La grande berline de luxe Audi A8 embarque des technologies de pointe

La grande berline de luxe Audi A8 se perfectionne

La grande berline de luxe Audi A8 représente un statut et respire l'assurance. C'est le fer de lance du constructeur aux quatre anneaux sur le segment des berlines de luxe depuis 1994.



Son extérieur retravaillé est encore plus représentatif, affirmé et athlétique.



La base de la calandre Singleframe est plus large et affiche des angles chromés de plus en plus grands de bas en haut.



L'admission d'air sur le côté est plus verticale et a été repensée, tout comme les phares, dont le bord extérieur inférieur crée un contour caractéristique.



De côté, le dôme de toit s'aplatit.



Les lignes étirées de la carrosserie soulignent sa longueur et les larges passages de roues évoquent le système de transmission quattro.



Les bas de caisse présentent une forme concave et se terminent par une lame pointant vers la route.



L'arrière est dominé par de larges boucles chromées, des feux avec technologie OLED numérique à la signature personnalisable et un bandeau lumineux segmenté qui s'étend sur toute la largeur.



Dans le pare-chocs, le diffuseur est accentué avec des barres horizontales.



L'Audi A8 se compose de quatre pots d'échappement à débit optimisé sous un contour périphérique.



Le nuancier de l'A8 compte onze couleurs: Vert District, Bleu Firmament, Gris Manhattan, Bleu Ultra, Gris Daytona, Argent Fleuret, Vert District, Gris Terra, Blanc Glacier, etc.



L'Audi A8 affiche un empattement de 3 mètres, une longueur de 5,19 mètres, une largeur de 1,95 mètre et une hauteur de 1,47 mètre.



La carrosserie de l'Audi A8 suit le même principe que l'Audi Space Frame (ASF) : elle est faite à 58 % de pièces en aluminium.



L'habitacle côté passager est composé d'éléments formés à chaud, complétés par un panneau arrière à ultra haute résistance et extrêmement rigide en torsion fait de polymère renforcé de fibres de carbone.



Des barres de renfort en magnésium viennent s'ajouter à la structure légère.



La rigidité de la carrosserie pose les bases d'une conduite précise, d'un confort élevé et d'une grande tranquillité acoustique à bord.



Comparables à des vidéoprojecteurs, les phares Digital Matrix LED utilisent la technologie DMD (digital micromirror device ou matrice de micro-miroirs).



Chaque phare contient environ 1,3 million de micromiroirs qui décomposent la lumière d'une LED particulièrement puissante en minuscules pixels.



Cette technologie permet de contrôler la lumière d'une LED avec un haut niveau de précision et de résolution. Elle offre également les fonctions lane light et orientation light sur l'autoroute. Les phares émettent un tapis de lumière, qui illumine principalement la voie du conducteur, et les feux d'orientation aident les conducteurs à rester intuitivement dans leur voie dans les zones de travaux.



Les phares Digital Matrix LED incluent des fonctions dynamiques « coming home/leaving home », lorsque le conducteur déverrouille et quitte le véhicule, qui projettent une lumière brillante au sol ou sur le mur.



L'A8 est équipée de feux arrière Digital OLED. Le client peut choisir entre deux signatures lumineuses à l'arrière lors de la commande du véhicule.



En mode Audi drive select « dynamic », une autre signature lumineuse s'active, propre à ce mode de conduite.



En combinaison avec les systèmes d'assistance, les feux arrière Digital OLED ont un indicateur de proximité : si un autre véhicule s'approche à moins de deux mètres de l'arrière d'une A8 à l'arrêt, tous les segments OLED s'activent.



L'intérieur de l'Audi A8 est un vaste salon à l'architecture résolument horizontale. Le style formel est toujours dans la sobriété.



Dans l'obscurité, le pack d'ambiance lumineuse plus (de série dans la S8) met en scène l'intérieur et inclut des liseuses à technologie Matrix LED à l'arrière.



Les sièges arrière proposent de nombreuses options, dont un siège de relaxation. Il offre de nombreux réglages et un repose-pieds au dos du siège passager. Les passagers peuvent s'en servir pour se réchauffer et se faire masser la plante des pieds à différents degrés.



Le pack du siège de relaxation inclut un massage du dos avec 18 coussins pneumatiques, des appuie-tête confort ajustables électriquement, une console centrale continue en option (également disponible avec une tablette dépliante en option), un système de climatisation quatre zones automatique de luxe et des écrans à l'arrière.



Un frigo avec un compartiment-bar est disponible dans les options Audi.



Les finitions premium mettent en évidence le caractère artisanal de l'intérieur de l'A8, comme les perforations précises dans les housses de siège, le liseré décoratif à ouverture et fermeture électrique, les volets d'aération ou le cuir velouté des appuie-tête confort.



