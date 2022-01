L'Opel Astra de sixième génération affiche un style dynamique

La sixième génération de la compacte Opel ouvre une nouvelle ère

Dessinée, développée et fabriquée en Allemagne, l'deest un bel exercice de style pour la marque allemande Opel.La success story du best-seller d'Opel a commencé il y a 30 ans avec la descendante de la Kadett.La sixième génération de l'Opel Astra ouvre un nouveau chapitre de la saga .L'Astra estque jamais, offre des surfaces pures et tendues débarrassées du superflu et arbore le nouveau visage de la marque Opel "Vizor".L'est une illustration de l'Opel Compass . Cette boussole où les axes verticaux et horizontaux (la nervure centrale marquée du capot et les feux de jour au graphisme en forme d'aile) se croisent, met en valeur l'emblème Opel Blitz en son centre.S'étendant sur tout l'avant, le Vizor intègre également de façon transparente des technologies telles que les phares au profil ultrabas Intelli-Lux LED ou la caméra frontale du système Intelli-Vision.Vue de côté, l'Astra semble particulièrement dynamique grâce à l'A l'arrière, l'Opel Compass est évoqué par le Blitz monté au centre, le 3ème feu stop surélevé aligné verticalement et les feux arrière à LED.et plus spacieuse que le modèle qu'elle remplace, l'Opel Astra cinq-portes affiche une ligne sportive.Avec une longueur deet une largeur de 1 860 millimètres, l'Astra se situe au cœur de cible du segment compact.Grâce à un porte-à-faux avant faible, l'Astra mesure 4 millimètres de plus que le modèle précédent, en dépit d'un empattement accru de 13 millimètres à 2 675 millimètres.L'Astra offre unpour les bagages avec un plancher réglable.L'habitacle profite d'un raffinement technique typiquement allemand.L'Astra de sixième génération embarque le Pure Panel tout numérique Opel.La vaste(disponible en option sous un vitrage total) comprend dans un format horizontal deux écrans de 10 pouces. Grâce à un revêtement faisant écran pour empêcher les reflets du pare-brise, le Pure Panel se passe d'une visière au-dessus des écrans.A la place des instruments analogiques, une interface homme-machine (IHM) aux graphismes actuels joue la sobriété et l'intuitivité.L'Opel Astra se pilote en pianotant sur des, comme avec un smartphone.Les designers et ingénieurs d'Opel ont veillé à ce que le conducteur reçoive toutes les informations nécessaires et les options d'utilisation utiles, mais ne soit pas dérangé par des données ou des fonctions superflues.Des éléments comme la climatisation peuvent toujours être utilisés via des interrupteurs et des boutons physiques.Le, piloté en reconnaissance vocale ou en tactile, peut être relié à Apple CarPlay et Android Auto sans fil avec les smartphones compatibles.Les sièges avant, confortables sur les longs trajets grâce à leur ergonomie, sont certifiés AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.). Ils garantissent une bonne posture, la densité de la mousse des sièges étant optimisée en fonction des définitions « Sport » ou « Confort ». En finition cuir Nappa, ils offrent la ventilation, le massage pour le conducteur et le chauffage à l'arrière comme à l'avant.L'Opel Astra est basée sur la troisième génération de la plateforme multi-énergie EMP2, intégrant dès l'origine du développement l'ADN d'Opel.Le comportement est à la fois serein et dynamique.La compacte allemande est, à l'épreuve de l'autoroute.La capacité à rouler à grande vitesse sur les autoroutes allemandes sans limitation de vitesse était un objectif primordial du développement de la compact Opel.La(suspension à jambes McPherson à l'avant, barre de torsion à l'arrière) ont été prévues pour obtenir une grande maîtrise du lacet (amortissement du mouvement autour de l'axe horizontal).Au freinage, le modèle offre des décélérations puissantes