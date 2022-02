BMW Série 2 Coupé : un concentré de sportivité sous une robe athlétique

La BMW Série 2 Coupé associe des proportions athlétiques à une silhouette tricorps

La BMW Série 2 Coupé deux portes compacte est axée sur les performances.



Le concentré de sportivité BMW au design athlétique est axé sur la dynamique de conduite.



La BMW Série 2 Coupé de nouvelle génération repose sur le châssis sophistiqué initialement développé pour la BMW Série 4 Coupé.



Le coupé sport de taille compacte BMW bénéficie d'une transmission aux roues arrière et de moteurs puissants.



Proportions athlétiques associées à une silhouette tricorps, lignes dynamiques et détails exclusifs conférant à la sportive compacte un style sportif affirmé.



La Série 2 Coupé reçoit un bouclier avant au design marqué avec des phares distinctifs, des volets d'air actifs verticaux en lieu et place des barreaux, une nouvelle interprétation de la double calandre BMW et des passages de roues au galbe prononcé.



Les jantes en alliage léger de 17 pouces font partie de la dotation de série.



Les jantes M en alliage léger de 18 pouces sont incluses avec la finition M Sport.



Des motorisations essence et diesel à quatre cylindres dotés de la dernière génération de la technologie BMW TwinPower Turbo sont disponibles avec une transmission aux roues arrière.



Chaque motorisation est associée de série à une boîte de vitesses automatique à huit rapports.



Le moteur essence quatre cylindres de la BMW 220i Coupé développe 184 ch entre 5 000 et 6 500 tr/min et un couple de 300 Nm entre 1 350 et 4 000 tr/min. Le moteur bénéficie d'un niveau d'émissions réduit grâce à sa culasse dotée d'un collecteur d'échappement intégré (Consommation de carburant en cycle mixte : 6.3 – 6.9 l/100 km en cycle WLTP, émissions de CO2 en cycle mixte : 142 – 156 g/km en cycle WLTP). L'accélération de zéro à 100 km/h est réalisée en 7,5 secondes, alors que la vitesse maximale atteint 236 km/h.



La BMW 220d est équipée d'un bloc quatre cylindres Diesel délivrant 190 ch à 4 000 tr/min et un couple max de 400 Nm entre 1 750 et 2 500 tr/min. Le moteur 2.0 litres est doté d'un système de suralimentation bi-étagé ainsi que d'une technologie hybride légère de 48V offrant une production instantanée de puissance. L'accélération de zéro à 100 km/h est réalisée en 6,9 secondes, alors que la vitesse maximale atteint 237 km/h.



Le fleuron des variantes BMW Série 2 Coupé est un modèle à hautes performances conçu par BMW M: la BMW M240i xDrive est dotée d'un moteur essence six cylindres en ligne de 374 ch (275 kW) entre 5 500 et 6 500 tr/min et de la transmission intégrale intelligente BMW xDrive. Le six cylindres en ligne de 3.0 litres délivre un couple de 500 Nm entre 1 900 et 5 000 tr/min. L'accélération de zéro à 100 km/h est réalisée en 4,3 secondes, alors que la vitesse maximale atteint 250 km/h.



Une boîte de vitesses automatique Sport à huit rapports est disponible en option (de série sur la BMW M240i xDrive Coupé) avec palettes de changement de rapport sur le volant, fonction Launch Control offrant une motricité optimale départ arrêté et fonction Sprint permettant des dépassements éclairs.



Le coupé Série 2 se singularise par des voies larges, une aérodynamique optimisée, une rigidité de caisse élevée, une conception allégée intelligente, une répartition des masses presque parfaitement établie à 50:50 et un centre de gravité bas offrant des caractéristiques idéales pour une conduite sportive.



La dotation de série comprend un essieu avant à jambes de force à double articulation, un essieu arrière à cinq bras, des amortisseurs progressifs ainsi qu'un système de direction électromécanique avec fonction Servotronic.



La suspension DirectDrive avec direction DirectDrive à démultiplication variable est disponible en option.



La BMW M240i xDrive Coupé est dotée de série d'une version spécifique des suspensions DirectDrive, de jambes supplémentaires sur l'essieu avant, de freins M Sport et d'un différentiel arrière sport M.



La BMW M240i xDrive Coupé est dotée de série de jantes M en alliage léger de 19 pouces et peut être équipée en option de pneumatiques hautes performances.



La suspension SelectDrive M avec amortisseurs à pilotage électronique est disponible en option sur le fleuron de la gamme.



A l'intérieur, le design épuré évoque le style des voitures de sport.