La microfibre durable Dinamica peut être utilisée pour le revêtement des panneaux de portes, la garniture des montants ou la doublure du toit.



L'A8 propose un large choix de configurations d'intérieur, dont la ligne Audi design selection en argent pastel et la ligne intérieure S line en noir, rouge merlot ou cognac.



Plusieurs packs cuir et des équipements en cuir du programme Audi exclusive complètent la sélection.



Le pack qualité de l'air en option inclut un ioniseur et un diffuseur de parfum.



Le MMI à commande tactile à bord de l'Audi A8 est basé sur deux écrans (de 10,1 pouces et 8,6 pouces) et une commande vocale qui s'active avec les mots « Hey Audi ».



Entièrement numérique, l'Audi virtual cockpit avec affichage tête haute en option compléte le système d'affichage et d'exploitation, orienté vers le conducteur. Les informations importantes s'affichent directement dans le champ de vision du conducteur.



Le système de navigation MMI Navigation plus est pris en charge par la plateforme d'info-divertissement modulaire de troisième génération (MIB 3).



Les services en ligne et Car-2-X d'Audi connect enrichissent le système de navigation. Ils sont divisés en deux packs : Audi connect Navigation & Infotainment et Audi connect Safety & Service avec Audi connect Remote & Control.



Environ 40 systèmes d'assistance à la conduite sont disponibles dans l'Audi A8. Certains d'entre eux, dont les systèmes de sécurité Audi pre sense basic et Audi pre sense front, sont installés de série.



Les systèmes proposés en option sont regroupés dans les packs « Stationnement », « Ville » et « Route ».



Le pack assistance plus rassemble tous les packs.



Certaines fonctions, telles que l'assistant de vision nocturne et les caméras périmétriques, sont disponibles séparément.



Le point fort du pack « Stationnement » est le remote park assist plus, qui manœuvre automatiquement la grande berline sur une place de stationnement en créneau ou en bataille (pour y entrer ou en sortir). Le conducteur n'a pas besoin d'être à l'intérieur du véhicule pour cela.



Le pack assistance « Ville » inclut l'assistant de croisement, l'assistant de changement de voie, l'assistant de sortie du véhicule et de sortie de stationnement perpendiculaire, et le système de sécurité à 360° Audi pre sense, qui déclenche une protection contre les chocs latéraux en plus de la suspension active.



Le pack assistance « Route » est complet. L'assistant de conduite adaptatif, au cœur du système, ajuste le contrôle latéral et longitudinal sur toute la plage de vitesse du véhicule. Le contrôleur d'assistance à la conduite centrale (zFAS), qui calcule en continu un modèle de l'environnement du véhicule, alimente l'ensemble des systèmes d'assistance de l'Audi A8.



L'Audi A8 est disponible avec trois motorisations.



Le moteur 4.0 TFSI affiche une cylindrée de 4 litres avec 8 cylindres et la technologie de cylindres à la demande. Le moteur V8 biturbo génère 571 ch de puissance et 800 Nm de couple de 2 050 à 4 500 tr/min. L'Audi S8 TFSI quattro réalise le 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. Le système COD accroît également le rendement de la S8. Des clapets dans le système d'échappement améliorent le son à la demande.



Le modèle hybride rechargeable TSFI e associe le moteur 3.0 TFSI avec un moteur électrique. L'Audi A8 60 TFSI quattro associe un moteur 3.0 TFSI à un moteur électrique compact. La batterie lithium-ion à l'arrière peut emmagasiner un contenu énergétique net de 14,4 kWh (contenu brut de 17,9 kWh). Avec ses 462 ch de puissance et ses 700 Nm de couple, l'Audi A8 60 TFSI e quattro accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.



Le modèle hybride propose quatre modes de conduite: le mode « EV » pour une conduite électrique, le mode « Hybrid », qui combine les deux types de motorisation, et le mode « Hold », qui conserve l'énergie électrique disponible, pendant que le moteur à combustion recharge la batterie en mode « Charge ». La capacité de charge maximale sur courant alternatif est de 7,4 kW.



Le moteur 3.0 TDI est un V6 qui génère 3 litres de cylindrée. Le moteur 3.0 TDI de l'Audi A8 50 TDI quattro délivre 286 ch de puissance et 600 Nm de couple à partir de 1 750 tr/min et jusqu'à 3 250 tr/min. Le moteur diesel permet à l'A8 d'accélérer de 0 à 100 km/h en 5,9 secondes, jusqu'à une vitesse limitée électroniquement de 250 km/h.