et reste très stable en virage comme en ligne droite.La rigidité en torsion de l'Astra est supérieure de 14% à celle du modèle précédent.L'architecture de l'Astra intègre lesOutre la caméra multifonction située dans le pare-brise, le bagage technologique comprend quatre caméras placées sur la caisse (une à l'avant, une à l'arrière et une de chaque côté), cinq capteurs radar (un à l'avant et un à chaque angle), ainsi que des capteurs à ultrasons à l'avant et à l'arrière.Les caméras et les capteurs sont intégrés à la connectivité e-horizon au sein de l'Intelli-Drive, qui démultiplie la portée des caméras et du radar. Le système peut ainsi adapter la vitesse dans les virages, faire des recommandations de vitesse et effectuer des changements de file semi-automatisés.La détection de la présence des mains sur le volant garantit que le conducteur conserve à tout moment la maitrise du véhicule.La liste des systèmes automatisés d'aide à la conduite comprend également le régulateur de vitesse adaptatif, qui augmente ou diminue la vitesse pour suivre le véhicule qui précède, sans dépasser la vitesse de consigne. Il peut freiner jusqu'à l'arrêt si nécessaire. Avec la transmission automatique, la conduite reprend automatiquement grâce au système « Stop & Go ».L'offre d' aides à la conduite comprend un affichage tête haute, la détection longue portée des angles morts, la caméra Intelli-Vision 360° pour faciliter le stationnement, la reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, l'alerte de circulation transversale arrière et le positionnement actif dans la voie, qui maintient la voiture au milieu de sa voie de circulation.L'Astra propose la dernière évolution de l'éclairage adaptatif Intelli-Lux LED Pixel Light disposant de 168 éléments à LED (84 dans chaque phare à profil ultrabas) dérivé en droite ligne de celui de l' Insignia . Le faisceau des feux de route s'adapte à toutes les situations de manière imperceptible, en quelques millisecondes seulement, et sans éblouir les autres usagers de la route. Les véhicules qui approchent ou qui précèdent sont « découpés » avec précision du faisceau lumineux. La portée et la direction de la lumière varient en fonction de la situation de conduite et de l' environnement L'Astra est disponible en(110 ch et 130 ch),(180 ch et 225 ch) et(130 ch).Une boîte de vitesses à six rapports est proposée de série sur les moteurs essence et diesel, tandis qu'une boîte automatique à huit rapports (électrifiée sur les hybrides rechargeables) est proposée en option sur les moteurs les plus puissants.Question tarif, l'Opel Astra démarre à partir de(1.2 Turbo 110 Astra).1.2 Turbo 110 Astra: 23 750 €1.2 Turbo 110 Edition: 24 950 €1.2 Turbo 110 Elegance: 27 400 €1.2 Turbo 130 Elegance: 28 200 €1.2 Turbo 130 Elegance Business: 29 400 €1.2 Turbo 130 GS Line: 29 450 €1.2 Turbo 130 Automatique Elegance: 30 000 €1.2 Turbo 130 Automatique Elegance Business: 31 200 €1.2 Turbo 130 Automatique GS Line: 31 250 €1.2 Turbo 130 Automatique Ultimate: 35 350 €1.5 Diesel 130 Edition: 28 150 €1.5 Diesel 130 Elegance: 30 600 €1.5 Diesel 130 Elegance Business: 31 800 €1.5 Diesel 130 GS Line: 31 850 €1.5 Diesel 130 Automatique Elegance: 32 400 €1.5 Diesel 130 Automatique Elegance Business: 33 600 €1.5 Diesel 130 Automatique GS Line: 33 650 €1.5 Diesel 130 Automatique Ultimate: 37 750 €1.6 Turbo 180 Automatique / moteur électrique 81 kW Edition: 35 550 €1.6 Turbo 180 Automatique / moteur électrique 81 kW Elegance: 37 550 €1.6 Turbo 180 Automatique / moteur électrique 81 kW Elegance Business: 38 750 €1.6 Turbo 180 Automatique / moteur électrique 81 kW GS Line: 38 800 €1.6 Turbo 180 Automatique / moteur électrique 81 kW Ultimate: 43 000 €CONFORT1 clé pliante trois boutons et une clé simpleDétecteur de pluieVitres avant et arrière électriques à ouverture séquentielle, anti-pincementRétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, rabattables