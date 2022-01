La BMW Série 8 Coupé arbore un design résolument sportif

Las'offre des modifications de design à l'extérieur et optimisations à l'intérieur.Leparticulièrement expressif aux performances fascinantes a été développé en parallèle avec la voiture de course d'endurance BMW M8 GTE.L'accent est mis surLa BMW Série 8 Coupé restylée annonce la poursuite de l'offensive du modèle actuel sportif de la marque BMW dans le segment des voitures de luxe.La BMW Série 8 Coupé arbore unen intégrant la finition M Sport de série.L'avant redessiné présente unede manière expressive et de nouvelles barres avec un profil en U distinctif.Des jantes en alliage léger M de 19 pouces et le système de freinage M Sport sont de série sur tous les modèles 6 cylindres.Des jantes en alliage léger M de 20 pouces, le système de freinage M Sport et le différentiel M Sport sont de série sur les modèles V8.Les modèles 8 cylindres sont équipés de série de rétroviseurs extérieurs dans le style des modèles BMW M8 Compétition.Des projecteurs BMW Laser avec feux Shadow Line M sont disponibles en option.Le volant M gainé cuir et d'autres éléments de design spécifiques à la marque M, ainsi que les sièges multifonctions avec de nombreuses possibilités de réglages électriques et un soutien lombaire sont de série dans toutes les versions.L'ambiance intérieure luxueuse est accrue grâce à la sellerie en cuir « Merino » BMW Individual étendue (de série) et des surfaces galvanisées au niveau des seuils de porte.L'écran central du BMW Live Cockpit Navigation Pro (de série) passe de 10,25 à 12,3 pouces.Une vaste gamme deest proposée.L'assistant de conduite comprenant l'information relative aux limites de vitesse, l'alerte de collision frontale, de changement de voie et de franchissement de ligne ainsi que l'assistant de stationnement avec caméra de recul, PDC actif et assistant de marche arrière sont de série.On retrouve en option, le régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go comprenant la reconnaissance des feux de circulation et l'assistant automatique de limitation de vitesse ainsi que l'assistant de direction et de guidage sur la voie.L'équipement de série comprenant l'affichage tête haute HUD BMW, le système Hi-Fi Harman Kardon, l'intégration sans fil pour smartphones, la recharge sans fil, la BMW Display Key et des services connectés.La BMW Série 8 Coupé sera commercialisée à partir de mars 2022.Le modèle sport deux portes de luxe est proposé à partir de 108 900 euros (BMW Série 8 Coupé).