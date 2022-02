Le monospace BMW Série 2 Active Tourer mélange plaisir de conduire et polyvalence

La seconde génération de laaffiche des lignes épurées et un intérieur d'une grande polyvalence.Le design extérieur dude la marque à l'hélice affiche unet charismatique.Le design extérieur donne au monospace compact BMW uneet une esthétique dans l'air du temps.Le traitement minimaliste des surfaces est en adéquation avec le langage esthétique de BMW.On retrouve un avant au caractère affirmé avec une double calandre BMW et des phares Full LED profilés.Desavec fonction d'éclairage de virage, des feux de route anti-éblouissement à faisceau matriciel, des feux de ville, un éclairage d'autoroute ou encore un éclairage conçu pour les mauvaises conditions de visibilité sont également disponibles en option.La silhouette est dynamique et élancée avec des, un empattement allongé, la forme étirée des vitrages latéraux et les poignées de porte affleurantes.Le design des épaulements de la custode et des rétroviseurs avant améliore la visibilité panoramique.L'arrière affiche une silhouette musculeuse, avec deset des sorties d'échappement intégrées sous la jupe en toute discrétion.Les volumes et la polyvalence de l'habitacle ont été mis en valeur à travers une refonte de l'habitacle.L'intérieur se singularise avec unavec une platine de commande intégrée pour accueillir le levier de vitesses, le bouton de réglage du volume du système audio et d'autres fonctions.L' espace sous l'accoudoir est constitué d'unL'espace avant accueille deux porte-gobelets de grande taille et un emplacement pour smartphone. Le téléphone est dans le champ de vision du conducteur et du passager avant et peut être rechargé sans fil (en option).Le design moderne et l'de série rappellent le style de la BMW iX.Le confort acoustique a été amélioré.La protection des occupants comporte unpour renforcer la sécurité passive.Les sièges arrièreLes sièges arrière aux multiples réglages contribuent au caractère fonctionnel du modèle. Lorsque les dossiers des sièges arrière sont en position cargo, la capacité du coffre augmente de 90 litres.La capacité de chargement peut être portée desur la BMW 218i Active Tourer et la BMW 218d Active Tourer et de 415 litres à 1 405 litres sur la BMW 220i Active Tourer.La commande automatique du hayon est disponible de série, tandis qu'un dispositif d'attelage électrique peut être commandé en option.La dotation en équipements de série inclut la climatisation automatique deux zones, le volant Sport en cuir, le système de navigation, l'aide au stationnement, l'alerte de collision frontale et le système de commande iDrive avec écran BMW Curved Display et BMW Intelligent Personal Assistant.Le système d'affichage numérique BMW Curved Display est constitué d'un écran d'information de 10,25 pouces et d'un écran de contrôle de 10,7 pouces.La Série 2 Active Tourer bénéficie d'un(en fonction du débattement) sur le train avant et d'un système de limitation du patinage des roues, qui améliore à la fois la motricité et la stabilité directionnelle.Leoptimise la sensation au niveau de la pédale ainsi que la réponse des systèmes d' assistance à la conduite lors des manœuvres de freinage.En matière de direction, la précision et l'agilité ont été renforcées par des améliorations ciblées de l'essieu avant à jambes de force à simple articulation et de l'essieu arrière à trois bras.Les solutions techniques retenues pour le châssis visent à offrir un équilibre entre sportivité et confort de conduite.Le modèle compact BMW bénéficie d'uneLeavec fonction de freinage est inclus de série.L', de série, permet de détecter les véhicules en approche lors des manœuvres vers la gauche (dans les pays pratiquant la conduite à droite) ainsi que les piétons et les cyclistes lors des manœuvres vers la droite.L'(Parking Assistant) avec caméra de recul et assistance à la marche arrière « Auto -reverse » est de série.Les fonctions aide au maintien et au changement de voie, régulateur de vitesse actif avec fonction Stop&Go, navigation active, avertisseur de sortie du véhicule (assistant de sortie de stationnement), affichage tête haute BMW (HUD), vue panoramique, vue 3D à distance (Remote 3D View), systèmes d'enregistrement