La Jeep Grand Cherokee la plus luxueuse et la plus technologiquement avancée

La Jeep Grand Cherokee la plus avancée sur le plan technologique avec les meilleures performances 4x4 de tous les temps

Construit sur une nouvelle architecture, lee de Jeep affiche un nouveau design extérieur et une nouvelle présentation intérieure luxueuse.Ladu SUV haut de gamme Grand Cherokee embarque un nouvel ensemble moteur hybride rechargeable et des technologies avancées d' aide à la conduite Fleuron mondial de la marque américaine de 4x4 Jeep, le Grand Cherokee entend faire entrer la marque Jeep dans une nouvelle ère de raffinement haut de gamme.La marque de SUV aux performances tout-terrain impressionnantes poursuit son voyage vers un avenir de « liberté zéro émission ».La Jeep Grand Cherokee est construite sur unespécifique à la cinquième génération du Grand Cherokee. L'architecture modulaire est conçue pour les versions à deux rangées et à trois rangées sièges et pour la technologie hybride rechargeable quatre roues motrices.La flexibilité de l'architecture modulaire permet deux empattements et deux longueurs différents.Le Grand Cherokee 5 places mesureet offre unLe SUV de grande taille Grand Cherokee franchit la barre des 5 mètres (5,20 mètres) et propose un empattement de 3 090 millimètres.La construction monocoque et le châssis facilitent l'électrification du Grand Cherokee.Le Grand Cherokee revendique uneavec un extérieur élancé et sculpté.Un toit abaissé et légèrement effilé améliore les performances aérodynamiques du SUV de grande taille américain.La ceinture de caisse abaissée et les grandes vitres laissent entrer plus de lumière dans l'habitacle et offrent une meilleure visibilité vers l'extérieur.Uneet une face avant revue dissimulent un radar à longue portée et d'autres technologies avancées.Un capot allongé et rectiligne et une position avancée créent une carrosserie aérodynamique.Unest disponible sur les modèles Overland et est de série sur les modèles Trailhawk et Summit Reserve.La voie élargie (offre une maniabilité et une agilité supérieures.La planche de bord présente de nouvelles bouches d'aération, plus fines, une console centrale réalignée, un écran tactile de 10,1 pouces (25,6 cm), ainsi qu'un écran interactif de 10,25 pouces (26 cm) pour le passager avant et un système de divertissement haute définition aux places arrière.L'architecture des sièges du Grand Cherokee comprend un coussin réglable en longueur pour les passagers de la rangée avant.Lessont dotés d'un soutien lombaire électrique et d'une mémoire.Les versions supérieures offrent une fonction massage du dossier des sièges conducteur et passager.Des sièges chauffants/ventilés sont disponibles sur les deux premières rangées, avec des commandes réglables sur trois niveaux.Le bac de rangement avant de la console centrale peut accueillir deux appareils sans fil et un chargeur sans fil.Unréglable avec des réglages jour/nuit est de série sur tous les niveaux de finition du Grand Cherokee.Un éclairage d'ambiance avec une sélection de cinq couleurs est disponible sur les modèles Overland et Summit Reserve.La Jeep Grand Cherokee propose plus de 110 caractéristiques de sécurité et de sûreté avancées.La liste desde série dans toute la gamme est longue:Alerte de collision à pleine vitesse avec freinage actif et détection des piétons/cyclesDétection de la circulation transversale arrièreGestion active des voies de circulationAlerte de franchissement de ligne LaneSense avec assistance au maintien dans la voieAssistance au freinage avancéeSurveillance des angles mortsCaméra de recul ParkViewCapteurs de stationnement arrière ParkSense avec arrêtCaméra de vision nocturne avec détection des piétons et des animauxAssistant de collision aux intersectionsSystème de détection de la somnolence au volantAide au stationnement parallèle et perpendiculaire et reconnaissance des panneaux de signalisationSystème de caméra à 360 degrés avec jets avant et arrièreAssistance active à la conduite (L2) qui permet de conduire automatiquement en gardant les mains sur le volant et les yeux sur la routeLe Grand Cherokee de cinquième génération possède le plus grand nombre d'équipementsdisponibles de son histoire.La liste des technologies disponibles comprend :Uconnect 5, le système Uconnect offre jusqu'à trois écrans numériques de 10,1 pouces (25,6 cm) et deux écrans de 10,25 pouces (26 cm)Un écran pour le passager avant fournit une assistance au copilote avec la navigation, la vue de la caméra et le divertissement visuelSans fil Apple CarPlay et Android Auto Rétroviseur numériqueAffichage