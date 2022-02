Le SUV Subaru Forester restylé reçoit de nouveaux équipements de sécurité

Lebénéficie d'uneLe Forester inaugure unbasé sur la philosophie de conception « Dynamic X Solid », avec une face avant, une calandre, des phares et des tours de phares antibrouillards redessinés.Le Forester actualisé bénéficie de, de plus de fonctionnalités et d'une dynamique de conduite améliorée.Le Subaru Forester est fabriqué sur la plateforme Subaru (SGP – Subaru Global Platform) qui offre des performances dynamiques pour une maniabilité et une stabilité supérieures, une direction plus réactive et des vibrations faibles. Les ressorts hélicoïdaux et les amortisseurs améliorés des suspensions avant et arrière offrent un confort de conduite optimisé et une meilleure maniabilité.Le Forester offre une conduite et une maniabilité dignes d'une berline couplées aux capacités d'un SUV.La(Symmetrical-AWD) permet une conduite par tous les temps, tandis que le contrôle vectoriel de couple améliore la maniabilité et la tenue de route dans les virages.Le Forester offre une combinaison unique du Symmetrical-AWD avec le groupe motopropulseur e-Boxer.Le Subaru Forester est animé par unecombinant un 2.0 litres essence quatre cylindres disposés à plat de 150 ch et 194 Nm de couple et un moteur électrique de 16,7 ch et 66 Nm intégré à la transmission Lineartronic (CVT).Le moteur 2.0 litres à injection directe avec fonctionnement par opposition est associé à un moteur électrique intégré dans la transmission Lineartronic, permettant une accélération plus douce, et plus linéaire et un couple réactif.Le SUV deà transmission intégrale atteint uneetLe système Subaru e-Boxer ajuste le rapport de répartition de la puissance entre le moteur à injection directe de 2.0 litres et le moteur électrique, en fonction des conditions de conduite, en alternant entre trois modes : conduite avec le moteur thermique, conduite entièrement électrique et conduite avec l'assistance du moteur électrique.A l'arrêt, ou à faible vitesse, le moteur électrique alimente seul le véhicule, pour une conduite silencieuse et sans émissions.Selon l'état du véhicule et de la batterie, il peut rouler en mode entièrement électrique pendant 1,6 km environ à une vitesse jusqu'à 40 km/h.A vitesse moyenne, la puissance combinée du moteur électrique et du moteur thermique permet une accélération réactive, linéaire et économe en carburant, tandis qu'à vitesse élevée, le moteur thermique alimente le véhicule tout en rechargeant la batterie.Lepar le conducteur (SI-DRIVE) est le système de gestion de la cartographie du groupe motopropulseur de Subaru qui permet au conducteur de personnaliser les caractéristiques de l'accélérateur du véhicule en choisissant entre les modes « Intelligent » («I») et « Sport » («S»). Il permet plus de flexibilité pour une conduite facilitée et plus agréable.Le « e-Active Shift Control » s'active automatiquement quand le SI-Drive est en mode «S» pour une conduite plus agile et réactive, en particulier sur les routes sinueuses.Avec une, le Forester est adapté aux aventures tout-terrain, tandis que le système X-Mode (modes « Neige/Terre » et « Neige profonde/Boue ») offre des fonctions adaptées aux diverses conditions météorologiques et routières Une fonction de contrôle réactive le système X-Mode automatiquement quand la vitesse du véhicule descend sous les 35 km/h, permettant aux conducteurs de se concentrer sur la conduite sans avoir à actionner le commutateur.La fonction « Hill Descent Control » maintient automatiquement une vitesse constante dans les descentes sans action sur la pédale d'accélérateur ou de frein.Le conducteur peut ainsi se concentrer entièrement