Le cockpit est axé sur le conducteur avec une surface de contrôle sur la console centrale et un combiné d'affichage entièrement numérique.



Des sièges Advanced et un volant Sport en cuir sont de série.



Un volant M en cuir et des sièges M Sport avec appuie-têtes intégraux sont disponibles en option.



Le système d'affichage et de commande est basé sur la version 7.0 du système d'exploitation BMW.



L'offre de systèmes d'assistance proposés de série et en option est large.



L'alerte de collision frontale, l'affichage des limitations de vitesse, l'alerte de sortie de voie et un régulateur de vitesse avec fonction de freinage sont disponibles de série.



Le système Drive Assist avec alerte de changement de voie, la prévention de collision arrière et l'alerte de trafic transversal à l'arrière, un régulateur de vitesse actif avec fonction Stop & Go comprenant également l'assistant manuel de limitation de vitesse, un affichage Tête Haute HUD, le BMW Drive Recorder, des radars de stationnement Park Distance Control, un assistant de marche arrière Auto-Reverse, une caméra de recul et des fonctionnalités de visualisation Surround View et Remote 3D View sont disponibles en option.



La BMW Série 2 Coupé est produite à l'usine BMW de San Luis Potosí au Mexique.



La BMW Série 2 Coupé est commercialisée à partir de 41 800 euros (220i Série 2 Coupé BVA) :



Les prix de la BMW Série 2 Coupé :



220i Série 2 Coupé BVA : 41 800 €

220i M Sport BVA : 46 800 €

M 240i xDrive BVA : 59 900 €

220d Série 2 Coupé BVA : 44 700 €

220d M Sport BVA : 49 700 €



Les équipements de série de la BMW Série 2 Coupé :



SÉRIE 2 COUPÉ.



DESIGN EXTÉRIEUR



• Calandre à volets d'air pilotés

• Clignotants intégrés aux feux de jour

• Contour de vitres Schwarz mat

• Double sortie d'échappement ronde sur 220i et simple sortie (à gauche) sur 220d.

• Éclairage de bienvenue

• Éclairage de plaque d'immatriculation à LED

• Écrous de roues antivol

• Feux arrière à LED intégrant les clignotants

• Jantes 17 pouces en alliage léger

• Feux de croisement et feux de route à technologie bi-LED

• Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, chauffants et intégrant les clignotants latéraux



DESIGN INTÉRIEUR



• Éclairage d'ambiance

• Inserts décoratifs Dark Graphite mat

• Repose-tête arrière rabattables

• Sellerie Tissu/Sensatec Schwarz

• Sièges sport avec réglage en hauteur

• Tapis de sol en velours

• Volant Sport gainé cuir avec touches multifonctions



SÉCURITÉ



• Active Guard Plus

- Avertisseur de collision frontale avec intervention de freinage grâce à un radar et une caméra (de 5 à 250 km/h)

- Avertissement de chevauchement de ligne avec impulsion sur la direction

- Assistance de limitation de vitesse avec info de limite de vitesse

• ABS - Système anti blocage des roues

• Airbags :

- Airbags frontaux pour conducteur et passager avant

- Airbags latéraux pour conducteur et passager avant

- Airbags de tête pour les passagers avant et arrière

• Capteurs d'impact

- Activation de l'airbag, des feux de détresse et de l'éclairage intérieur

- Déverrouillage des portes

- Activation de la borne batterie de sécurité

- Arrêt de la pompe à carburant en cas de collision

• Contrôle de stabilité dynamique (DSC)

• Désactivation Airbag pour passager avant

• Fixations ISOFIX pour les deux sièges arrière

• Mesure individuelle de pression des pneumatiques

• Système de détection de somnolence

• Triangle de pré-signalisation



CONFORT



• Banquette arrière rabattable 40/20/40

• Climatisation automatique bi-zone avec microfiltre

• Rétroviseur intérieur électrochrome



FONCTIONNEL



• Fonction Start&Stop

• Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold"

• Kit rangement

• Limiteur de vitesse

• Radars de stationnement avant et arrière

• Prise de courant 12 volts dans la console centrale avant

• Régulateur de vitesse avec fonction freinage en descente



CONNECTIVITÉ



• Appel d'Urgence Intelligent

• BMW Live Cockpit

• Connectivité téléphone Bluetooth avec interface USB

• Pack Connected

• Services ConnectedDrive

• Téléservices

• Tuner DAB



SERVICES CONNECTÉS



BMW Live Cockpit

Pack Connected



FINITION M SPORT.