tête haute (HUD) en couleurPlateforme de recharge sans fil dans la console centrale avantConnectivité avec deux téléphones Bluetooth pouvant être jumelés simultanémentAssistant virtuel Amazon AlexaApplication mobile UconnectNavigation Tom-Tom avec recherche prédictive, parole naturelle et mises à jour en direct du traficMises à jour des cartes en directPoint d'accès Wi-Fi 4G LTE permettant de connecter jusqu'à huit appareilsLe Grand Cherokee bénéficie de la technologievisant une autonomie en tout électrique jusqu'à 51 km en zone urbaine et une autonomie combinée de plus de 700 km.Le système de motorisation 4xe combine deux moteurs électriques, une batterie de 400 volts, un moteur quatre cylindres turbo de 2.0 litres et une transmission automatique à huit vitesses TorqueFlite.Le Grand Cherokee 4xe hybride rechargeable délivre une puissance combinée deet un couple de 637 NmLa Jeep Grand Cherokee 4xe est équipée d'uneLes unités de batterie et les commandes sont montées sous le véhicule, emballées sous le plancher et protégées par une série de plaques de support.Le système 4xe du Grand Cherokee comprend un module de charge double intégré (ICDM) qui combine un chargeur de batterie et un convertisseur CC/CC, ainsi qu'un module onduleur (PIM). Ceux-ci sont montés sous la carrosserie et protégés.Toute l'électronique haute tension est scellée et étanche.Le port de recharge se trouve sur l'aile avant gauche, ce qui permet de se garer facilement aux emplacements de charge aux Etats-Unis.L'application de la technologie hybride rechargeable 4xe confère au Grand Cherokee des capacités tout-terrain de référence, grâce à la disponibilité instantanée du couple, garantie par la combinaison des deux propulsions, turbo essence et électrique, et la possibilité de rouler sans émission de CO2.Équipé de systèmes de pointe, le Grand Cherokee a été conçu pour offrir deset une dynamique de conduite sûre.Les systèmes d'entraînement, la suspension pneumatique Quadra-Lift et le système de gestion de la traction Selec-Terrain (offrant un choix parmi cinq modes de conduite : Auto, Snow, Sand/Mud, Rock et Sport) garantissent que le Grand Cherokee conserve les légendaires capacités 4x4 de la marque Jeep.La Jeep Grand Cherokee 4xe classéeest capable de franchir des gués jusqu'à 61 cm.Les capacités tout-terrain sont le fruit de trois systèmes 4x4 - Quadra-Trac I, Quadra-Trac II et Quadra-Drive II avec différentiel à glissement limité électronique (eLSD) à l'arrière.Les trois systèmes sont équipés d'unequi améliore la traction en transmettant le couple à la roue la plus adhérente.La, dotée d'un amortissement semi-actif électronique, offre une garde au sol de 28,7 cm. Le système ajuste automatiquement l'amortisseur aux conditions changeantes de la route pour plus de confort, de stabilité et de contrôle, ou peut être contrôlé manuellement depuis la console de commande, et comporte cinq réglages de hauteur pour une tenue de route optimale.Le système de gestion de la traction Selec-Terrain permet de sélectionner le réglage sur route ou hors route pour des performances 4x4 optimisées. La fonction coordonne électroniquement la répartition du couple, le freinage et la direction, la direction et la suspension, la commande de l'accélérateur, le contrôle de la traction de la transmission, le contrôle de la stabilité, le système de freinage antiblocage (ABS) et la sensation de la direction.Lepropose cinq modes de conduite (Auto, Sport, Roche, Neige, Boue/Sable) pour tout type de conduite.Si le véhicule détecte que l'état de la route ne nécessite pas de quatre roues motrices, la déconnexion de l'essieu avant place automatiquement le Grand Cherokee en deux roues motrices..sont automatiquement réactivées lorsque la voiture en ressent le besoin.Les modes E-Selec permettent de s'adapter à n'importe quel trajet, qu'il s'agisse de se rendre au travail, de faire du tout-terrain ou de parcourir de longues distances.Le Grand Cherokee propose trois modes de conduite : hybride, électrique et e-save.Le conducteur sélectionne le mode de conduite souhaité à l'aide des boutons de commande situés sur le tableau de bord, à gauche du volant.- lecombine le couple du moteur électrique et du moteur à gaz. Le groupe motopropulseur optimise la puissance de la batterie et du moteur pour offrir la meilleure combinaison de rendement énergétique et de performances.- lefonctionne uniquement à l'énergie électrique sans émissions locales jusqu'à ce que la batterie atteigne sa charge minimale ou que le conducteur demande plus de couple (comme dans le cas d'un accélérateur à fond), ce qui active le moteur.