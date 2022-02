Le break électrique de taille intermédiaire MG5 offre une autonomie de 400 km

Leest le premierau monde.Conçu sur la même plateforme technique que le SUV Marvel R électrique, le break électrique MG5 est long de, large de 1,82 mètre et haut de 1,54mètre.Pratique et fonctionnelle, la carrosserie break du segment C MG propose unpouvant être étendu à 1 367 litres avec les sièges arrière rabattus.L'habitacle du break familial MG5 compte 27 compartiments de stockage et desLa batterie lithium-ion est montée entre les essieux avant et arrière.Au lancement, le MG5 est proposé avec uneet une(selon le cycle WLTP).Le MG5 Electric 61,1 kWh embarque un moteur électrique de(115 kW) délivrantCourant 2022, une version avec une batterie de 50,3 kWh sera également disponible, avec une autonomie WLTP de 320 km. Dans cette version autonomie standard 50,3 kWh, le moteur électrique délivre 130 kW (177 ch) et 280 Nm de couple.Les deux capacités de batterie permettent uneLe MG5 ElectricLes deux versions de batterie du break entièrement électrique MG5 offrent une capacité de charge rapide (AC) grâce au chargeur triphasé embarqué de 11 kW.La version 61,1 kWh Autonomie Etendue accepte une(DC) de 87 kW, ce qui permet de charger la batterie de 0 à 80% en 40 min environ.Le MG5 Electric embarque une. Le MG Pilot comprend 14 systèmes avancés d' aide à la conduite (ADAS) qui avertissent le conducteur d'un danger potentiel et interviennent si la situation de conduite l'exige. Il s'agit notamment d'avertir des risques de collision et de maintenir la direction et la stabilité du véhicule. Le MG Pilot intègre l'ELK (maintien de la trajectoire en cas d'urgence) et le DWS (système d'avertissement de somnolence).Le MG5 est équipé du système Vehicle-to-Load (V2L) de série. Le système V2L peut délivrer jusqu'à 2 500 W. Le système V2L est particulièrement utile lorsqu'aucune source de courant n'est disponible. D'une simple connexion, tout type d'appareil peut être alimenté par la batterie lithium-ion du MG5 : une pompe à air, une bouilloire, un réfrigérateur, un vélo électrique, un ordinateur, un scooter électrique… Il est même possible de charger une autre voiture électrique , dont le conducteur n'aurait pas anticipé la charge. Le câble est disponible en accessoire dans le réseau MG Motor.Le MG5 électrique offre un, un poids de remorque maximal de 50 kg et une. En adéquation avec le caractère pratique et fonctionnel d'un break, le MG5 Electric peut transporter un porte-vélos et un coffre de toit.Le MG5 est pourvu en série du. Le système d'infodivertissement iSMART tactile de 10,25 pouces inclut la navigation, Apple CarPlay, Android Auto , le système Bluetooth, 4 ports USB, la radio numérique DAB plus et la possibilité de connecter la voiture à un smartphone, grâce auquel il est possible de contrôler à distance plusieurs fonctions.La voiture familiale électrique à l'équipement complet et à l'esprit pratique MG5 est disponible en deux niveaux de finition (Comfort et Luxury) et quatre teintes de carrosserie (Dover White, Pebble Black, Diamond Red et Medal Siver).Ladispose, entre autres, d'une climatisation manuelle avec filtre à particules PM 2.5, de phares avant et arrière à LED, de sièges avant chauffants, de l'aide au stationnement arrière, d'une caméra de recul, d'un compteur numérique 7 pouces, d'un volant multifonctions en cuir, de jantes en alliage de 16 pouces et d'un accès mains-libres. Dès le premier niveau de finition sont inclues neuf assistances à la conduite (ADAS) regroupées sous le nom de « MG Pilot ». On y trouve le régulateur adaptatif, l'alerte de collision frontale avec freinage automatique d'urgence, l'assistant de maintien dans la voie et l' assistance à la conduite en embouteillage.Lareprend les équipements de la version Comfort en y ajoutant des fonctionnalités comme une climatisation automatique, une caméra 360° pour le stationnement, un rétroviseur central photo chromatique, un siège conducteur réglable électriquement avec réglages lombaires, une sellerie garnie de similicuir noir et des jantes alliage de 17 pouces.Le premier break 100% électrique au monde est disponible à partir de 32 490 euros (batterie standard, finition Comfort).La finition Luxury demande une rallonge de 1 500 euros par rapport à la finition Comfort.L'écart de tarif entre la version « Autonomie Standard » et « Autonomie Etendue » est de 3 000 euros.Les livraisons du MG5 Electric dans le réseau MG débuteront au mois d'avril 2022.Autonomie Standard Comfort: 32 490 €Autonomie Standard Luxury: 33 990 €Autonomie Etendue Comfort: 35 490 €Autonomie Etendue Luxury: 36 990 €Régulateur de vitesse adaptatif (ACC)Gestion intelligente des feux de route (IHC)Système d'aide au respect de la vitesse (SAS)Avertissement de collision frontale (FCW)Freinage automatique d'urgence (AEB)Assistant à la conduite dans les embouteillages (TJA)Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR)Aide au maintien dans la voie (LKA)Avertissement de changement de voie (LDW)Capteurs de stationnement arrière et caméra de reculCompteur numérique 7 poucesEcran tactile avec radio AM/FM/DAB plus et 6 haut-parleursSystème BluetoothApple CarPlay/Android AutoSystème de navigation avec prévision de l'autonomieFeux de jour, feux arrière et phares avant à LEDCapteur de luminositéJantes alliage 16 pouces (205/60 R16)Climatisation manuelle Volant gainé de cuir avec commandes au volant réglable en hauteur et profondeurAccès et démarrage sans cléSélection du mode de conduiteSystème de récupération d'énergie cinétique (KERS)Siège conducteur réglable dans 6 directionsSiège passager avant réglable dans 4 directionsSièges en tissu noirSièges avant chauffantsSystème V2L (câble disponible en accessoires) Câble de recharge rapide Type 2 Mode 3 32AEquipements Comfort plus :Caméra à 360°Capteur de pluieRétroviseurs extérieurs à rabattement automatiqueJantes alliage 17 pouces bi-ton (215/50 R17)Climatisation automatiqueRétroviseur intérieur photo chromatiqueCommande à impulsion pour les 4 vitres électriquesSellerie en similicuir noir (gris en option)Siège conducteur à réglage électrique avec support lombaires manuelOuverture/fermeture des vitres via télécommande