PRINCIPALES OPTIONS EN PLUS DE L'ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :



DESIGN



• Ciel de pavillon anthracite

• Jantes en alliage léger 18 pouces M à rayons doubles, bicolores avec pneumatiques mixtes

• Pack aérodynamique M

• Sellerie Alcantara / Sensatec Schwarz avec surpiqûres contrastantes bleues

• Shadow Line brillant

• Teinte de carrosserie unie "Alpinweiss"

• Inserts décoratifs brillant "Schwarz" soulignés de chrome perlé

• Éclairage d'ambiance

• Volant M gainé cuir



FONCTIONNEL



• Direction DirectDrive à démultiplication variable

• Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, intérieur et extérieur gauche anti-éblouissement

• Réglage de la largeur du dossier

• Suspensions DirectDrive



ASSISTANCE À LA CONDUITE



• Park Assist



CONNECTIVITÉ



• BMW Live Cockpit Navigation Pro

• Connectivité Apple CarPlay et Google Android Auto

• Connectivité téléphone Bluetooth avec interface USB

• Information Traffic en Tempos Réel (RTTI)

• Mise à jour du logiciel de la BMW à distance"Remote Software Upgrade"

• Pack Connected Pro



SERVICES CONNECTÉS



BMW Live Cockpit Navigation Pro

BMW Live Cockpit Navigation Plus (M240i xDrive)

Pack Connected Pro



BMW M240i xDrive



ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES



DESIGN EXTÉRIEUR.



• Canules d'échappement en Cerium Grey

• Contour de calandre en Cerium Grey

• Contour de prises d'air dans le pare-chocs avant en Cerium Grey

• Coques de rétroviseurs M High Performance en Cerium Grey

• Jantes 19 pouces en alliage léger M

• Pneumatiques avant : 225/40 R19 - arrière: 255/35 R19

• Shadow line M Brillant



DESIGN INTÉRIEUR.



• Ciel de pavillon M anthracite

• Éclairage d'ambiance

- Fonction dynamique (Welcome, Good Bye, Porte ouverte et Appel)

- Réglages selon 6 couleurs au choix

• Inserts décoratifs noir brillant

• Réglage en largeur du dossier de siège

• Sellerie Alcantara/Sensatec

• Volant M gainé cuir Walknappa avec touches multifonctions



SÉCURITÉ ET DYNAMISME.



• Boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports

• Direction DirectDrive Sport variable

• Différentiel autobloquant M Sport

• Freins M Sport bleus

• Suspensions DirectDrive M Sport



CONNECTIVITÉ ET SON.



• BMW Live Cockpit Plus

• Pack Connected Pro

• Système haut-parleurs HiFi



Les motorisations de la BMW Série 2 Coupé :



BMW 220i Coupé :



Moteur essence, quatre cylindres en ligne, boîte de vitesses automatique à huit rapports. Cylindrée : 1 998 cm3, puissance : 184 ch/135 kW entre 5 000 et 6 500 tr/min, couple max. : 300 Nm entre 1 350 et 4 000 tr/min. Accélération (0 – 100 km/h) : 7,5 secondes, vitesse maximale : 236 km/h. Consommation de carburant en cycle mixte : 6.3 – 6.9 l/100 km en cycle WLTP, émissions de CO2 en cycle mixte : 142 – 156 g/km en cycle WLTP, norme d'émissions : Euro 6d.



BMW M240i xDrive Coupé :



Moteur essence six cylindres en ligne, boîte de vitesses automatique Sport à huit rapports, BMW xDrive. Cylindrée : 2 998 cm3, puissance : 374 ch/275 kW entre 5 500 et 6 500 tr/min, couple max. : 500 Nm entre 1 900 et 5 000 tr/min. Accélération (0 – 100 km/h) : 4,3 secondes, vitesse maximale : 250 km/h. Consommation de carburant en cycle mixte : 8.8 – 8.1 l/100 km en cycle WLTP, émissions de CO2 en cycle mixte : 200 – 185 g/km en cycle WLTP, norme d'émissions : Euro 6d.



BMW 220d Coupé :



Moteur Diesel quatre cylindres en ligne, technologie hybride légère 48V (11 ch/8 kW), boîte de vitesses automatique à huit rapports. Cylindrée : 1 995 cm3, puissance : 190 ch/140 kW à 4 000 tr/min, couple max. : 400 Nm entre 1 750 et 2 500 tr/min. Accélération (0 – 100 km/h) : 6,9 secondes, vitesse maximale : 237 km/h. Consommation de carburant en cycle mixte : 5,1 – 4,6 l/100 km en cycle WLTP, émissions de CO2 en cycle mixte : 120 – 134 g/km en cycle WLTP, norme d'émissions : Euro 6d.