Tous les moteurs à bord de l'Audi A8 sont reliés à une boîte tiptronic 8 rapports à activation rapide et souple. Grâce à une pompe à huile électrique, la transmission automatique peut changer les vitesses même lorsque le moteur à combustion ne tourne pas.



La transmission intégrale permanente quattro avec différentiel central à verrouillage automatique répartit activement le couple entre les roues arrière dans les virages serrés et rapides.



Le système de suspension standard allie le plaisir de la conduite sportive, l'assurance et le confort, grâce aux différents profils de conduite proposés par le système Audi drive select.



La suspension pneumatique adaptative à amortissement contrôlé est une caractéristique de série, tout comme la direction progressive.



La direction dynamique des quatre roues motrices est disponible en option.



La suspension active prédictive permet d'ajouter ou d'enlever de la puissance à chaque roue par l'intermédiaire d'un moteur électrique, régulant activement la position du châssis, quelles que soient les conditions de conduite.



En mode Dynamic, la grande berline s'engage fermement dans les virages, les angles de roulis sont réduits et la carrosserie s'incline à peine lors du freinage.



En mode Comfort plus, l'A8 survole les irrégularités de la route avec aisance. La direction travaille en conjonction avec la caméra avant, qui lui permet d'identifier les irrégularités dans les limites du système et de réguler les déclencheurs de façon prédictive.



En mode Comfort plus, la suspension active prédictive dispose de la fonction d'inclinaison dans les virages qui réduit l'accélération latérale ressentie par les passagers. À l'entrée d'un virage, elle élève le côté de la carrosserie à l'extérieur du virage et abaisse l'autre côté, la faisant pencher de jusqu'à trois degrés dans le virage. À une vitesse comprise entre 80 et 130 km/h avec une accélération latérale allant jusqu'à 0,4 g, la prise de virages passe presque inaperçue. En ligne droite en mode Comfort plus, la suspension active prédictive compense les mouvements de tangage du châssis. Pour faciliter l'entrée et la sortie du véhicule, la carrosserie s'élève et s'abaisse jusqu'à 50 mm.



Successeur de l'Audi V8, l'A8 est le fer de lance du constructeur d'Ingolstadt sur le segment des berlines de luxe depuis 1994.



La quatrième génération de la berline de luxe, introduite par Audi en 2017, a relevé la barre en matière de puissance, d'allure et d'équipement.



L'Audi A8 TDI est disponible à partir de 99 000 euros.



Sa déclinaison sportive, l'Audi S8 TFSI est disponible à partir de 160 700 euros.



Les prix de l'Audi A8:



Berline



Essence



S8 TFSI : 160 700 €



Hybride essence rechargeable



60 TFSI e 462 ch quattro tiptronic 8 A8: 116 500 €

60 TFSI e 462 ch quattro tiptronic 8 Avus: 129 100 €

60 TFSI e 462 ch quattro tiptronic 8 Avus Extended: 134 700 €



Diesel



50 TDI 286 ch quattro tiptronic 8 A8: 99 000 €

50 TDI 286 ch quattro tiptronic 8 Avus: 111 600 €

50 TDI 286 ch quattro tiptronic 8 Avus Extended: 117 200 €



Limousine



Hybride essence rechargeable



60 TFSI e 462 ch quattro tiptronic 8 A8: 123 100 €

60 TFSI e 462 ch quattro tiptronic 8 Avus: 135 700 €

60 TFSI e 462 ch quattro tiptronic 8 Avus Extended: 141 300 €



Les équipements de série de l'Audi A8:



Design extérieur



Boitiers de rétroviseurs extérieurs dans la teinte du véhicule

Jantes 18 pouces en aluminium coulé 5 branches en V sur TDI

Jantes 19 pouces en aluminium coulé 5 bras turbine design sur moteur TFSI e



Design intérieur



Applications décoratives inférieures en laque Gris Graphite Métal

Applications décoratives supérieures en frêne veiné Gris-brun Naturel

Ciel de pavillon en tissu

Touches de commande de couleur noir mat

Volant 4 branches en cuir multifonctions



Châssis



Adaptive air suspension



Confort et vie à bord



Accoudoir central arrière rabattable (en version 3 sièges à l'arrière)

Accoudoir central avant confort réglable en hauteur et à l'horizontal, avec compartiment vide-poche

Appui lombaire à 4 axes pour les sièges avant, réglage électrique, horizontal et vertical

Banquette arrière trois places

Boîte à gants réfrigérée

Circulation d'air automatique

Clé confort (ouverture et démarrage du véhicule sans clé) avec verrouillage du coffre commandé par capteur

Climatisation automatique confort 2 zones

Hayon à ouverture automatique

Lampes de lecture

Livre de bord

Pare-brise et vitres athermiques

Pare-soleil conducteur et passager avant rabattables et orientables avec miroir de courtoisie éclairé et occultable