-ledonne la priorité au moteur et économise la charge de la batterie pour une utilisation ultérieure. Le conducteur peut également choisir entre l'économie de la batterie et la charge de la batterie pendant l'eSave par le biais des pages sur l'hybride électrique sur le moniteur Uconnect 5.Lorsque le système 4x4 est engagé, les quatre roues fournissent un couple pour le freinage par récupération, ce qui permet de récupérer l'énergie. L'électricité produite par le freinage par récupération est injectée dans la batterie pour en maintenir ou en augmenter la charge.Une fonction Max Regen, sélectionnable par le conducteur, permet un freinage par régénération plus affirmé lorsque le conducteur n'appuie pas sur l'accélérateur (en roue libre). La fonction Max Regen peut ralentir le Grand Cherokee 4xe plus rapidement que le freinage par récupération standard et générer plus d'électricité pour le bloc de batteries.La Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2022 améliore encore les capacités 4x4 du Grand Cherokee.Le Trailhawk est équipé de série de pneus tout-terrain, d'une caméra tout-terrain intégrée, de la suspension pneumatique Quadra-Lift avec une garde au sol allant jusqu'à 28,7 cm, d'angles d'approche, de départ et de rupture améliorés et de la boîte de transfert active Quadra-Drive II avec eLSD arrière et Selec-Terrain.La Jeep Grand Cherokee 4xe est proposée dans une versiondotée d'un niveau d'équipement complet.La version de lancement Exclusive Launch Edition du Grand Cherokee 4xe se distingue par ses équipements de série.Les jantes en alliage léger polies de 21 pouces affirment le design. Ce dernier est souligné par le toit noir diamant en contraste avec la carrosserie.La version de lancement est disponible dans l'une des quatre couleurs suivantes (Diamond Black, Bright White, Velvet Red, Baltic Gre)y, toutes avec un toit noir et agrémentées de détails chromés.Les sièges conducteur et passager sont réglables électriquement sur 16 positions, disposent d'un soutien lombaire et d'une fonction mémoire. Ils offrent également une fonction de massage intégrée au dossier.Les sièges arrière sont chauffants et ventilés.La planche de bord abrite les bouches plus fines du système de climatisation (avec quatre zones).La console centrale abrite un système de recharge sans fil et des écrans numériques de 10 pouces (pour le tableau de bord numérique et l'écran tactile de la radio ), ainsi qu'un écran interactif exclusif de 10,25 pouces pour le passager avant.Le Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition propose également le système audio McIntosh de 950 watts avec 19 haut-parleurs.Le Grand Cherokee arbore Exclusive Launch Edition est livrée avec la conduite autonome de niveau 2 (le conducteur doit garder les mains sur le volant et les yeux sur la route), l'affichage tête haute en couleur sur le pare-brise (HUD), un rétroviseur numérique, , l'avertissement de collision avant avec détection des piétons et des cyclistes, un écran pour le passager avant pour la navigation, l'affichage de l'image de la caméra et le divertissement.Des phares entièrement à LED, une caméra à 360° et une caméra de vision nocturne qui détecte piétons et animaux, sans oublier une aide au stationnement parallèle et perpendiculaire pour simplifier les manœuvres de stationnement sont également installés en série.Le Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition est le modèle Jeep le mieux connecté de tous les temps.Le système Uconnect 5 embarque quatre écrans numériques de 10 pouces. Le système comprend une boîte à outils intégrée complète pour gérer et rendre l'expérience de mobilité extrêmement intuitive, via la suite de services Uconnect disponibles à la fois sur le système Uconnect 5 et sur l'application Jeep.La connectivité avancée du Grand Cherokee 4xe a été développée pour simplifier l'expérience 4xe dans toutes les conditions de conduite, avec une suite de services pour contrôler des fonctionnalités du véhicule, à distance. Grâce à l'application mobile "Jeep?", les clients peuvent gérer l'état du véhicule, rechercher des bornes de recharge, être assistés en cas de difficultés, d'urgence ou de tentative de vol.La suite des services Uconnect comprend des services connectés dédiés à la conduite électrique et à la connectivité avancée, notamment My Assistant, My Car, My Remote, My eCharge, My Navigation et les packs optionnels My Wifi et My Alert.La Jeep Grand Cherokee est construite dans l'usine Mack Plant à Detroit.Plus de sept millions d'unités de la Jeep Grand Cherokee ont été vendues dans le monde entier depuis 1992.