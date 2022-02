La berline polyvalente Mazda 2 Hybrid en approche

lance son premier véhicule àDernière-née de la, laassocie un(68 kW) à unpour délivrer une(85 kW).La petite berline polyvalente hybride Mazdaet atteint uneAu démarrage, le véhicule full hybrid Mazda(EV).Son moteur électrique offre un fonctionnement souple et silencieux en zones urbaines, sans la moindre émission locale de CO2, de NOx et de particules.En conduite normale, la puissance est répartie entre le moteur thermique à essence et le moteur électrique afin de garantir le meilleur rendement énergétique possible.À la décélération et au freinage,sous forme d'énergie électrique et stockée dans la batterie hautes performances Le niveau de puissance de la batterie est constamment géré par un générateur entraîné par le moteur thermique à essence de manière à éviter tout besoin de recharge du système depuis une source externe.La Mazda 2 Hybrid revendique des(selon la taille des jantes 15 ou 16 pouces) et uneLe modèle full hybrid Mazda du segment B des citadines offre un empattement de 2 560 mm qui lui permet d'accueillir quatre adultes tout en offrant un volume de coffre de 286 litres.Clone de la Toyota Yaris Hybride , la Mazda2 Hybrid est créditée de la note de cinq étoiles obtenue par la Yaris aux crash-test Euro-NCAP (The European New Car Assessment Programme).Le modèle full hybrid Mazda du segment B des citadines est de la plus haute importance pour la marque japonaise compte tenu des objectifs qu'elle s'est engagée à atteindre dans sa stratégie de développement technologique à long terme baptisée « Sustainable Zoom-Zoom 2030 ». Mazda s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de CO2 moyennes « du puits à la roue » de 50 % d'ici à 2030 et de 90 % d'ici à 2050.Le modèle full hybrid Mazda està Valenciennes.La Mazda 2 Hybrid est commercialisée en: Mazda2 Hybrid Pure, Mazda2 Hybrid Agile et Mazda2 Hybrid Select.La Mazda 2 Hybrid fera son apparition dans le réseau Mazda à partir du mois de mars 2022.Elle permet à la marque Mazda de disposer de la technologie hybride Toyota au sein du réseau Mazda.La Mazda 2 démarre à partir de(Mazda2 Hybrid Pure).Mazda2 Hybrid Pure : 21 500 €Mazda2 Hybrid Agile : 23 600 €Mazda2 Hybrid Select : 26 500 €Mazda2 Hybrid PureJantes acier 15 poucesAllumage des feux automatiqueRégulateur de vitesse adaptatifAide au freinage en mode urbain avec reconnaissance des piétonsEcran couleur 7 poucesApple CarPlay/Android Auto Climatisation automatiqueMazda2 Hybrid AgileJantes alliage 15 poucesSièges avant et volant chauffantsOuverture/fermeture intelligente des portesDémarrage avec bouton « start »Caméra de recul6 Haut-ParleursEcran couleur 8 poucesMazda2 Hybrid SelectJantes alliage 16 poucesSellerie tissu noir et simili cuirSièges avant type SportAffichage tête haute projetéSystème de surveillance des angles mortsFeux à LEDChargeur à inductionClimatisation automatique bi-zonePack Plus (disponible avec la finition Pure) : 1000 eurosPack Confort (disponible avec la finition Agile) : 1100 eurosPack Safety (disponible uniquement avec le pack Confort) : 900 eurosPack Panoramique (disponible avec la finition Select) : 1100 euros