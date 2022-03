Le Suzuki Vitara hybride auto-rechargeable en approche

Leadopte uneLe système hybride Suzuki combine unet 138 Nm de couple avec uneet 56 Nm de couple et une batterie lithium-ion de 840 Wh.L'ensemble travaille avec uneAuto Gear Shift (AGS).La boîte de vitesses robotisée à six rapports actionne l'embrayage et change de rapport automatiquement, travaillant de concert avec le moteur électrique qui est positionné à sa sortie.Comme le moteur électrique entraîne directement l'arbre de transmission, il compense les ruptures de couple du bloc thermique lors des changements de rapports.Il permet au moteur électrique de récupérer plus efficacement l'énergie en coupant le moteur thermique et en le désaccouplant de la boîte de vitesses. L'autonomie en tout électrique s'en trouve alors augmentée.La puissance cumulée du système hybride Suzuki atteintLe moteur 1.5 Dualjet Hybrid auto-rechargeable est entièrement autonome et n'a pas besoin d'être branché pour que sa batterie se recharge.Le système hybride permet de rouler soit en mode hybride, soit en mode électrique.Mettant toute sa puissance à disposition dès les premiers tours de roues, le moteur électrique officie seul dans les phases de redémarrage à basse vitesse et peut même propulser la voiture , moteur thermique coupé à allure modérée, à vitesse stabilisée et en marche arrière.Lors de plus fortes charges sur l'accélérateur, le moteur électrique assiste le bloc thermique et limite les besoins en carburant.La fonction de générateur du moteur électrique lui permet de recharger la batterie haute-tension (140V) lors des phases de décélération et de freinage.Le système hybride Suzuki proposeEn mode Standard, le système hybride combine les deux énergies pour plus de dynamisme, utilisant néanmoins le plus souvent possible l'énergie électrique pour limiter la consommation En mode Eco, la priorité est donnée à la propulsion électrique pour une évolution moins énergivore.Le système dedu Vitara s'adapte à son environnement . Selon le mode choisi, il permet à la voiture de rouler majoritairement en traction ou de passer en 4 roues motrices lorsque le parcours le nécessite.Les modesetfavorisent le fonctionnement en deux roues motrices pour optimiser la consommation de carburant.En cas de perte d'adhérence, un transfert automatique et sans à-coup du couple moteur d'un essieu à l'autre s'opère, grâce à un blocage du différentiel central couplé au système de surveillance électronique de trajectoire. La fonction 4 roues motrices s'enclenche uniquement lorsque cela est nécessaire.Le mode Sport active la transmission de couple au train arrière pour favoriser le dynamisme de la voiture.Les deux autres modes Snow et Lock sont dédiés aux conditions de conduite les plus difficiles.Le modefavorise la transmission en quatre roues motrices.Le modeverrouille la transmission en quatre roues motrices jusqu'à 60 km/h.Le moteur hybride auto-rechargeable 1.5 Dualjet du Vitara affiche des émissions de CO2 de 121 g par kilomètre et une consommation mixte de 5,3-5,4 litres aux 100 kilomètres en deux roues motrices.Avec la transmission intégrale AllGrip, les émissions de CO2 sont de 132 g pour une consommation mixte de 5,8 litres aux 100 kilomètres.Le Vitara fait le plein de technologies de sécurité et de connectivité dès l'entrée de gamme.En finition, le Vitara reçoit en série un régulateur de vitesse adaptatif, un freinage actif d'urgence, une aide au maintien dans la voie et un système de reconnaissance des panneaux.A partir du second niveau de finition,, il reçoit en plus un dispositif de détection de présence dans l'angle mort, une alerte de trafic en marche arrière et un système multimédia avec écran tactile de 7 pouces et connectivité Smartphone Apple CarPlay et Android Auto.La version supérieureajoute des radars de stationnement avant et arrière, un système de navigation, un toit ouvrant panoramique ainsi qu'une sellerie microfibre et cuir synthétique.Le Vitara, équipé de la nouvelle motorisation hybride auto-rechargeable, sera disponible dans le réseau Suzuki à partir de la mi-mars.Depuis son lancement en 2015, les ventes cumulées du Vitara de dernière génération en France ont dépassé les 35 000 unités. Le Vitara est le deuxième véhicule Suzuki le plus vendu en France derrière la Swift 1.5 Dualjet Hybrid Privilège Auto: 27 890 €1.5 Dualjet Hybrid Style Auto: 29 840 €1.5 Dualjet Hybrid Privilège Auto AllGrip: 29 890 €1.5 Dualjet Hybrid Style Auto AllGrip: 31 840 €PRÉSENTATION EXTÉRIEUREExtensions d'ailes et protection de bas de caisseJantes en acier 16 pouces et pneumatiques 215/60Rétroviseurs