par caméra embarquée BMW Drive Recorder et Remote Theft Recorder sont proposées en option.Parmi les équipements en option, on peut également citer les sièges Advanced à renforts latéraux et renforts au niveau des épaules, une sellerie Sensatec perforée ou cuir Vernasca, le réglage électrique des sièges (avec fonction mémoire), le soutien lombaire et une fonction massage.L'architecture est conçue tant pour des moteurs thermiques que pour une motorisation électrifiée.La BMW Série 2 Active Tourer de seconde génération est lancée avec, trois ou quatre cylindres, dotées d'une puissance allant de 136 ch à 170 ch.Une boîte de vitesses 7 rapports à double embrayage est proposée de série sur toutes les déclinaisons du modèle BMW.Les moteurs à essence sont dotés d'une technologie de combustion et d'un système à double injection.Laembarque un moteur essence trois cylindres couplé à une boîte 7 rapports à double embrayage. Le 1 499 cm3 délivre une puissance de 136 ch sur la plage de régime 4 400 à 6 500 tr/min. Il délivre un couple maximal de 230 Nm sur la plage de régime 1 500 à 4 000 tr/min. La BMW 218i Active Tourer accélère de zéro à 100 km/h en 9,0 secondes et atteint une vitesse de pointe de 214 km/h sur les autoroutes allemandes.Laembarque un moteur essence trois cylindres avec technologie 48 V couplé à une boîte 7 rapports à double embrayage. Le 1 499 cm3 avec technologie 48 V délivre une puissance cumulée de 170 ch sur la plage de régime 4 700 à 6 500 tr/min. Le moteur thermique délivre un couple maximal de 280 Nm sur la plage de régime 1 500 à 4 400 tr/min. Le moteur électrique délivre jusqu'à 55 Nm. La BMW 220i Active Tourer accélère de zéro à 100 km/h en 8,1 secondes et atteint une vitesse de pointe de 221 km/h sur les autoroutes allemandes.Le moteur diesel utilise des pistons à faible frottement et une technologie de turbocompresseur à deux étages à l'efficience optimisée.La BMW 218d Active Tourer embarque un moteur diesel quatre cylindres couplé à une boîte 7 rapports à double embrayage. Le 1 995 cm3délivre une puissance de 150 ch sur la plage de régime 3 750 à 4 000 tr/min. Il délivre un couple maximal de 360 Nm sur la plage de régime 1 500 à 2 500 tr/min. La BMW 218d Active Tourer accélère de zéro à 100 km/h en 8,8 secondes et atteint une vitesse de pointe de 220 km/h sur les autoroutes allemandes.Deux, dotés d'une puissance allant de 245 ch à 326 ch pour une autonomie en mode 100% électrique allant jusqu'à 80 km compèteront la gamme à l'été 2022.La BMW Série 2 Active Tourer est produite sur le site de l'usine BMW deCôté tarif, le monospace compact Série 2 Active Tourer débute à partir de(218i 136 Auto 7 rapports Série 2 Active Tourer).218i 136 Auto 7 rapports Série 2 Active Tourer : 34 200 €218i 136 Auto 7 rapports Luxury: 36 300 €218i 136 Auto 7 rapports M Sport: 38 350 €218i 136 Auto 7 rapports Business Design: 36 100 €220i 170 Auto 7 rapports Série 2 Active Tourer : 36 600 €220i 170 Auto 7 rapports Luxury: 38 700 €220i 170 Auto 7 rapports M Sport: 40 750 €220i 170 Auto 7 rapports Business Design: 38 500 €218d 150 Auto 7 rapports Série 2 Active Tourer : 36 400 €218d 150 Auto 7 rapports Luxury: 38 500 €218d 150 Auto 7 rapports M Sport: 40 550 €218d 150 Auto 7 rapports Business Design: 38 300 €Moteur essence trois cylindres, boîte 7 rapports à double embrayageCylindrée : 1 499 cm3Puissance : 100 kW/136 ch sur la plage de régime 4 400 à 6 500 tr/minCouple maximal : 230 Nm sur la plage de régime 1 500 à 4 000 tr/minAccélération (0 – 100 km/h) : 9,0 secondesVitesse de pointe : 214 km/h Consommation de carburant en cycle mixte : 6,6 – 6,2 l/100 km en cycle WLTP Émissions de CO2 en cycle mixte : 150 – 140 g/km en cycle WLTPNorme d'émission : Euro 6dMoteur essence trois cylindres, technologie 48 V, boîte 7 rapports à double embrayageCylindrée : 1 499 cm3Puissance cumulée : 125 kW/170 ch développés par le moteur thermique (jusqu'à 115 kW/156 ch sur la plage de régime 4 700 à 6 500 tr/min) combiné au moteur électrique (jusqu'à 14 kW/19 ch).Couple maximal : 280 Nm développés par le moteur thermique (jusqu'à 240 Nm sur la plage de régime 1 500 à 4 400 tr/min) combiné au moteur électrique (jusqu'à 55 Nm)Accélération (0 – 100 km/h) : 8,1 secondesVitesse de pointe : 221 km/hConsommation de carburant en cycle mixte : 6,3 – 5,9 l/100 km en cycle mixte