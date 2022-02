Le SUV Citroën C5 Aircross adopte un style plus statutaire

Le SUV Citroën C5 Aircross exprime plus de maturité

Lechange d'attitude pour exprimer: les rondeurs laissent place à des lignes plus structurées.La face avant adopte ainsi unqui renforce la perception de largeur et le caractère d'un véhicule imposant.Les lignes tendues et la construction verticale en escalier participent à l'Le SUV C5 Aircross s'habille d'une interprétation des chevrons qui progressivement prennent leur indépendance et se détachent de l'éclairage diurne.Les chevrons sont désormais noirs laqués, soulignés de chrome. Ils s'étirent visuellement par un jeu de touches de pianos chromées et noires de plus en plus resserrées qui se fondent progressivement dans l ‘éclairage diurne à LED.La, à la fois fine et ciselée, reçoit un effet 3D au travers de « touches de piano ».Lesse font plus discrets, au travers d'un traité foncé, qui permettent d'amplifier la continuité visuelle avec la calandre noire brillante.Le logo et la signature lumineuse en V sont soulignés au bas de la calandre par une lame laquée noire: le motif en chevrons qui démarre sous le logo se verticalise pour devenir parallèle aux touches de piano de la signature de l'éclairage diurne.Sous la calandre, le style de la zone d'entrée d'air élargit visuellement la face avant du C5 Aircross.Les, ouvertes et fonctionnelles, sont comme sculptées par l'air et permettent d'améliorer l'aérodynamisme.La couleur desqui habillent les écopes latérales participe à la montée en gamme du véhicule grâce à des teintes brillantes ou anodisées comme le Noir Brillant ou le Dark Chrome.L'entrée d'air principale au centre devient elle aussi plus dynamique et élégante grâce à des lignes acérées.Leen zone inférieure du bouclier avant dynamise la face avant et lui donne un aspect plus statutaire. Il se décline en deux matériaux selon le niveau de finition : en Noir Brillant sur les finitions Live, Live Pack et Feel, et en Aluminium Brillant sur les finitions Feel Pack, C-Series, Shine et Shine Pack.Le profil vertical et structuré du nez renforce la perception de puissance et de robustesse.Une valorisation qui se retrouve également à l'arrière avec les verrines des feux structurées.Le C5 Aircross se caractérise par une posture distinctive, faite de modelés pleins et généreux, un capot haut et horizontal ainsi qu'une surface vitrée à 360° accueillant une signature chromée en « C » qui délimite visuellement la zone habitable tout en renforçant l'aspect flottant du pavillon.Le C5 Aircross conserve les attributs d'un SUV rassurant qui viennent animer des flancs musclés : une, des grandes roues de 720mm de diamètre, deset les passages de roues, des barres de toit identitaires et fonctionnelles et une position de conduite dominante.Le C5 Aircross se dote à l'arrière d'une signature lumineuse à LED tridimensionnelle. Le bloc optique se dote d'une glace structurée et foncée qui vient épouser la forme des 3 modules à LED constitutifs de la signature permanente. L'animation subtile en touche de piano vient renforcer l'effet 3D et profond de la signature lumineuse.L'habitacle s'habille d'une parure à la fois plus dynamique et raffinée.La position haute de conduite, la qualité perçue des matériaux, l'ergonomie et la praticité des interfaces en font un SUV moderne.Le C5 Aircross se dote d'une tablette tactile de 10 pouces qui semble flotter sur la planche de bord.Des commandes de climatisation en accès direct et une lecture plus haute permettent de garder le regard sur la route.Les aérateurs se situent en dessous de l'écran et gagnent en modernité grâce à un design horizontal et acéré.Laéquipe les versions avec navigation en motorisation thermique (à partir de la version Feel en hybride rechargeable).En complément, le, entièrement personnalisable, permet d'avoir directement sous les yeux toutes les informations essentielles au conducteur selon ses propres choix : report de la cartographie de la Navigation, informations sur les aides à la conduite actives, informations sur les Flux de fonctionnement du moteur Hybride.Le C5 Aircross se dote de, constitués d'une mousse à haute densité au cœur du siège, d'une surépaisseur de mousse de 15 mm et d'une confection spécifique. Les sièges Citroën Advanced Comfort offrent un confort de roulage constant dans le temps grâce à une typologie de mousses qui ne s'affaisseront pas dans la durée. Les sièges avant peuvent être chauffants et massants.La console centrale haute et large se modernise avec un décor tissu effet cuir noir habillé d'un liseré chromé qui met en scène, sur les boites de vitesses automatiques, un agencement plus ergonomique des commandes : sélecteur de vitesse e-Toggle au traité chromé idéalement positionné sous la main du conducteur, sélecteur de modes de conduite pouvant intégrer la fonction Grip Control sur les motorisations thermiques et, sur les motorisations hybrides rechargeables, le choix intuitif du mode de conduite souhaité (Electric, Hybrid ou Sport).Elle est également dotée d'un grand vide-poche, qui regroupe toute la zone de connectivité avec 2 ports USB et une recharge sans fil pour smartphone, fonctionnant par induction.Le C5 Aircross conserve des éléments distinctifs sur son segment.Lesaméliorent la qualité de filtrage des imperfections de la route.Les trois sièges arrières individuels sont coulissants, inclinables et escamotables.Le volume de coffre atteint deen version thermique et de 460 à 600 litres sur la version hybride rechargeable.On retrouve sous le capot du C5 Aircross une motorisation essence (PureTech 130 et PureTech 130 EAT8), une motorisation Diesel (BlueHDi 130 et BlueHDi 130 EAT8) et une motorisation hybride rechargeable (Hybrid 225 EAT8).La motorisation hybride rechargeable permet un roulage en électrique pour les trajets quotidiens jusqu'à 55 km, et une autonomie illimitée pour les longs trajets grâce au moteur essence.Capable de rouler en silence et sans vibrations jusqu'à 135 km/h en mode électrique, le C5 Aircross Hybrid dispose d'un couple de 320 Nm disponible instantanément. Emettant zéro émission de CO2 en mode électrique, le C5 Aircross Hybrid permet d'accéder aux zones urbaines fermées aux voitures thermiques.Le C5 Aircross démarre à partir deavec une motorisation thermique.Doté d'une motorisation hybride rechargeable, le C5 Aircross s'affiche à partir de 40 950 euros.Le C5 Aircross à motorisation thermique se décline en six versions : Live, Feel, Feel Pack, Série Spéciale C-Series, Shine et Shine Pack.: la version entrée de gamme Live offre notamment Des suspensions à Butées Hydrauliques Progressives, trois sièges arrières indépendants, inclinables, coulissants et escamotables, le Pack Safety (qui comprend notamment l'Active Safety Brake et l'Alerte Active de Franchissement Involontaire de Ligne), l'aide au stationnement arrière, du siège conducteur avec réglages lombaires et d'un second port USB sur la console centrale.: la version Feel se dote des sièges Citroën Advanced Comfort et du combiné digital personnalisable 12,3 pouces. Par ailleurs, la version Feel s'équipe de la climatisation automatique bizone et se pare des Jantes alliages 18 pouces Swirl et de canules d'échappement chromées.: la version Feel Hybride Rechargeable s'enrichit de My Citroën Play Hybride (Radio Numérique avec la Nouvelle Tablette Tactile 10 pouces) et de My Citroën Assist (boitier télématique avec Pack SOS et Assistance inclus). Par rapport à la version thermique, la version Feel Hybride Rechargeable bénéficie du Pack Safety plus (avec l'Active Safety Brake et le Système de Surveillance d'Angle Mort), de l'Aide au Stationnement Avant, de la Caméra de Recul avec Top Rear Vision, de l'Accès et Démarrage Mains Libres, des Projecteurs Antibrouillard avec éclairage statique d'insertion et des rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.: la version Feel Pack s'habille de jantes alliage 18 pouces Pulsar Diamantées bi-ton et reçoit des équipements de confort et sécurité tels que l'Aide au Stationnement Avant, la Caméra de Recul avec Top Rear Vision, l'Accès et Démarrage Mains Libres, les Projecteurs Antibrouillard avec éclairage statique d'insertion et les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement.: la série spéciale s'inscrit entre les versions Feel Pack et Shine. Elle offre une tablette tactile 10 pouces avec My Citroën Drive (comprend la navigation connectée numérique et les services Zones de Danger, Info Trafic, Stations-service, Parkings, Météo, Recherche Locale) et un Pack Color Bronze Anodisé.: la version Shine se distingue par des couleurs et des matières: barres de toit Noir Brillant avec inserts Noir Mat, Pack Color Dark Chrome et Ambiance Urban Black (mix entre Alcantara Noir et tissu effet cuir noir). La version Shine dispose du Pack Drive Assist (qui comprend l'Alerte Attention Conducteur, l'Alerte Risque Collision, la Commutation automatique des feux de route, la Reconnaissance Etendue des Panneaux et la Recommandation de Vitesse, le Régulateur de vitesse adaptatif) et du Pack Safety plus (avec Active Safety Brake 2.0 et Système de Surveillance d'Angle Mort).: la version Shine Pack dispose de jantes alliage 19 pouces Art Diamantées bi-ton, d'un siège conducteur électrique (8 voies), de sièges avant chauffants, du Highway Driver Assist et d'une ambiance Metropolitan Black (cuir grainé noir et tissu effet cuir gris sur la partie haute des sièges).La gamme Hybride Rechargeable est constituée de cinq versions : Feel Hybride Rechargeable, Feel Pack Hybride Rechargeable, C-Series Hybride Rechargeable, Shine Hybride Rechargeable et Shine Pack Hybride Rechargeable.Elles reprennent les mêmes équipements et ambiances que les versions thermiques (à l'exception de la version Feel Hybride), avec trois spécificités liées à la motorisation Hybride Rechargeable : le câble de recharge Mode 2 (8A), le chargeur embarqué 3,7 kW monophasé et le Rétroviseur intérieur électrochrome Hybrid avec LED «ZEV Mode».Le C5 Aircross arrivera dans les points vente Citroën à partir de mai 2022.