extérieurs, réglables électriquementRails de toit noirVitres teintéesPRÉSENTATION INTÉRIEUREAumônière au dos du siège passager avantBanquette arrière rabattable 60/40, appuie-têtes x3Éclairage de l'habitacle lecteur de carte avant deux positions, plafonnier central trois positionsKit de réparation de pneumatiqueMédaillon et accoudoir de porte avant en tissuPare-soleil avec miroir de courtoisie x2 et porte ticketPoignées de maintien aux places passagerPorte-gobelet avant x2 / range bouteille avant et arrière x2Repose-pied, côté conducteurSellerie en tissuTapis de sol x4 Vide poche centralDIRECTION ET INSTRUMENTATIONAlarme d'oubli d'extinction des projecteurs et/ou de la clef de contactAlarme sonore et visuelle du non bouclage des ceintures aux places avantAlarme visuelle du non bouclage des ceintures aux places arrièreAlerte porte mal ferméeÉcran multifonction central 4,2 pouces LCD couleur : autonomie / consommation de carburant / horloge / indicateur de changement de rapport / température extérieure / vitesse moyenneCompte-tours / direction assistéeIndicateur échéancier du renouvellement de l'huile moteurCONFORT ET AGRÉMENT DE CONDUITEAide au démarrage en côteAir conditionné à régulation automatique et filtre à pollenBluetooth, prises USB et accessoire 12VEclairage de la console centraleLève-vitres avant électriqueOuverture électromagnétique du hayonSièges avant réglables en hauteurSystème audio, lecteur CD/ MP3/ WMA et 4 hauts parleursVolant 3 branches, avec commandes audio et kit mains-libre, ajustable en hauteur et en profondeurVISIBILITÉAllumage automatique des projecteursCapteur de pluie et essuie-glaces automatiquesCorrecteur de siteEssuie glace arrière, 1 vitesse avec intermittenceEssuie glace avant, 2 vitesses avec intermittence ajustableFeux antibrouillards arrièreFeux de jour et feux arrière à LEDLunette arrière dégivranteProjecteurs antibrouillards avantProjecteurs avant à LEDSÉCURITÉ, FONCTIONNALITÉS ET TECHNOLOGIESABS et EBD (répartiteur électronique de freinage), ESPAirbags frontaux et latéraux conducteur et passager avantAirbags de genoux côté conducteurAirbags rideauxAide à la correction de trajectoireAlarme périmétriqueAlerte de changement de trajectoireAlerte de franchissement de ligneAncrage de siège enfants x3 aux places arrièreAssistance au freinage d'urgenceCeintures de sécurité avant : 3 points avec prétentionneurs, limiteur de force et ajustables en hauteurCeintures de sécurité arrière : 3 points avec prétentionneurs et limiteur de force (places latérales)Désactivation de l'airbag passager avantFixation Isofix x2 aux places arrièreFreinage actif d'urgence (DSBS)Lecture de panneaux de signalisation avec indication sur écran LCDLimiteur de vitessePédalier rétractable en cas de collisionRégulateur de vitesse adaptatifRenforts latéraux dans les portesSécurité enfant sur les portes arrièreSignal de freinage d'urgenceSurveillance de la pression des pneumatiquesSystème antidémarrage électroniqueSystème Stop & Start Verrouillage centralisé des portes et télécommandeAccoudoir central avant coulissantAlerte de trafic en marche arrièreCalandre chroméeDétecteurs d'angles mortsDispositif d'ouverture des portes et de démarrage sans clé (versions à boîte automatique)Éclairage de la boîte à gants, du plancher aux places avant et du coffre à bagagesInserts feux de jour chromésJantes en alliage léger 17 pouces et pneumatiques 215/55Lève-vitres arrière électriqueOrnement gris de la console centrale et des portesPalettes au volant (versions à boîte automatique)Prise accessoire 12V et éclairage dans le coffreRégulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (versions à boîte automatique)Rétroviseurs extérieurs dégivrants, ton carrosserieSellerie tissu avec surpiqûres blanchesSièges avant chauffants et buses aération arrièreSuppression du lecteur CDSystème multimédia avec écran tactile 7 pouces, connexion SmartphoneCaméra de recul, DAB (Digital Audio Broadcasting)Vitres arrière surteintéesVolant gainé cuir avec commande du régulateur et du limiteur de vitesseSur version AllGrip : Aide au freinage en descente / sélecteur du mode de conduiteCapteurs de stationnement avant et arrière x4Dispositif d'ouverture des portes et de démarrage sans cléEclairage de l'habitacle lecteur de carte avant trois positionsJantes 17 pouces en alliage léger polies et pneumatiques 215/55Médaillon en microfibre et accoudoir de porte en cuir synthétiqueRangement lunettes dans le plafonnierRétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteur de clignotantSellerie microfibre et cuir synthétiqueSystème de navigationToit ouvrant panoramiqueSur version AllGrip : Aide au freinage en descente / sélecteur du mode de conduite