge pour prise domestique 8ACâble de recharge pour borne murale 32AChargeur embarqué 11 kWhCapucine de rangement supérieureClimatisation manuelleFrein à main manuelOrdinateur de bord avec écran TFT 3,5 pouces couleurPlafonniers à l'avantPoignées de portes intérieures chroméesPommeau de levier de vitesses en cuir avec insert chroméRétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, rabattables manuellementSellerie tissu Toyota ManhattanSiège conducteur réglable en longueur, hauteur et inclinaisonSiège passager réglable en longueur et inclinaisonSièges du rang 2 escamotables avec plancher platSystème de fixation Isofix sur les 3 sièges du rang 2Système de sécurité enfant manuelSystème radio numérique (DAB), Bluetooth(3), prise USB et prise jackTapis au rang 1 et rang 2Verrouillage centralisé à distance (1 clé télécommande et 1 clé mécanique)Vitres avant électriquesVolant en uréthaneEXECUTIVEDESIGN EXTÉRIEURBarres de toit longitudinales aluminiumHayon de coffre avec lunette arrière indépendanteJantes en alliage 16 poucesSÉCURITÉ ET CONDUITEEssuie-vitre avant automatiqueRadars de stationnement avant et arrièreRétroviseur intérieur electrochromatique anti-éblouissementExtension lecture des panneaux de signalisation avec préconisation de vitesseAssistant de trajectoire (avec assistance de maintien dans la voie)Gestion automatique des feux de routeCONFORT ET AGRÉMENTCaméra de reculClimatisation automatique bizoneConsole centrale entre les sièges avantFrein à main électriqueMiroir de courtoisie avec éclairageRétroviseurs extérieurs chauffants à réglage électrique, rabattables électriquementSiège conducteur réglable en longueur, hauteur et inclinaison avec soutien lombaire et accoudoirSystème de sécurité enfant électriqueSystème multimédia avec écran tactile 8 pouces et connectivité smartphone(3) Apple CarPlay, Android Auto et MirrorLinkVolant en uréthane multifonctionDESIGNDESIGN EXTÉRIEURJantes en alliage 17 pouceSÉCURITÉ ET CONDUITECONFORT ET AGRÉMENTPochette de rangement derrière les sièges du rang 1Siège passager escamotable, appui-tête réglable en hauteur, accoudoir amovibleSièges individuels en rang 2, escamotables avec plancher platSystème de navigation Pro-Touch avec écran tactile 8 pouces et connectivité smartphone (MirrorLink, Apple CarPlay et Android Auto)Système d'ouverture/fermeture et démarrage sans clé “ Smart Entry & Start”Tablettes aviation derrière les sièges du rang 1Verrouillage centralisé à distance (2 clés télécommande et 1 clé mécanique)Vitres avant électriques à impulsionVitres rang 2 électriquesVolant en cuir multifonction