manuellement, coque noire grainéeClimatisation automatique mono-zone, avec filtre à pollen, odeurs et particules finesSellerie Tissu Modena Noir/grisSièges avant réglables manuellement dans 6 directions (longueur / hauteur / dossier)Eclairage à LED dans la boite à gantsBanquette arrière 40/60Prise 12V avant sur la console centralePlafonniers à LED avant et arrière, éclairage de coffre à LEDPare-soleil sans miroir de courtoisieDESIGNJantes de style 16 pouces Gris éclatPack pare-choc "Astra"- Calandre Vizor cerclée chrome- Pare-choc avant type 1 grainé noir- Pare-choc arrière grainé noirLigne de vitrage grainée noireKit anti-crevaisonSECURITECondamnation centraliséePack Sécurité Opel- Avertisseur de changement de voie intempestif avec impulsion sur le volant en cas de déport- Freinage automatique d'urgence via Intelli-Cam- Information sur les limites de vitesse avec fonction conseil- Alerte de vigilance conducteur de niveau supérieur- Régulateur de vitesse avec régulateurPhares Eco-LED:- Feux de jour, clignotants avant et feux arrières à LED- Allumage automatique des feux- Commutation automatique des feux de routeFrein de parking électriqueFreinage en cas de collisionContrôle électronique de stabilité (ESP) et aide au démarrage en côte2 Fixations Isofix arrière8 airbagsMULTIMEDIAMultimédia Radio- Ecran Pure Panel (avec écran tactile 10 pouces couleur et écran d'instrumentation digital 10 pouces)- Radio FM/AM/DAB plus- Bluetooth, 1 USB C (données), 1 USB (chargeur)- Apple CarPlay or Android Auto sans fil- 4 haut-parleurs- OpelConnect Appel d'urgence Appel panne Informations véhicule Services connectés via WIFI domestiqueEquipements de série, en plus de la finition ASTRA:CONFORT2 clés à plipDémarrage sans clé avec bouton "START"2 Pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairé par LEDDESIGNJantes alliage 16 pouces Phantom, argentéesVolant cuirTypage moteur dynamique (sur boite automatique)Pack pare-choc "Edition"- Calandre Vizor cerclée chrome- Pare-choc avant type 1 grainé noir avec inserts chrome- Pare-choc arrière grainé noirSECURITEAide au stationnement avant et arrièreProjecteurs antibrouillard à LEDPrédisposition crochet de remorquageMULTIMEDIAMultimédia Radio- Ecran Pure Panel (avec écran tactile 10 pouces couleur et écran d'instrumentation digital 10“)- Radio FM/AM/DAB plus- Bluetooth, 1 USB C (données), 1 USB (chargeur)- Apple CarPlay or Android Auto sans fil- 6 haut-parleurs- OpelConnect Appel d'urgence Appel panne Informations véhicule Services connectés via WIFI domestiqueEn plus sur Astra PHEVJantes alliage 17 pouces Kadet, Noir Onyx DiamantéesPack Drive Assist- ACC Stop&Go- Freinage automatique d'urgence avec radar- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisationPalette de changement de vitesse au volantAccoudoir avantChargeur embarqué 3 KWEquipements de série, en plus de la finition EDITION:CONFORTEntrée et démarrage sans clé (portes, coffre, trappe à carburant)Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants, rabattables électriquement, coque noire grainée et éclairage d'accueilClimatisation automatique Bi-ZoneSellerie Tissu / alcantara Isabella Gris Clair- Siège conducteur AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et cuisses à réglage électrique- Siège passager réglable manuellement dans 6 directionsEclairage boite à gants à LEDPlancher de coffre 2 positions (FlexLoad)Trappe à Ski avec accoudoir central et porte-gobeletsAccoudoir central avantDESIGNJantes alliage 17 pouces Kadet, Noir Onyx DiamantéesPack pare-choc "Elegance"- Calandre Vizor cerclée chrome- Pare-choc avant type 1 grainé noir avec inserts chrome- Pare-choc arrière grainé noir avec décor chromeEclairage d'ambiance dans les portes avant avec 8 couleurs sélectionnablesVitres surteintéesLigne de vitrage chromeSECURITEPack Drive Assist (boite manuelle)- ACC 