WLTP Émissions de CO2 en cycle mixte : 142 – 133 g/km en cycle WLTPNorme d'émission : Euro 6dMoteur diesel quatre cylindres en ligne, boîte 7 rapports à double embrayageCylindrée : 1 995 cm3Puissance : 110 kW/150 ch sur la plage de régime 3 750 à 4 000 tr/minCouple maximal : 360 Nm sur la plage de régime 1 500 à 2 500 tr/minAccélération (0 – 100 km/h) : 8,8 secondesVitesse de pointe : 220 km/hConsommation de carburant en cycle mixte : 5,1 – 4,8 l/100 km en cycle mixte WLTPÉmissions de CO2 en cycle mixte : 134 – 125 g/km en cycle WLTPNorme d'émission : Euro 6dDESIGN EXTÉRIEUR• Contour de calandre chromé• Contour de vitres Schwarz mat• Éclairage de bienvenue• Écrous de roues antivol• Feux arrière à LED intégrant les clignotants• Jantes 16 pouces en alliage léger• Projecteur LED - Feux de croisement et feux de route à technologie LED• Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et intégrant les clignotants latérauxDESIGN INTÉRIEUR• Accoudoir central avant avec commandes intégrées• Console centrale avec insert noir brillant• Éclairage d'ambiance• Éclairage coffre à bagages• Écran BMW Curved Display• Inserts décoratifs Quartz Silver mat• Sellerie Tissu/Alcantara• Tapis de sol en velours• Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctionsCONFORT & FONCTIONNEL• Allumage automatique des feux et des essuie-glaces• Banquette arrière rabattable 40/20/40• Boîte de vitesses automatique 7 rapports• Climatisation automatique bi-zones avec microfiltre• Commande électrique du hayon de coffre• Fixations ISOFIX / i-Size pour les deux sièges arrière• Fonction Start&Stop• Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold"• Kit rangement• Limiteur de vitesse• Mesure individuelle de pression des pneumatiques• My Modes (3 modes de conduite : Personal - Efficient - Sport)• Prises de courant 12 volts ( x2 / console centrale avant et coffre)• Prises USB Type C pour la recharge et transmission de données à l'avant (x2) et recharge à l'arrière (x2)CONNECTIVITÉ• Amazon Alexa• Appel d'Urgence Intelligent• BMW Intelligent Personal Assistant "Hey BMW"• BMW Live Cockpit Navigation Plus• Connectivité Apple CarPlay• Connectivité Google Android Auto• Connectivité téléphone Bluetooth avec interface USB• Information Traffic en Tempos Réel (RTTI)• Mise à jour du logiciel de la BMW à distance "Remote Software Upgrade"• Pack Connected Pro• Services ConnectedDrive avec application "My BMW"• Téléservices• Tuner DABSÉCURITÉ & ASSISTANCE À LA CONDUITE• Active Guard- Avertisseur de collision frontale avec intervention de freinage grâce à un radar et une caméra- Avertissement de chevauchement de ligne avec impulsion sur la direction- Assistance de limitation de vitesse avec informations de limite de vitesse• ABS - Système anti blocage des roues avec Assistant de freinage pour les freinages d'urgence et Contrôle de freinage en courbe• Airbags :- Airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passager avant- Airbags de tête passagers avant et arrière• Capteurs d'impact- Activation de l'airbag, des feux de détresse, de l'éclairage intérieur- Déverrouillage des portes- Activation de la borne batterie de sécurité• Contrôle de stabilité dynamique (DSC)• Park Assist (système de manœuvres automatiques)- Caméra de recul- Radars de recul avant & arrière- Assistant de marche arrière "Auto-Reverse"• Système de détection de somnolence• Triangle de pré-signalisationCOMPREND EN PLUS DE L'EQUIPEMENT DE SERIE :• Aluminium Line satiné BMW Individual• Éléments extérieurs Luxury• Inserts décoratifs bois d'eucalyptus• Jantes en alliage léger 17 pouces bicolores à rayons doubles• Sellerie Similicuir Sensatec Perforé Schwarz / Teinte d'habitacle SchwarzCOMPREND EN PLUS DE L'EQUIPEMENT DE SERIE :• Ciel de pavillon anthracite• Éléments intérieur M• Inserts décoratifs M Aluminium Hexacube• Jantes en alliage léger 18 pouces M bicolores à rayons doubles• Pack aérodynamique M• Sellerie Alcantara / Sensatec Schwarz avec surpiqûres contrastantes bleues• Shadow Line M brillant• Sièges Sport pour conducteur et passager avant• Suspension Sport adaptative (réglage en fonction du monde de conduite)• Teinte de carrosserie unie "Alpinweiss"• Volant M gainé cuir(RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS)COMPREND EN PLUS DE L'EQUIPEMENT DE SERIE :• Peinture métallisée• Kit de mobilité