sur la direction lors de la conduite en descente.Le Forester est équipé de série de nouvelles technologies de sécurité avancées avec la quatrième génération de la technologieLe système de sécurité Subaru s'est enrichi d'un champ de vision plus large (presque doublé), disponible avec onze équipements de sécurité, parmi lesquels trois ont été ajoutés, tels que l'aide à l'évitement d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif avec centrage dans la voie et l'alerte de franchissement de ligne reconnaissant également un terre-plein central ou le bord de la route.Leoffre désormais une meilleure prise en charge de l'évitement des collisions aux intersections.Lealerte le conducteur en cas de fatigue ou de distraction. La technologie de reconnaissance faciale de Subaru propose le réglage automatique des paramètres du conducteur pour la position du siège, les angles des rétroviseurs extérieurs et les préférences de climatisation. Il inclut également une fonction de contrôle gestuel, permettant au conducteur d'augmenter et d'abaisser la température du système de climatisation automatique par des gestes de la main.Le Forester dispose d'un vaste habitacle et d'un(avec les sièges arrière relevés).Le volume de coffre augmente même jusqu'à 1 779 litres avec les sièges arrière rabattus, autorisant un espace de chargement pouvant atteindre 1,98 mètre de long.Des crochets placés en hauteur sont positionnés pour tirer parti de la hauteur du coffre du Forester, afin de faciliter l'accrochage et le maintien des bagages.Le Forester e-Boxer offre uneLe Forester e-Boxer est disponible avec un écran de navigation de 8 pouces doté d'un système d'info-divertissement compatible Apple CarPlay et Android Auto Sûr et fiable, le Forester a été le choix de nombreux clients depuis ses débuts en 1997. Sa production mondiale cumulée atteint environ 4,5 millions d'unités.Au cours des 25 dernières années, le Forester s'est vendu à plus de 357 000 unités en Europe.Les tarifs du Subaru Forester débutent à partir de 39 990 euros (2.0 e-Boxer MHEV 150 Confort).2.0 e-Boxer MHEV 150 Confort: 39 990 €2.0 e-Boxer MHEV 150 Premium: 44 990 €2.0 e-Boxer MHEV 150 25TH X-Break: 45 990 €2.0 e-Boxer MHEV 150 Luxury: 47 990 €Les équipements de série du Subaru Forester X-Break:CONDUITESI DRIVE (Sélection du mode de conduite Sport / Intelligent)X-MODESÉCURITÉABS, ESP et VDCASSISTANCE AU DÉMARRAGE EN CÔTETPMSCAMÉRA DE RECULCAPTEURS DE PRÉSENCE D'UN PASSAGERALERTE CEINTURES DE SÉCURITÉ CEINTURES ANTI BRÛLURESRETROVISEUR INTÉRIEUR PHOTOSENSIBLEESSUIE-GLACES DÉGIVRANTSPHARES LED, DIRECTIONNELS ET CORRECTION D'ASSIETTE AUTOMATIQUE ET PERMUTATION FEUXDE ROUTE AUTOMATIQUEE-CALLCAMÉRA LATÉRALE DANS LE RÉTROVISEUR DROITCAPTEUR DE PLUIEAIR BAG FRONTAUX, LATÉRAUX, RIDEAUX ET GENOUX (CONDUCTEUR)SYSTÈME EYESIGHTDÉTECTION ANGLES MORTSRECONNAISSANCE FACIALE ET DÉTECTION DE FATIGUE DU CONDUCTEURCONFORTFREIN A MAIN ÉLECTRIQUE SMART KEY (OUVERTURE ET DÉMARRAGE SANS CLÉ)HAYON ÉLECTRIQUEKIT ANTI CREVAISONEXTÉRIEURJANTES ALUMINIUM 18 POUCESDÉTAILS DE CARROSERIE LISERÉS ORANGETOIT OUVRANT PANORAMIQUE EN VERREBARRES DE TOIT AVEC LISERÉ ORANGEVITRES ARRIÈRE TEINTÉESANTIBROUILLARDS AVANT LEDRÉTROVISEURS EXTÉRIEURS RÉGLABLES ET RABATTABLES ÉLECTRIQUEMENT, CHAUFFANTS ET AVECINDICATEURS DE CLIGNOTANTS ET VÉHICULES DANS LES ANGLES MORTSINTÉRIEURORDINATEUR DE BORD COULEURCLIMATISATION CONFORT 4 ZONESSIÈGES AVANT RÉGLABLES ÉLECTRIQUEMENT AVEC FONCTION MÉMOIRE POUR LE CONDUCTEURPOINT D'ANCRAGES ISOFIXVOLANT CUIRVOLANT CHAUFFANTSELLERIE TISSU AVEC LISERÉS ORANGESIÈGES AVANT CHAUFFANTSMULTIMÉDIAÉCRAN CENTRAL INCLUANT ANDROID AUTO ET APPLE CARPLAYGPS INTÉGRÉ AVEC CARTOGRAPHIE TOMTOM ET MISE A JOUR GRATUITE PENDANT 3 ANS6 HAUTS PARLEURSDAB PLUSDEUX PRISES USB A L'ARRIÈRE