30- Freinage automatique d'urgence avec radar- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisationPack Drive Assist (sur boite automatique):- ACC Stop&Go- Freinage automatique d'urgence avec radar- Reconnaissance étendue des panneaux de signalisationAide au stationnement avant et arrièreCaméra de recul 180°Rétroviseur intérieur électrochrome "Frameless"Palette de changement de vitesse au volant (sur boite automatique)MULTIMEDIAMultimédia Radio- Ecran Pure Panel (avec écran tactile 10 pouces couleur et écran d'instrumentation digital 10 pouces)- Radio FM/AM/DAB plus- Bluetooth, 1 USB C (données), 2 USB (chargeur)- Apple CarPlay or Android Auto sans fil- 6 haut-parleurs- OpelConnect Appel d'urgence Appel panne Informations véhicule Services connectés via WIFI domestiqueEn plus sur Astra PHEVPlancher de coffre fixeChargeur embarqué 3 KWEquipements de série, en plus de la finition ELEGANCE:CONFORTIntelli-air avec détecteur "Air Quality"Sièges avant chauffantsDESIGNVolant cuir chauffantSECURITEMULTIMEDIAMultimédia Navigation plus- Ecran Pure Panel (avec écran tactile 10 pouces couleur et écran d'instrumentation digital 10 pouces)- Navigation connectée:- Navigation prédictive- Cartes 3D Europe- Pack Navigation Plus:- Traffic temps réel Tom-Tom- Parking / Météo / prix carburants...- Mise à jour des cartes "Over-the-air"Chargeur de smartphone à inductionEn plus sur ASTRA PHEVPlancher de coffre fixeChargeur embarqué 3 KWEquipements de série, en plus de la finition ELEGANCE BUSINESS:CONFORTRétroviseurs extérieurs avec fonction mémorisationSellerie Tissu / Effet cuir inserts Alcantara Greta NoirCiel de toit noirTypage moteur dynamique (sur boite automatique)DESIGNJantes alliage 17 pouces Kadet, Noir OnyxToit Bi-Ton Noir Perla NeraVolant cuir PremiumPack pare-choc "GS LINE"- Calandre Vizor noire- Pare-choc avant type 2 (sportif) grainé noir- Pare-choc arrière grainé noirLigne de vitrage noirePédalier AluminiumSECURITEIntelli-vision panoramique à 360° avec 4 camérasMULTIMEDIAMultimédia Radio- Ecran Pure Panel (avec écran tactile 10 pouces couleur et écran d'instrumentation digital 10 pouces)- Radio FM/AM/DAB plus- Bluetooth, 1 USB C (données), 2 USB (chargeur)- Apple CarPlay or Android Auto sans fil- 6 haut-parleurs- OpelConnect Appel d'urgence Appel panne Informations véhicule Services connectés via WIFI domestiqueEn moins par rapport à ELEGANCE BUSINESSChargeur de smartphone à inductionMultimédia Navigation Plus'Intelli-air avec détecteur "Air Quality"En plus sur ASTRA PHEVPlancher de coffre fixeChargeur embarqué 3 KWEquipements de série, en plus de la finition GS LINE :CONFORTPare-brise chauffant ThermatecSellerie alcantara/effet cuirSièges conducteur et passager AGR réglable dans 10 directions, support lombaires et cuisses à réglage électrique, chauffants - Siège conducteur électrique avec fonction mémorisationIntelli-air avec détecteur "Air Quality"DESIGNJantes alliage 18 pouces Pentagon. Diamantées avec inserts Gris tempêtePack pare-choc "Ultimate"- Calandre Vizor chrome- Pare-choc avant type 2 (sportif) chrome- Pare-choc arrière décor chromeLigne de vitrage chromeLogos "Ultimate" portes avant et seuil de porteToit Ouvrant SpoilerSECURITEPack Intelli-Drive 1.0 : conduite semi-autonome - Alerte de circulation transversale arrière- Détection d'angles morts longue portée- Assistance au positionnement dans la voie Vision Tête HautePhares avant adaptatifs IntelliLux LED Pixel LightMULTIMEDIAMultimédia Navigation Plus- Ecran Pure Panel (avec écran tactile 10 pouces couleur et écran d'instrumentation digital 10 pouces)- Navigation connectée:- Navigation prédictive- Cartes 3D Europe- Pack Navigation Plus:- Traffic temps réel Tom-Tom- Parking / Meteo / prix carburants...- Mise à jour des cartes "Over-the-air"Chargeur de smartphone à inductionEn plus sur Astra PHEVPlancher de coffre fixeChargeur embarqué 3 KW