Réservoir de 82 litres

Rétroviseurs extérieurs réglables dégivrants et rabattables électriquement, jour nuit automatiques des deux côtés, à mémoire, dans la teinte du véhicule

Sélecteur de vitesse en cuir assorti au coloris intérieur

Sièges avant à réglages électriques à mémoire

Sièges avant chauffants à trois niveaux d'intensité

Sièges confort à l'avant

Tapis de sol avant et arrière

Tunnel de chargement



Audio, Navigation, Connectivité et Infodivertissement



Audi connect Navigation & Infotainment 3 ans

Audi smartphone interface (Apple CarPlay sans fil ou Google AndroidAuto)

Audi music interface

Audi Virtual Cockpit HD

MMI Touch

MMI Radio Plus

MMI Navigation Plus

Clé digitale Audi connect (Verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule avec un smartphone)

Réception radio numérique (DAB) intégrée au MMI

Réception de stations numériques en plus de l'offre analogique (FM, MO, LO).

Réception selon disponibilité d'un réseau numérique local

Audi Phone Box

Audi connect appels urgence

Détection signalisation panneaux routiers par caméra

Caméra de recul haute définition sur TFSI e



Éclairage et visibilité



Feux arrière à OLED avec signatures spécifiques

Feux avant à LED

Pack éclairage intérieur



Sécurité passive du véhicule : protection des occupants



Affichage témoin du contrôle de la pression des pneus

Airbags latéraux avant arrière et système d'airbag de tête

Airbags pour conducteur et passagers

Fixation pour siège-enfant ISOFIX et Top Tether pour les sièges arrière extérieurs

Écrous antivol et indicateur de desserrage de roue

Régulateur de vitesse, incluant limiteur de vitesse

Système d'alarme antivol

Transmission intégrale permanente quattro avec répartition asymétrique et dynamique du couple



Sécurité active du véhicule : système d'assistance à la conduite



Audi parking system plus (Recherche les places de stationnement appropriées le long de la chaussée à l'aide de capteurs à ultrasons et assistance par des manœuvres autonomes pour entrer et sortir des places de parking. Le conducteur doit simplement accélérer, freiner et surveiller les manœuvres de stationnement (activation via une touche sur la console centrale)

Audi pre sense avant et arrière

Assistant de feux de route

Activaction et désactivation automatiques des feux de route (dans les limites du système)

Avertisseur de changement de voie incluant avertisseur de sortie et alerte de trafic transversal arrière

Avertisseur de franchissement de ligne

Reconnaissance par caméra des panneaux de circulation

Affichage des limitations de vitesse, des interdictions de dépasser ainsi que les vitesses temporaires. Si un panneau se trouve en dehors du champ de vision de la caméra, il sera prélevé dans les données de navigation MMI



Équipements



Outillage de bord

Triangle de présignalisation et trousse de secours

Kit anti-crevaison

Préparation pour dispositif attelage (sauf pour TFSI e)



Équipements spécifiques pour la motorisation TFSI e (Plug in hybrid)



Climatisation stationnaire

Réservoir à carburant spécifique à la motorisation TFSI e 65 litres

Système de recharge jusqu'à 1,8 kW permettant de recharger le véhicule sur des prises de courant (mode 2)

Câble de charge (mode 3) pour une station de charge publique 7,3 kW (câble de charge pour les bornes de recharge publiques CA avec des prises de type 2)



Avus



Equipements additionnels contenus dans la version Berline



Affichage tête-haute

Bang & Olufsen Premium Sound System avec son 3D

Caméra de recul haute définition sur TDI

Coffre assisté électriquement

Fermeture assistée des portières

Jantes 19 pouces en aluminium coulé style à 15 branches

Pack coffre avec seuil en aluminium, filet, prise 12 V et porte-parapluie

Pack cuir avec surpiqûres assorties

Pack éclairage contour/ambiance multicolore

Projecteurs HD Matrix LED et feux arrière à OLED dynamiques

Rideaux pare-soleil électriques pour la lunette et les vitres arrière

Sellerie cuir Valcona

Sièges Confort à contours individuels 22 positions

Toit ouvrant panoramique

Touches de commande façon verre en noir avec réponse haptique



Avus Extended



Equipements additionnels contenus dans la finition par rapport à la version AVUS



Pack Dinamica intérieur

Pack assistance route

Pack cuir étendu avec surpiqûres assorties

Siège avant ventilés et massants

Touches de commande façon verre en noir avec réponse haptique et aluminium étendu

Volant cuir style 4 branches avec multifonctions et palettes

